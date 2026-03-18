Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 18., 19:002026. március 18., 19:00

Összesen 2,3 millió lej pályázati pénzt nyert el az energiaügyi minisztériumnál a farkaslaki önkormányzat arra, hogy napelemeket szerelhessenek fel a község középületeinek jó részére – számolt be szerdán Kovács Lehel polgármester. Az elnyert támogatásból

tizenhárom középületen (iskolák, kultúrotthonok, a polgármesteri hivatal, sportcsarnok stb.) helyezhetnek el napelemeket a község különböző településein,

ez tíz esetben már meg is történt, három helyszínen pedig még folyamatban van a megoldás – folytatta az elöljáró.

A farkaslaki iskolára már felszerelték a napelemeket Fotó: Olti Angyalka

Példaként rámutatott, hogy a bogárfalvi kultúrotthon esetében azon gondolkodnak, hogy előbb a cserepeket cserélnék le, csak azután végeznék el a szerelést. Ez ugyanakkor

nagyban függ attól, hogy milyen lesz a költségvetés, lesz-e anyagi fedezetük az említett munkára.

Összességében egyébként 460 kw-os rendszerről van szó. Ahol már felszerelték a napelemeket, ott hamarosan megkötik az üzemeltetéshez szükséges szerződéseket.

A polgármester arról is beszélt, hogy más projektek révén is szerelnek fel napelemeket a községben: a szentléleki bölcsőde tetején egy valamivel több mint 50 kw/h energiát termelő rendszer van,

Kecsetben a kultúrotthon folyamatban lévő felújítása során szereltek fel egy hasonló teljesítményű napelemrendszert,

pályázatot nyertek ugyanakkor a farkaslaki központi iskola teljes felújtására, ahol szintén lesz erre lehetőség. Spórolnak, de többet szeretnének Kovács Lehel elmondta, hogy a napelemekkel ugyan lefedik az említett középületek napközbeni fogyasztását, de

a pluszban megtermelt áramot a villanyhálózatba kell betáplálják, ha az éppen nincs túlterhelve, ezt pedig megvásárolja tőlük az áramszolgáltató.

Az éjszakai fogyasztást, például a közvilágításhoz szükséges áramot azonban már ők kell megvegyék a rendszerből. A gond az, hogy az áram eladási ára háromszor kisebb annál, mint annak, amit megvásárolnak.

A jelenlegi számításuk szerint így a község éves, több mint 600 ezer lejes villanyszámlája nagyjából a felére fog csökkenni, ők azonban azt szeretnék, ha nem kellene az áramért fizessenek.

Utóbbira azt a megoldást találták ki, hogy akkumulátorokat fognak vásárolni a pluszban megtermelt áram tárolására, így azt éjszaka is hasznosíthatják majd.

A beruházás azonban nem olcsó, így pályázati úton fogják előteremteni a költségeket.

Ha sikerül megvásárolni az akkumulátorokat, akkor lesz igazán költséghatékony a rendszer”