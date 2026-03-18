Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

Fotó: Olti Angyalka
Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.
Összesen 2,3 millió lej pályázati pénzt nyert el az energiaügyi minisztériumnál a farkaslaki önkormányzat arra, hogy napelemeket szerelhessenek fel a község középületeinek jó részére – számolt be szerdán Kovács Lehel polgármester.
Az elnyert támogatásból
ez tíz esetben már meg is történt, három helyszínen pedig még folyamatban van a megoldás – folytatta az elöljáró.
A farkaslaki iskolára már felszerelték a napelemeket
Példaként rámutatott, hogy a bogárfalvi kultúrotthon esetében azon gondolkodnak, hogy előbb a cserepeket cserélnék le, csak azután végeznék el a szerelést. Ez ugyanakkor
Összességében egyébként 460 kw-os rendszerről van szó. Ahol már felszerelték a napelemeket, ott hamarosan megkötik az üzemeltetéshez szükséges szerződéseket.
A polgármester arról is beszélt, hogy más projektek révén is szerelnek fel napelemeket a községben:
a szentléleki bölcsőde tetején egy valamivel több mint 50 kw/h energiát termelő rendszer van,
Kecsetben a kultúrotthon folyamatban lévő felújítása során szereltek fel egy hasonló teljesítményű napelemrendszert,
pályázatot nyertek ugyanakkor a farkaslaki központi iskola teljes felújtására, ahol szintén lesz erre lehetőség.
Kovács Lehel elmondta, hogy a napelemekkel ugyan lefedik az említett középületek napközbeni fogyasztását, de
Az éjszakai fogyasztást, például a közvilágításhoz szükséges áramot azonban már ők kell megvegyék a rendszerből. A gond az, hogy az áram eladási ára háromszor kisebb annál, mint annak, amit megvásárolnak.
Utóbbira azt a megoldást találták ki, hogy akkumulátorokat fognak vásárolni a pluszban megtermelt áram tárolására, így azt éjszaka is hasznosíthatják majd.
A beruházás azonban nem olcsó, így pályázati úton fogják előteremteni a költségeket.
– magyarázta Kovács Lehel. Hozzátette, tisztában vannak vele, hogy magasak az energiaárak, így a megoldást a hatékonyság növelése és a spórlás jelentik, ami prioritás számukra.
