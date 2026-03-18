Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 18., 19:002026. március 18., 19:00

Összesen 2,3 millió lej pályázati pénzt nyert el az energiaügyi minisztériumnál a farkaslaki önkormányzat arra, hogy napelemeket szerelhessenek fel a község középületeinek jó részére – számolt be szerdán Kovács Lehel polgármester.

Az elnyert támogatásból

tizenhárom középületen (iskolák, kultúrotthonok, a polgármesteri hivatal, sportcsarnok stb.) helyezhetnek el napelemeket a község különböző településein,

ez tíz esetben már meg is történt, három helyszínen pedig még folyamatban van a megoldás – folytatta az elöljáró.

A farkaslaki iskolára már felszerelték a napelemeket

A farkaslaki iskolára már felszerelték a napelemeket

Fotó: Olti Angyalka

Példaként rámutatott, hogy a bogárfalvi kultúrotthon esetében azon gondolkodnak, hogy előbb a cserepeket cserélnék le, csak azután végeznék el a szerelést. Ez ugyanakkor

nagyban függ attól, hogy milyen lesz a költségvetés, lesz-e anyagi fedezetük az említett munkára.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Összességében egyébként 460 kw-os rendszerről van szó. Ahol már felszerelték a napelemeket, ott hamarosan megkötik az üzemeltetéshez szükséges szerződéseket.
A polgármester arról is beszélt, hogy más projektek révén is szerelnek fel napelemeket a községben:

  • a szentléleki bölcsőde tetején egy valamivel több mint 50 kw/h energiát termelő rendszer van,

  • Kecsetben a kultúrotthon folyamatban lévő felújítása során szereltek fel egy hasonló teljesítményű napelemrendszert,

  • pályázatot nyertek ugyanakkor a farkaslaki központi iskola teljes felújtására, ahol szintén lesz erre lehetőség.

Spórolnak, de többet szeretnének

Kovács Lehel elmondta, hogy a napelemekkel ugyan lefedik az említett középületek napközbeni fogyasztását, de

a pluszban megtermelt áramot a villanyhálózatba kell betáplálják, ha az éppen nincs túlterhelve, ezt pedig megvásárolja tőlük az áramszolgáltató.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az éjszakai fogyasztást, például a közvilágításhoz szükséges áramot azonban már ők kell megvegyék a rendszerből. A gond az, hogy az áram eladási ára háromszor kisebb annál, mint annak, amit megvásárolnak.

A jelenlegi számításuk szerint így a község éves, több mint 600 ezer lejes villanyszámlája nagyjából a felére fog csökkenni, ők azonban azt szeretnék, ha nem kellene az áramért fizessenek.

Utóbbira azt a megoldást találták ki, hogy akkumulátorokat fognak vásárolni a pluszban megtermelt áram tárolására, így azt éjszaka is hasznosíthatják majd.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A beruházás azonban nem olcsó, így pályázati úton fogják előteremteni a költségeket.

Idézet
Ha sikerül megvásárolni az akkumulátorokat, akkor lesz igazán költséghatékony a rendszer”

– magyarázta Kovács Lehel. Hozzátette, tisztában vannak vele, hogy magasak az energiaárak, így a megoldást a hatékonyság növelése és a spórlás jelentik, ami prioritás számukra.

Udvarhelyszék Farkaslaka
A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem
Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem
2026. március 18., szerda

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem
2026. március 18., szerda

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról
Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról
2026. március 18., szerda

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról
2026. március 18., szerda

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat

A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat
A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat
2026. március 18., szerda

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat
2026. március 18., szerda

Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén

Elfogadta szerdán a szenátus első házként azt a törvénytervezetet, amely szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén
Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén
2026. március 18., szerda

Megszavazta a szenátus: közel 900 medve lőhető ki idén
2026. március 18., szerda

Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt

Ittas sofőr okozott anyagi kárral járó balesetet Csíkszeredában kedden, de Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen is alkoholos befolyásoltság alatt vezető sofőröket szűrtek ki a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt
Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt
2026. március 18., szerda

Részeg női sofőrt kaptak el és baleset is történt ittas vezetés miatt
2026. március 18., szerda

Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten

Többször látták Székelyszenterzsébeten a kifejlett medvét, amely kedden egy szürkemarhát is megölt, jelentős kárt okozva a gazdának. Később ismét visszatért a helyszínre a nagyvad, így kénytelenek voltak kilőni azt.

Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten
Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten
2026. március 18., szerda

Szürkemarhát megölő medvét lőttek ki Székelyszenterzsébeten
2026. március 18., szerda

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén
A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén
2026. március 18., szerda

A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén
2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle
Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle
2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle
2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában
Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában
2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában
2026. március 18., szerda

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben
Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben
2026. március 18., szerda

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben
