A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.

Mint fogalmazott, a PNL-nek most arról kell döntenie, hogy „elhamarkodott döntést hozva elmenekül a kormányzás felelőssége elől” vagy pedig mérlegeli a kormányzati szerepvállalás további lehetőségeit – számol be az Agerpres.

A politikus szerint a tavaly nagy nehezen létrejött koalíció feladata az lett volna, hogy

garantálja Románia euroatlanti irányát,

rendbe tegye az államháztartást

és fejlődési pályán tartsa az országot.

A liberális politikus szerint a küldetéstől időközben a koalíció eltávolodott, és nem lett volna szabad idáig jutni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Románia számára a PNL egy „stratégiai jelentőségű, Európa-barát párt”, ezért nem szabad elhamarkodnia a döntést a hogyan továbbról.

A politikus leszögezte, hogy a PNL-n belül