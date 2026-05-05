A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.
Mint fogalmazott, a PNL-nek most arról kell döntenie, hogy „elhamarkodott döntést hozva elmenekül a kormányzás felelőssége elől” vagy pedig mérlegeli a kormányzati szerepvállalás további lehetőségeit – számol be az Agerpres.
A politikus szerint a tavaly nagy nehezen létrejött koalíció feladata az lett volna, hogy
garantálja Románia euroatlanti irányát,
rendbe tegye az államháztartást
és fejlődési pályán tartsa az országot.
A liberális politikus szerint a küldetéstől időközben a koalíció eltávolodott, és nem lett volna szabad idáig jutni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Románia számára a PNL egy „stratégiai jelentőségű, Európa-barát párt”, ezért nem szabad elhamarkodnia a döntést a hogyan továbbról.
A politikus leszögezte, hogy a PNL-n belül
„Egy komoly párt kongresszuson választ elnököt, nem két kongresszus között” – jegyezte meg. Úgy vélekedett, hogy a PNL-nek nyitva kell hagynia a lehetőségeit, és nem lenne szabad feladnia a kormányzást, mert ezzel átengedné a politikai terepet az AUR-nak.
Kijelentette: a pártnak most a „jogos sértettség” és az ország iránti felelősség között kell választania. Szerinte a bizalmatlansági indítvánnyal senki sem nyert igazán: sem a PSD, sem a PNL, de még az AUR sem, amely szerinte demagógiáját bizonyította azzal, hogy a PSD-vel szövetkezett.
Arra a kérdésre, vállalná-e a miniszterelnöki tisztséget, ha felkérnék rá, Predoiu azt válaszolta: ilyen kérdésre csak a párt adhat választ.
A PNL bővített országos vezetősége kedden 17 órától ülésezik.
