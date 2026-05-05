Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A PNL is válaszút elé kerül a kormánybuktatás után

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin Predoiu a Bolojan-kormány keddi megbuktatása után kijelentette: a párt most döntés előtt áll.

Székelyhon

2026. május 05., 16:532026. május 05., 16:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mint fogalmazott, a PNL-nek most arról kell döntenie, hogy „elhamarkodott döntést hozva elmenekül a kormányzás felelőssége elől” vagy pedig mérlegeli a kormányzati szerepvállalás további lehetőségeit – számol be az Agerpres.

Hirdetés

A politikus szerint a tavaly nagy nehezen létrejött koalíció feladata az lett volna, hogy

  • garantálja Románia euroatlanti irányát,

  • rendbe tegye az államháztartást

  • és fejlődési pályán tartsa az országot.

A liberális politikus szerint a küldetéstől időközben a koalíció eltávolodott, és nem lett volna szabad idáig jutni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Románia számára a PNL egy „stratégiai jelentőségű, Európa-barát párt”, ezért nem szabad elhamarkodnia a döntést a hogyan továbbról.

A politikus leszögezte, hogy a PNL-n belül

szó sincs Ilie Bolojan pártelnök leváltásáról.

„Egy komoly párt kongresszuson választ elnököt, nem két kongresszus között” – jegyezte meg. Úgy vélekedett, hogy a PNL-nek nyitva kell hagynia a lehetőségeit, és nem lenne szabad feladnia a kormányzást, mert ezzel átengedné a politikai terepet az AUR-nak.

Kijelentette: a pártnak most a „jogos sértettség” és az ország iránti felelősség között kell választania. Szerinte a bizalmatlansági indítvánnyal senki sem nyert igazán: sem a PSD, sem a PNL, de még az AUR sem, amely szerinte demagógiáját bizonyította azzal, hogy a PSD-vel szövetkezett.

Arra a kérdésre, vállalná-e a miniszterelnöki tisztséget, ha felkérnék rá, Predoiu azt válaszolta: ilyen kérdésre csak a párt adhat választ.

A PNL bővített országos vezetősége kedden 17 órától ülésezik.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Negatív rekord, belső puccs: hány kormányt sikerült eddig bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni?
Kétgólos hátrányból állt fel a Sepsi-SIC, közelebb került a döntőhöz
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Székelyhon

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Székelyhon

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Székely Sport

Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Negatív rekord, belső puccs: hány kormányt sikerült eddig bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni?
Krónika

Negatív rekord, belső puccs: hány kormányt sikerült eddig bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni?
Kétgólos hátrányból állt fel a Sepsi-SIC, közelebb került a döntőhöz
Székely Sport

Kétgólos hátrányból állt fel a Sepsi-SIC, közelebb került a döntőhöz
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik

Közbeszerzési szakaszba ért az a félmillió eurós beruházás, amely Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban a közmű-üzemeltetés és a hivatali ügyintézés digitalizálását célozza, hogy gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye a szolgáltatásokat.

A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik
A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik
2026. május 05., kedd

A digitalizáció hozadéka: a rendszer rögtön jelzi a felmerülő problémát, emellett a hivatali ügyintézés is könnyebbé válik
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését

A kormány keddi ülésén sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi az 1500 lejes szakmai pótlék kiutalását a pedagógusoknak és a tanügyi kisegítő személyzetnek a jelenlegi tanévre.

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését
Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését
2026. május 05., kedd

Jóváhagyta a kormány a pedagógusi pótlék kifizetését
2026. május 05., kedd

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől

Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsócsernáton főútján napnyugta előtt. Az ijedt állattal egy kerékpározó család is szembetalálta magát, ám az édesanya gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából.

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől
Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől
2026. május 05., kedd

Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől
2026. május 05., kedd

Furcsa együttállás a benzinkutakon

Egyes üzemanyag-forgalmazók kedden újra emelték a benzin árát, így az öt nagy töltőállomás-hálózat közül négyben már délelőtt azonosak voltak az árak, délután pedig mind az ötnél. Érdekes...

Furcsa együttállás a benzinkutakon
Furcsa együttállás a benzinkutakon
2026. május 05., kedd

Furcsa együttállás a benzinkutakon
Hirdetés
2026. május 05., kedd

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban

A kormány keddi ülésén jóváhagyta a közoktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák) finanszírozásának kiszámításához használt fejpénz 6,5 százalékos emelését az idei évre.

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
2026. május 05., kedd

A megbukott kormány egyik utolsó döntése: megemelték a fejpénzt a közoktatásban
2026. május 05., kedd

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon

Újabb történelmi mélypontra került kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2180 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82 banis (0,35 százalékos) emelkedést jelent a hétfői 5,1998 lejhez képest.

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon
Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon
2026. május 05., kedd

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon
2026. május 05., kedd

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben

A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
2026. május 05., kedd

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány „hazug, cinikus és mesterkélt” – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök az indítvány keddi parlamenti vitáján.

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
2026. május 05., kedd

Bolojan: én odébbállhatok, de az ország súlyos problémái ittmaradnak
2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről

A kormány hétfőn este elfogadta az állattenyésztési ágazat állami támogatási programjának 2026-os keretösszegét jóváhagyó határozatot; ez legfeljebb 137,201 millió lej kötelezettségvállalási előirányzat lehet – közölte a mezőgazdasági minisztérium.

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
2026. május 05., kedd

Döntöttek az állattenyésztési ágazat idei támogatásának keretösszegéről
2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
2026. május 05., kedd

Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!