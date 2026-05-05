Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

A bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazatra lesz szükség, a PSD-nek, az AUR-nak és a Békének együtt 231 törvényhozója van. Archív
Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.
2026. május 05., 09:22
2026. május 05., 09:34
A bizalmatlansági indítványt 254 törvényhozó támogatta aláírásával, és múlt szerdán olvasták fel a parlament két házának együttes ülésén. Ilyenformán megvan a többség, de Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke hétfőn azt mondta,
Szerinte több olyan parlamenti politikus is van, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak.
„A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy holnap (kedden – szerk. megj.) meglepetés születik, és az indítvány elbukik” – jelentette ki hétfőn Fritz.
Az USR parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról.
– írja az Agerpres hírügynökség Kelemen Hunor szövetségi elnök hétfői bejelentésére hivatkozva. „Nem az ő feladatuk összegyűjteni a kormány megbuktatásához szükséges minősített többséget. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalás esetén soha nem támogat bizalmatlansági indítványt, és ez most sem lesz másként” – jelentette ki Kelemen Hunor.
Adrian Peiu, a Béke – Románia az első parlamenti frakció vezetője hétfő este bejelentette, hogy a csoport tagjai nyíltan – a szavazógolyók felmutatásával – szavaznak kedden a bizalmatlansági indítványról.
A bizalmi szavazás nem elektronikus úton, hanem golyós szavazással zajlik. Az ülésteremben két urnát – egy feketét és egy fehéret – állítanak fel, majd mindegyik törvényhozó egy fekete és egy fehér golyót kap. Ha a feketét fekete, a fehéret pedig fehér urnába dobja, az azt jelenti, hogy támogatja az indítványt. Ha a fekete golyó fehér, a fehér pedig fekete urnába kerül, az ellenszavazatnak számít.
A törvényhozók névsor szerint szavaznak, először a szenátorok, majd a képviselők. Ugyanakkor nem kötelező szavazni: előfordult, hogy a kormányoldal egyenesen megtiltotta törvényhozóinak, hogy voksoljanak, nehogy megszavazzák a bizalmatlansági indítványt. Jelenleg 233 szavazatra van szükség ahhoz, hogy a kormány megbukjon – foglalja össze a Krónika.
PSD – 129 képviselő és szenátor
AUR – 90 képviselő és szenátor
PNL – 75 képviselő és szenátor
USR – 59 képviselő és szenátor
UDMR – 31 képviselő és szenátor
Frakció nélküliek – 20 képviselő és szenátor
POT – 16 képviselő
S.O.S Románia – 15 képviselő
Nemzeti kisebbségek – 17 képviselő
Béke – Románia az első – 12 szenátor
Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.
Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.
