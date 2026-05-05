Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

A bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazatra lesz szükség, a PSD-nek, az AUR-nak és a Békének együtt 231 törvényhozója van. Archív

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

A bizalmatlansági indítványt 254 törvényhozó támogatta aláírásával, és múlt szerdán olvasták fel a parlament két házának együttes ülésén. Ilyenformán megvan a többség, de Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke hétfőn azt mondta,

a bizalmatlansági indítvány sorsa még nem dőlt el.

Szerinte több olyan parlamenti politikus is van, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak. „A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy holnap (kedden – szerk. megj.) meglepetés születik, és az indítvány elbukik” – jelentette ki hétfőn Fritz. Ahol már nincs titok Az USR parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról.

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai is jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni