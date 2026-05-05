Ma szavaznak a parlamentben a bizalmatlansági indítványról

A bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazatra lesz szükség, a PSD-nek, az AUR-nak és a Békének együtt 231 törvényhozója van. Archív • Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Kedden délelőtt 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványáról.

Székelyhon

2026. május 05., 09:22

2026. május 05., 09:342026. május 05., 09:34

A bizalmatlansági indítványt 254 törvényhozó támogatta aláírásával, és múlt szerdán olvasták fel a parlament két házának együttes ülésén. Ilyenformán megvan a többség, de Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke hétfőn azt mondta,

a bizalmatlansági indítvány sorsa még nem dőlt el.

Szerinte több olyan parlamenti politikus is van, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PSD és az AUR csapdát állított a romániaiaknak.

„A romániai polgárok már most magasabb törlesztőrészleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy holnap (kedden – szerk. megj.) meglepetés születik, és az indítvány elbukik” – jelentette ki hétfőn Fritz.

Ahol már nincs titok

Az USR parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról.

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai is jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni

– írja az Agerpres hírügynökség Kelemen Hunor szövetségi elnök hétfői bejelentésére hivatkozva. „Nem az ő feladatuk összegyűjteni a kormány megbuktatásához szükséges minősített többséget. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalás esetén soha nem támogat bizalmatlansági indítványt, és ez most sem lesz másként” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Adrian Peiu, a Béke – Románia az első parlamenti frakció vezetője hétfő este bejelentette, hogy a csoport tagjai nyíltan – a szavazógolyók felmutatásával – szavaznak kedden a bizalmatlansági indítványról.

Hogyan szavaznak?

A bizalmi szavazás nem elektronikus úton, hanem golyós szavazással zajlik. Az ülésteremben két urnát – egy feketét és egy fehéret – állítanak fel, majd mindegyik törvényhozó egy fekete és egy fehér golyót kap. Ha a feketét fekete, a fehéret pedig fehér urnába dobja, az azt jelenti, hogy támogatja az indítványt. Ha a fekete golyó fehér, a fehér pedig fekete urnába kerül, az ellenszavazatnak számít.

A törvényhozók névsor szerint szavaznak, először a szenátorok, majd a képviselők. Ugyanakkor nem kötelező szavazni: előfordult, hogy a kormányoldal egyenesen megtiltotta törvényhozóinak, hogy voksoljanak, nehogy megszavazzák a bizalmatlansági indítványt. Jelenleg 233 szavazatra van szükség ahhoz, hogy a kormány megbukjon – foglalja össze a Krónika.

Kinek hány törvényhozója van?

  • PSD – 129 képviselő és szenátor

  • AUR – 90 képviselő és szenátor

  • PNL – 75 képviselő és szenátor

  • USR – 59 képviselő és szenátor

  • UDMR – 31 képviselő és szenátor

  • Frakció nélküliek – 20 képviselő és szenátor

  • POT – 16 képviselő

  • S.O.S Románia – 15 képviselő

  • Nemzeti kisebbségek – 17 képviselő

  • Béke – Románia az első – 12 szenátor

Belföld RMDSZ Politika
A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

Bulgáriai nyaralást tervezőket figyelmeztet a román turisztikai szakember

Áremelkedést eredményezett Bulgáriában az euró bevezetése és az adók emelése, ezt pedig azok a turisták is meg fogják érezni, akik a déli szomszédunknál kívánnak nyaralni – figyelmeztet bejegyzésében az ANAT alelnöke, Andrei Voican.

2026. május 04., hétfő

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

