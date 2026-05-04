A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

Székelyhon 2026. május 04., 19:322026. május 04., 19:32

A parlamentben nyilatkozó politikus beszámolója szerint erről az Ilie Bolojan miniszterelnök részvételével tartott frakcióülésen döntöttek. A sajtónak elmondta, hogy

a PNL képviselői jelen lesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de a szavazás előtt kivonulnak az ülésről.

A teremben csak a frakcióvezető és frakcióvezető-helyettesek maradnak, hogy figyelemmel kísérjék a szavazás szabályszerűségét – ismerteti az Agerpres. A PNL szenátusi frakciója korábban úgy döntött, hogy tagjai jelen lesznek a teremben, de nem szavaznak az indítványról. Amikor ezzel szembesítették, Andronache kijelentette:

a frakcióvezetők egyeztetni fognak arról, hogy a két liberális frakció egységesen járjon el.

Arra a kérdésre, hogy a bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a PNL ellenzékbe vonul-e, a politikus elmondta:

Ilie Bolojan a frakcióülésen emlékeztetett arra, hogy az ellenzéki szerep mindig jót tett a pártnak.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy egyelőre nem kívánnak találgatásokba bocsátkozni a szavazás eredményéről, hanem továbbra dolgoznak azon, hogy

az indítványt aláíró parlamenti képviselők és szenátorok ne szavazzanak a kormány megbuktatására.