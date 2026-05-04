Ott lesznek az RMDSZ képviselői a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaznak

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.

Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

A szövetségi elnök az RMDSZ frakcióinak együttes ülése után nyilatkozott a sajtónak. Elmondta, hogy a frakciók tagjai kedden jelen lesznek az ülésen a bizalmatlansági indítvány szavazásra bocsátásakor, de nem fognak szavazni, mivel nem az ő feladatuk összegyűjteni a kormány megbuktatásához szükséges minősített többséget.

„Az RMDSZ kormányzati szerepvállalás esetén soha nem támogat bizalmatlansági indítványt, és ez most sem lesz másként” – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.

Mint ismert a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke - Románia az első parlamenti frakciói nyújtották be.

Ebben többek között a Bolojan-kormány leváltását követelik, és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.