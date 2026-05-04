Ott lesznek az RMDSZ képviselői a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaznak

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.
2026. május 04., 16:40
2026. május 04., 17:24
A szövetségi elnök az RMDSZ frakcióinak együttes ülése után nyilatkozott a sajtónak. Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ a kormánykoalíció tagja.
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.
A szövetségi elnök az RMDSZ frakcióinak együttes ülése után nyilatkozott a sajtónak. Elmondta, hogy a frakciók tagjai kedden jelen lesznek az ülésen a bizalmatlansági indítvány szavazásra bocsátásakor, de nem fognak szavazni, mivel nem az ő feladatuk összegyűjteni a kormány megbuktatásához szükséges minősített többséget.
„Az RMDSZ kormányzati szerepvállalás esetén soha nem támogat bizalmatlansági indítványt, és ez most sem lesz másként” – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.
Mint ismert a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke - Románia az első parlamenti frakciói nyújtották be.
Ebben többek között a Bolojan-kormány leváltását követelik, és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.
Emlékeztetett, hogy ebben az esetben az alkotmány előírásainak megfelelően az államfő konzultációra hívja a pártokat, és az egyeztetések nyomán kell kialakulnia egy új kormánytöbbségnek. Ha pedig a bizalmatlansági indítványt elutasítja a parlament, a kormány hivatalban marad, de lerövidül a jelenlegi ügyvivő miniszterek megbízatása – részletezte az RMDSZ elnöke.
Kelemen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre meg kell várni a keddi szavazás eredményét. Közölte: korábban is előfordult már, hogy nem mindenki szavazta meg a parlamentben azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet előzőleg aláírt. Szerinte ezért az sem kizárt, hogy
A politikus elmondta azt is, hogy az RMDSZ olyan kormányt támogat, amelyben nem vesz részt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR). Megjegyezte, hogy bárki is kerül kormányra, a feladata ugyanaz marad:
„A gazdasági helyzet nem fog megváltozni. A (...) költségvetési hiányunk nem fog csak úgy elpárologni. Ezért a következő kormánynak erőre, türelemre és bátorságra van szüksége ahhoz, hogy kordában tartsa a pénzügyeket. Más megoldás nincs, mert nincs honnan pénzt szerezni” – jelentette ki Kelemen Hunor.
