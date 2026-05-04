Ott lesznek az RMDSZ képviselői a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem szavaznak

Képünk illusztráció • Fotó: Román parlament/Facebook

Fotó: Román parlament/Facebook

Az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek az ülésteremben a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fognak szavazni – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor.

Székelyhon

2026. május 04., 16:402026. május 04., 16:40

2026. május 04., 17:242026. május 04., 17:24

A szövetségi elnök az RMDSZ frakcióinak együttes ülése után nyilatkozott a sajtónak. Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ a kormánykoalíció tagja.

Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

A szövetségi elnök az RMDSZ frakcióinak együttes ülése után nyilatkozott a sajtónak. Elmondta, hogy a frakciók tagjai kedden jelen lesznek az ülésen a bizalmatlansági indítvány szavazásra bocsátásakor, de nem fognak szavazni, mivel nem az ő feladatuk összegyűjteni a kormány megbuktatásához szükséges minősített többséget.

„Az RMDSZ kormányzati szerepvállalás esetén soha nem támogat bizalmatlansági indítványt, és ez most sem lesz másként” – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.

Mint ismert a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke - Románia az első parlamenti frakciói nyújtották be.

Ebben többek között a Bolojan-kormány leváltását követelik, és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.

Kelemen reményét fejezte ki, hogy ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt, gyorsan sikerül megoldást találni az új kormány megalakítására.

Emlékeztetett, hogy ebben az esetben az alkotmány előírásainak megfelelően az államfő konzultációra hívja a pártokat, és az egyeztetések nyomán kell kialakulnia egy új kormánytöbbségnek. Ha pedig a bizalmatlansági indítványt elutasítja a parlament, a kormány hivatalban marad, de lerövidül a jelenlegi ügyvivő miniszterek megbízatása – részletezte az RMDSZ elnöke.

Kelemen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre meg kell várni a keddi szavazás eredményét. Közölte: korábban is előfordult már, hogy nem mindenki szavazta meg a parlamentben azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet előzőleg aláírt. Szerinte ezért az sem kizárt, hogy

ezúttal sem lesz meg a szükséges 233 szavazat, noha az indítványt 254 képviselő és szenátor írta alá.

A politikus elmondta azt is, hogy az RMDSZ olyan kormányt támogat, amelyben nem vesz részt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR). Megjegyezte, hogy bárki is kerül kormányra, a feladata ugyanaz marad:

az egyre drágábban finanszírozható költségvetési hiányt csökkentenie kell.

„A gazdasági helyzet nem fog megváltozni. A (...) költségvetési hiányunk nem fog csak úgy elpárologni. Ezért a következő kormánynak erőre, türelemre és bátorságra van szüksége ahhoz, hogy kordában tartsa a pénzügyeket. Más megoldás nincs, mert nincs honnan pénzt szerezni” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Kéthetes előrejelzés: így könnyű

Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár a 28 Celsius-fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen is csak 12–13 fokig esnek vissza.

Ittas sofőröket és bejegyzetlen járművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök a hétvégén

Két ittas sofőrt és egy bejegyzetlen gépjárművel közlekedőt is lefüleltek a rendőrök Gyergyó- és Udvarhelyszéken a hosszú hétvége folyamán.

Újabb történelmi mélyponton a lej az euróhoz képest

Újabb történelmi mélypontra került hétfőn a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1998 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 5,81 banis (1,1 százalékos) emelkedést jelent a csütörtöki 5,1417 lejhez képest.

Csak úgy röpülnek a milliók a rendőrség május 1-jei hosszú hétvégés mérlegében

A május 1-jei hosszú hétvégén több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió lej értékben.

Gyökeres változás az időjárásban: fagyos hétvége után nyári meleg köszönt be

Jelentős felmelegedéssel indul május első hete, az elmúlt napok szokatlanul hideg időjárását az átlagosnál melegebb napok követik. Az ország egyes részein a hőmérséklet a 30 fokot is elérheti, csapadékra pedig csak a hét második felében számíthatunk.

Helikopterből filmezték, ahogy tíz perc alatt négyszer is szabálytalanul előz – videóval

Jókora büntetést kapott az a sofőr, akit helikopterből figyeltek, amint figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat.

Katonai konvojok az utakon: nagyszabású hadgyakorlat kezdődik Erdélyben

Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7–23. között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika – közölte a román védelmi minisztérium (MApN).

A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak

Néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetésen.

Több ezren vettek részt az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen Nagyváradon

Körülbelül négyezren vettek részt vasárnap Nagyváradon az Ilie Bolojan miniszterelnök támogatására szervezett tüntetésen.

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

