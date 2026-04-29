Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.
2026. április 29., 14:46
A kedden megvitatandó és szavazásra kerülő bizalmatlansági indítványban a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke - Románia az első parlamenti frakciói
a Bolojan-kormány leváltását követelik,
és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.
Az ülés elején az AUR szenátusi frakcióvezetője Petrișor Peiu ironikusan utalt Ilie Bolojan távolmaradására.
A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtották a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.
„Tisztelt üléselnök asszony, tisztelt szenátusi alelnök úr, tisztelt szenátor és képviselő hölgyek és urak, tisztelt Nini Săpunaru miniszterelnök úr, felolvasom a bizalmatlansági indítvány szövegét” – mondta a politikus.
Az indítvány szövege szerint a kormány az országos helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveire és „előzetes elemzésekre” hivatkozva készíti elő
Az áruba bocsátandó cégek között említik a CEC Bankot, a Salromot, a Hidroelectricát, a Romgazt, valamint egyes védelmi ipari vállalatokat, és azt állítják, hogy a Bolojan-kabinet a közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengítené az állam befolyását stratégiai ágazatokban.
Az indítvány 254 aláírója szerint
Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány, ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak.
Az aláírók azt is állítják, hogy Ilie Bolojan akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé.
A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely
nem szegényíti el a lakosságot
és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi,
ezért a Bolojan-kabinetnek távoznia kell.
Az ülést Natalia Intotero, a képviselőház alelnöke vezette, aki közölte, hogy a 464 parlamenti képviselő és szenátor közül 343-an regisztrálták jelenlétüket.
Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.
Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.
Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.
Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.
Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.
