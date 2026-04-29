Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

2026. április 29., 14:46

A kedden megvitatandó és szavazásra kerülő bizalmatlansági indítványban a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke - Románia az első parlamenti frakciói

  • a Bolojan-kormány leváltását követelik,

  • és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.

Az ülés elején az AUR szenátusi frakcióvezetője Petrișor Peiu ironikusan utalt Ilie Bolojan távolmaradására.

251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtották a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.

„Tisztelt üléselnök asszony, tisztelt szenátusi alelnök úr, tisztelt szenátor és képviselő hölgyek és urak, tisztelt Nini Săpunaru miniszterelnök úr, felolvasom a bizalmatlansági indítvány szövegét” – mondta a politikus.

Az indítvány szövege szerint a kormány az országos helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveire és „előzetes elemzésekre” hivatkozva készíti elő

állami vállalatok részvényeinek eladását, átláthatatlanul és valós értékük alatt.

Az áruba bocsátandó cégek között említik a CEC Bankot, a Salromot, a Hidroelectricát, a Romgazt, valamint egyes védelmi ipari vállalatokat, és azt állítják, hogy a Bolojan-kabinet a közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengítené az állam befolyását stratégiai ágazatokban.

Az indítvány 254 aláírója szerint

az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások.

Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány, ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak.

Az aláírók azt is állítják, hogy Ilie Bolojan akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé.

A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely

  • nem szegényíti el a lakosságot

  • és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi,

ezért a Bolojan-kabinetnek távoznia kell.

Az ülést Natalia Intotero, a képviselőház alelnöke vezette, aki közölte, hogy a 464 parlamenti képviselő és szenátor közül 343-an regisztrálták jelenlétüket.

1 hozzászólás Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Nem kér már az RMDSZ-ből az EMSZ, elnöke kilép a képviselőházi frakcióból
Felértékelődhet a második hely a Szuperligában
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Székelyhon

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Székelyhon

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Székely Sport

Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Nem kér már az RMDSZ-ből az EMSZ, elnöke kilép a képviselőházi frakcióból
Krónika

Nem kér már az RMDSZ-ből az EMSZ, elnöke kilép a képviselőházi frakcióból
Felértékelődhet a második hely a Szuperligában
Székely Sport

Felértékelődhet a második hely a Szuperligában
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
A rovat további cikkei

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás

Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás
Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve

A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.

Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve
Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát
Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben
Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra
Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek
Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét
Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból
A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára
Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek
