Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

Az indítvány szövege szerint a kormány az országos helyreállítási terv (PNRR) mérföldköveire és „előzetes elemzésekre” hivatkozva készíti elő

„Tisztelt üléselnök asszony, tisztelt szenátusi alelnök úr, tisztelt szenátor és képviselő hölgyek és urak, tisztelt Nini Săpunaru miniszterelnök úr, felolvasom a bizalmatlansági indítvány szövegét” – mondta a politikus.

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtották a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.

és azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a reformok ürügyén stratégiai jelentőségű állami vagyon eladására készül.

Az áruba bocsátandó cégek között említik a CEC Bankot, a Salromot, a Hidroelectricát, a Romgazt, valamint egyes védelmi ipari vállalatokat, és azt állítják, hogy a Bolojan-kabinet a közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengítené az állam befolyását stratégiai ágazatokban.

az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások.

Szerintük a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány, ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak.

Az aláírók azt is állítják, hogy Ilie Bolojan akadályozta az állami beruházási programok folytatását, nem számolta fel a közalkalmazotti bérek közötti egyenlőtlenségeket és ideológiai megfontolásokat helyezett a társadalmi és gazdasági szempontok elé.

A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely

nem szegényíti el a lakosságot

és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi,

ezért a Bolojan-kabinetnek távoznia kell.

Az ülést Natalia Intotero, a képviselőház alelnöke vezette, aki közölte, hogy a 464 parlamenti képviselő és szenátor közül 343-an regisztrálták jelenlétüket.