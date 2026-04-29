A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Fotó: Borbély Fanni
Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.
2026. április 29., 12:26
A szakértő szerint ugyanakkor egyes töltőállomásokon átmeneti üzemanyaghiány is kialakulhat
a nemzetközi olajpiaci feszültségek,
a kutak közötti jelentős árkülönbségek
és a felvásárlásszerű tankolások miatt.
Szerdán közzétett elemzésében a szakértő úgy értékelte, hogy a május elsejei ünnep drágulásokat és helyi ellátási zavarokat is hozhat. Emlékeztetett, hogy a Brent-típusú kőolaj hordónkénti világpiaci ára a nemzetközi bizonytalanság miatt 110 dollár körül mozog, és bár az üzemanyagárak nem követik tökéletesen az olajét, az irány egyértelműen felfelé mutat.
Így a jelenlegi mintegy 9,3 lejes árszintről a gázolaj ára hamarosan 9,4-9,6 lejre nőhet.
– jósolta Chisăliță az Agerpres beszámolója szerint.
A szakember szerint kedvezőbb forgatókönyv is elképzelhető, ha a külső feszültségek gyorsan enyhülnek, és az olajár világpiaci ára csökken, ez azonban egyre kevésbé valószínű. Sokkal reálisabbnak tartja, hogy
Chisăliță szerint a romániai helyzet nem klasszikus ellátási válság, hanem inkább a központi árszabályozás, a töltőállomás-hálózatok közötti nagy árkülönbségek, a fogyasztói pánik és a logisztikai nehézségek együttes következménye.
A szakértő emlékeztetett arra, hogy a múlt héten mintegy 60 Petrom-töltőállomáson fogyott el a normál gázolaj, miután a vállalat a versenytársaknál jóval alacsonyabb árat alkalmazott. Emiatt
Az elemzés szerint a június 30-áig érvényben lévő intézkedések – az árrésplafon és az exportkorlátozások – célja ugyan a drágulások mérséklése volt, de ezek csökkentik a vállalatok mozgásterét, nehézkessé teszik a töltőállomások üzemanyag-ellátását.
Chisăliță úgy vélekedett, hogy Romániában nem feltétlenül üzemanyaghiány van, de kevés a tartalék és rugalmatlan a piac, ezért bármilyen árváltozási, logisztikai vagy keresleti sokk gyorsan hiányhoz vezethet a kutaknál.
