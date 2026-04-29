A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

2026. április 29., 12:26

A szakértő szerint ugyanakkor egyes töltőállomásokon átmeneti üzemanyaghiány is kialakulhat a nemzetközi olajpiaci feszültségek,

a kutak közötti jelentős árkülönbségek

és a felvásárlásszerű tankolások miatt. Szerdán közzétett elemzésében a szakértő úgy értékelte, hogy a május elsejei ünnep drágulásokat és helyi ellátási zavarokat is hozhat. Emlékeztetett, hogy a Brent-típusú kőolaj hordónkénti világpiaci ára a nemzetközi bizonytalanság miatt 110 dollár körül mozog, és bár az üzemanyagárak nem követik tökéletesen az olajét, az irány egyértelműen felfelé mutat. Hirdetés Így a jelenlegi mintegy 9,3 lejes árszintről a gázolaj ára hamarosan 9,4-9,6 lejre nőhet.

Nem robbanásszerű lesz a drágulás, hanem (...) lassú és folyamatos”

– jósolta Chisăliță az Agerpres beszámolója szerint. A szakember szerint kedvezőbb forgatókönyv is elképzelhető, ha a külső feszültségek gyorsan enyhülnek, és az olajár világpiaci ára csökken, ez azonban egyre kevésbé valószínű. Sokkal reálisabbnak tartja, hogy

újabb nemzetközi feszültségek fokozódása esetén a gázolaj ára akár a 10 lejes lélektani határ felé közelítsen.

Chisăliță szerint a romániai helyzet nem klasszikus ellátási válság, hanem inkább a központi árszabályozás, a töltőállomás-hálózatok közötti nagy árkülönbségek, a fogyasztói pánik és a logisztikai nehézségek együttes következménye. A szakértő emlékeztetett arra, hogy a múlt héten mintegy 60 Petrom-töltőállomáson fogyott el a normál gázolaj, miután a vállalat a versenytársaknál jóval alacsonyabb árat alkalmazott. Emiatt

az autósok tömegesen a Petrom-kutaknál tankoltak, a készletek pedig gyorsan kimerültek.