Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében

Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.

A környék lakóit Ro-Alert üzenetben figyelmeztették esetleges becsapódások veszélyére – ismerteti az Agerpres.

A védelmi minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő két F-16-os repülőgépét a légtér megfigyelésére. A két vadászgép 1 óra 10 perc körül szállt fel a fetești-i légibázisról.

A hadsereg műveleti központja 1 óra 12 perckor értesítette a katasztrófavédelmet arról, hogy riasztani kell Tulcea megye északi részének lakosságát, ezután küldték ki a Ro-Alert figyelmeztetést.