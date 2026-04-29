Sok még a kérdőjel az új közalkalmazotti bértörvény körül

A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

A tárcavezető elmondta, hogy a pénzügyminisztérium bevonásával tisztázni kell, mekkora költségvetési keret áll majd rendelkezésre a törvény alkalmazásához, emellett

egyeztetni kell a bérpótlékokról és a bérszabályozás más elemeiről is.

Pîslaru közölte, hogy ha sikerül mindezekről egy minimális politikai konszenzust kialakítani, a törvénytervezetet akár a hét végén vagy még a bizalmatlansági indítvány megvitatása előtt közzétehetik. Szerinte a egyeztetések a bizalmatlansági indítvány sorsától függetlenül folytatódni fognak.

„A pénzügyminisztériummal és a Világbankkal együtt dolgozunk azon, hogy a lehető legjobb tervezet kerüljön közvitára” – jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter az Agerpres tudósítása szerint.