Aggasztó a kerozinkrízis, de nem kell lemondani a repülős nyaralási tervekről

Egyelőre van kerozin, repülnek a gépek a székelyföldiek számára közel eső repülőtereken

Egyelőre van kerozin, repülnek a gépek a székelyföldiek számára közel eső repülőtereken

Fotó: Tuchiluș Alex

A rémhírek dacára egyelőre nem kell attól tartani, hogy a légitársaságok teljesen kifogynak az üzemanyagból. A kerozin árának emelkedése miatt azonban a tavalyhoz képest drágább lesz a repülés.

Farkas Orsolya

2026. április 29., 07:582026. április 29., 07:58

A közel-keleti konfliktus nyomán bekövetkezett energiaválság miatt sokan kivárnak az idei nyaralás lefoglalásával. Jogos a bizonytalanság, hiszen az üzemanyag-ellátás akadozása kihívás elé állítja a légitársaságokat, többen átmenetileg törölték a járataikat – erről szólnak a hírek. A turisztikai irodák gyorsan alkalmazkodnak a helyzethez, meglátásuk szerint nincs ok pánikra – különösen szervezett utazások esetén –, és

nem is kell feltétlenül lemondani a repülős nyaralásról.

Az viszont igaz, hogy az utazáshoz idén mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni.

Drága a kerozin, mégis élénk nyári forgalomra számítanak

A napokban elterjedt a sajtóban a Ryanair vezérigazgatójának nyilatkozata, miszerint a Wizz Air – több más légitársasággal együtt – a csőd szélére kerülhet a magas olajárak miatt. Románia piacvezető légitársaságáról lévén szó a belföldi portálok is felkapták a hírt, és felmerült, hogy a székelyföldiek számára közelebb eső légikikötőkben is veszélybe kerülhetnek a járatok. Mint ismert, a Wizz Air

  • nemrég kilenc új járatot indított a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről,

  • a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtéren pedig júniustól kezdve összesen tíz menetrend szerinti járata lesz.

Tudomásunk szerint jelenleg egyik légikikötő sem tapasztal fennakadást az üzemanyag-ellátásban. Ugyanakkor a Wizz Air jövőjét firtató hírek megjelenése után az MTI-nek adott nyilatkozatában a társaság kijelentette: a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így

a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.

A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.

A Wizz Air az emelkedő kerozinárak ellenére sem tervez járatcsökkentést

A Wizz Air az emelkedő kerozinárak ellenére sem tervez járatcsökkentést

Fotó: Haáz Vince

Április 28-án, kedden online sajtótájékoztató keretében közölték, hogy a Wizz Air Közép- és Kelet-Európában növeli kapacitását, az idén 80 millió utassal és élénk nyári forgalommal számol,

továbbra is fenntartja az alacsony árakat, és az emelkedő kerozinárak ellenére sem tervez járatcsökkentést és üzemanyag-pótdíj bevezetést.

A társaság vezérigazgatója szerint nem valószínű, hogy kifogyjanak a kerozinból.

Van azonban olyan légitársaság is, amelynek működését már most befolyásolja a kerozinár növekedése. Az MTI értesülései szerint a Deutsche Lufthansa például úgy döntött, hogy Európában 20 ezer veszteséges járatot töröl az idei nyári szezonban, megspórolva ezzel az üzemanyagot. Ezenkívül a holland KLM légitársaság nemrég 160 járatot törölt májusra.

A jegyek tükrözik az árnövekedést

A székelyföldi utazási irodáknál rugalmasan kezelik a változásokat. A székelyudvarhelyi Hedon Express irodánál rámutattak: a jelenlegi körülmények kétségkívül megváltoztatják az utazások árát és a tervezés módját. „Az elmúlt időszakban a légitársaságok fokozatosan beépítették a magasabb üzemanyagköltséget a jegyárakba, így

általános, mérsékelt drágulás tapasztalható, különösen a hosszabb, egzotikus útvonalakon.

Ez azonban nem egyik napról a másikra történt, inkább egy folyamatos korrekcióról beszélhetünk” – szögezték le.

A brassói és a marosvásárhelyi repülőtereken egyelőre nincs fennakadás

A brassói és a marosvásárhelyi repülőtereken egyelőre nincs fennakadás

Fotó: Tuchiluș Alex

Repülőjáratok üzemanyaghiány miatti törléséről egyelőre nem tudtak beszámolni, viszont az igaz, hogy a légitársaságok optimalizálják a működésüket:

ritkítanak bizonyos útvonalakat, kevésbé kihasznált járatokat összevonnak és előnyben részesítik a nyereséges desztinációkat.

Ez az utasok szintjén néha menetrend-módosításként jelenik meg, de általában kezelhető – mutattak rá a turisztikai irodánál. Az utazás tervezésének tekintetében azt tapasztalták, hogy az ügyfelek részéről nőtt az igény a korábbi foglalásokra, biztosításokra és a közeli repterekre. Az iroda pedig ehhez alkalmazkodva gyorsabban reagál az árváltozásokra és több opciót kínál ugyanarra az útra.

Oda az utasok bizalma?

Egy háromszéki turisztikai ügynök a Székelyhonnak úgy nyilatkozott: a közel-keleti konfliktus minden tekintetben feje tetejére állította a turizmust, kiváltképp a külföldi csomagok foglalása szempontjából. „Az idei év nagyon jól indult, nagyon sokan már foglaltak az év folyamára, mindenki nagyon izgatott volt és lelkes. Ehhez képest jelenleg nagy a csend a pénz- és a bizalomhiány miatt” – emelte ki.

Az utazásszervezők legfeljebb 8 százalékot emelhetnek a csomagok árán, amennyiben a kerozinköltség megnő

Az utazásszervezők legfeljebb 8 százalékot emelhetnek a csomagok árán, amennyiben a kerozinköltség megnő

Fotó: Tuchiluș Alex

Úgy tapasztalja, hogy a legnagyobb gondot az eddig lefoglalt csomagok árának emelkedése jelenti. Ugyanis a jogszabály alapján

az utazásszervezők legfeljebb 8 százalékot emelhetnek a csomagok árán, amennyiben a kerozinköltség megnő.

A szakember szerint változó, hogy ki mennyit emel, olyan is van, aki egyelőre megőrzi az eredeti csomagárakat. Attól viszont nem kell tartani, hogy ha elutazunk, nem biztos a hazatérés – emelte ki megkérdezettünk –, hiszen az utazásszervezők felelőssége, hogy biztosítsák az oda- és visszautat. Kötelességük, hogy szükség esetén alternatív megoldást keressenek a hazautazásra.

A biztonság az első

Aki mégis repülős utazáson, nyaraláson gondolkozik, nem érdemes halogatnia a foglalást, hiszen az árak idővel nőnek, különösen a nyári főszezon közeledtével. „Az üzemanyagköltségek, a magas kereslet és a korlátozott kapacitások együtt azt eredményezik, hogy a légitársaságok és a szállásadók nem érdekeltek az árak csökkentésében. Ezért általában

azt tanácsoljuk az ügyfeleknek, hogy ha megvan az úti cél és az időpont, érdemes mielőbb foglalni”

– tanácsolták a Hedon Express irodánál.

Javasolták továbbá az utasoknak, hogy:

  • ne kizárólag az ár alapján döntsenek: válasszanak olyan csomagot, amely rugalmas feltételeket kínál, például módosítható repülőjegyet és lemondható szállást –, lehetőség szerint egyben foglalva az utazási irodán keresztül;

  • mindenképpen kössenek átfogó biztosítást, amely tartalmaz útlemondási, járatkésésre vagy megszakításra vonatkozó, valamint teljes körű egészségügyi fedezetet is, mert a jelenlegi, kiszámíthatatlanabb környezetben nem az a legfontosabb, hogy a lehető legolcsóbban foglaljanak, hanem az, hogy egy esetleges változásnál is biztonságban legyen az utazásuk.

A biztonságunk tehát legyen az első helyen. „A sztornó- és egészségügyi biztosítást ezelőtt is ajánlottuk, és ezután is ajánljuk minden turistának. Ugyanakkor mindenképpen kerülni kell a közel-keleti desztinációkat, helyette felfedezhetjük Európa déli és nyugati részeit: Spanyolország, Olaszország, Portugália, francia Riviéra, akár még Málta és Ciprus is biztonságos úti célok közé tartozik” – húzta alá a portálunknak nyilatkozó háromszéki ügynök.

Brassóból a legkedveltebb úti cél kétségkívül Egyiptom és Törökország

Brassóból a legkedveltebb úti cél kétségkívül Egyiptom és Törökország

Fotó: Tuchiluș Alex

Egyébként Háromszékről az emberek többsége a vidombáki repülőtérről szeretne repülni, hiszen a többség nem szívesen teszi meg a Kovászna megye–Bukarest útvonalat, ha nem muszáj. Szerencsére minden évben bővül a desztinációk listája:

még mindig Antalya a legkedveltebb úti cél, de rögtön utána következik a listán Kréta, Hurghada, Mallorca, Ciprus és több olasz desztináció is.

Székelyudvarhelyen árnyaltabban látják a helyzetet, ugyanis ennél a repülőtérnél tapasztalták a legtöbb járatmódosítást és törlést is, főleg a kezdeti időszakban. Ennek ellenére a közelsége miatt az utasok szívesen foglalnak innen, ügynökségi szinten is ajánlják.

„A brassói repülőtér nagyon gyorsan felkerült a térképre és erős keresletet generál, még ha működésben vannak is kihívások, de a régió számára így is az egyik legkényelmesebb és leggyakrabban választott indulási ponttá vált a marosvásárhelyi reptérrel együtt” – emelték ki a turisztikai iroda munkatársai.

Ezek is érdekelhetik

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Semmi jóra nem lehet számítani, ha hatalomra kerül az AUR Kelemen Hunor szerint, aki az új magyar pártról is beszélt
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Székelyhon

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
Székelyhon

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Székely Sport

Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Semmi jóra nem lehet számítani, ha hatalomra kerül az AUR Kelemen Hunor szerint, aki az új magyar pártról is beszélt
Krónika

Semmi jóra nem lehet számítani, ha hatalomra kerül az AUR Kelemen Hunor szerint, aki az új magyar pártról is beszélt
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Székely Sport

Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 29., szerda

Nem adott egyértelmű választ az elnök arra a kérdésre, hogy támogatja-e Ilie Bolojant

Az elmúlt időszak egyre növekvő politikai feszültségei alapján számítani lehetett a bizalmatlansági indítványra – jelentette ki kedd este a horvátországi Dubrovnikban Nicușor Dan államfő.

2026. április 29., szerda

2026. április 28., kedd

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél

Lakóház gyúlt ki kedd este a csíktaplocai Hársfa utcában.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Kárpátalján találkozna az ukrán elnökkel Magyar Péter

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Azonnal a lényegre tért az RMDSZ, miután az EMSZ-elnök Zakariás bejelentette a szakítást

Kilép az RMDSZ bukaresti képviselőházi frakciójából Zakariás Zoltán, az EMSZ elnöke, és a továbbiakban független képviselőként folytatja tevékenységét. A Szövetség részéről becsületbeli lemondásra szólították fel.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Bennégett egy garzonlakásban egy férfi Nagyszebenben

Meghalt egy férfi kedden egy nagyszebeni tömbházlakásban kiütött tűzben. A 65 éves férfi elszenesedett holttestét a tűzoltók találták meg.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Magyarországon már nyertek a Temuval szemben, megannyi vásárlónak térítenek vissza pénzt

Legalább 882 millió forintot (2,4 millió eurót) fizet vissza a magyar vásárlóknak és 437 millió forint (1,2 millió euró) bírságot fizet be a költségvetésbe a Temu online piactér európai üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal eljárásának következtében.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Piknik helyett vacogás: szokatlanul hideg lesz az idei majális

A hőmérséklet szerdától országszerte csökkenni fog, csütörtökön és pénteken pedig az évszakhoz képest szokatlanul hideg idő várható, a hőmérsékleti értékek 8–12 fokkal alacsonyabbak lesznek a többéves átlagnál.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Elfogadták Hargita Megye Tanácsának költségvetését

Kompromisszumos költségvetést fogadott el Hargita Megye Tanácsa keddi, áprilisi ülésén. Bevételi oldalon 828 millió lejjel, kiadási oldalon 907 millió lejjel számolnak. A két összeg közötti különbség egyensúlyba hozása még számos tényezőtől függ.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtották a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

2026. április 28., kedd

