Aggasztó a kerozinkrízis, de nem kell lemondani a repülős nyaralási tervekről

Egyelőre van kerozin, repülnek a gépek a székelyföldiek számára közel eső repülőtereken

A rémhírek dacára egyelőre nem kell attól tartani, hogy a légitársaságok teljesen kifogynak az üzemanyagból. A kerozin árának emelkedése miatt azonban a tavalyhoz képest drágább lesz a repülés.

Farkas Orsolya 2026. április 29., 07:582026. április 29., 07:58

A közel-keleti konfliktus nyomán bekövetkezett energiaválság miatt sokan kivárnak az idei nyaralás lefoglalásával. Jogos a bizonytalanság, hiszen az üzemanyag-ellátás akadozása kihívás elé állítja a légitársaságokat, többen átmenetileg törölték a járataikat – erről szólnak a hírek. A turisztikai irodák gyorsan alkalmazkodnak a helyzethez, meglátásuk szerint nincs ok pánikra – különösen szervezett utazások esetén –, és

nem is kell feltétlenül lemondani a repülős nyaralásról.

Az viszont igaz, hogy az utazáshoz idén mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni. Drága a kerozin, mégis élénk nyári forgalomra számítanak A napokban elterjedt a sajtóban a Ryanair vezérigazgatójának nyilatkozata, miszerint a Wizz Air – több más légitársasággal együtt – a csőd szélére kerülhet a magas olajárak miatt. Románia piacvezető légitársaságáról lévén szó a belföldi portálok is felkapták a hírt, és felmerült, hogy a székelyföldiek számára közelebb eső légikikötőkben is veszélybe kerülhetnek a járatok. Mint ismert, a Wizz Air nemrég kilenc új járatot indított a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről,

a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtéren pedig júniustól kezdve összesen tíz menetrend szerinti járata lesz. Tudomásunk szerint jelenleg egyik légikikötő sem tapasztal fennakadást az üzemanyag-ellátásban. Ugyanakkor a Wizz Air jövőjét firtató hírek megjelenése után az MTI-nek adott nyilatkozatában a társaság kijelentette: a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így

a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.

A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.

Április 28-án, kedden online sajtótájékoztató keretében közölték, hogy a Wizz Air Közép- és Kelet-Európában növeli kapacitását, az idén 80 millió utassal és élénk nyári forgalommal számol,

továbbra is fenntartja az alacsony árakat, és az emelkedő kerozinárak ellenére sem tervez járatcsökkentést és üzemanyag-pótdíj bevezetést.

A társaság vezérigazgatója szerint nem valószínű, hogy kifogyjanak a kerozinból. Van azonban olyan légitársaság is, amelynek működését már most befolyásolja a kerozinár növekedése. Az MTI értesülései szerint a Deutsche Lufthansa például úgy döntött, hogy Európában 20 ezer veszteséges járatot töröl az idei nyári szezonban, megspórolva ezzel az üzemanyagot. Ezenkívül a holland KLM légitársaság nemrég 160 járatot törölt májusra. A jegyek tükrözik az árnövekedést A székelyföldi utazási irodáknál rugalmasan kezelik a változásokat. A székelyudvarhelyi Hedon Express irodánál rámutattak: a jelenlegi körülmények kétségkívül megváltoztatják az utazások árát és a tervezés módját. „Az elmúlt időszakban a légitársaságok fokozatosan beépítették a magasabb üzemanyagköltséget a jegyárakba, így

általános, mérsékelt drágulás tapasztalható, különösen a hosszabb, egzotikus útvonalakon.

Ez azonban nem egyik napról a másikra történt, inkább egy folyamatos korrekcióról beszélhetünk” – szögezték le.

Repülőjáratok üzemanyaghiány miatti törléséről egyelőre nem tudtak beszámolni, viszont az igaz, hogy a légitársaságok optimalizálják a működésüket:

ritkítanak bizonyos útvonalakat, kevésbé kihasznált járatokat összevonnak és előnyben részesítik a nyereséges desztinációkat.

Ez az utasok szintjén néha menetrend-módosításként jelenik meg, de általában kezelhető – mutattak rá a turisztikai irodánál. Az utazás tervezésének tekintetében azt tapasztalták, hogy az ügyfelek részéről nőtt az igény a korábbi foglalásokra, biztosításokra és a közeli repterekre. Az iroda pedig ehhez alkalmazkodva gyorsabban reagál az árváltozásokra és több opciót kínál ugyanarra az útra. Oda az utasok bizalma? Egy háromszéki turisztikai ügynök a Székelyhonnak úgy nyilatkozott: a közel-keleti konfliktus minden tekintetben feje tetejére állította a turizmust, kiváltképp a külföldi csomagok foglalása szempontjából. „Az idei év nagyon jól indult, nagyon sokan már foglaltak az év folyamára, mindenki nagyon izgatott volt és lelkes. Ehhez képest jelenleg nagy a csend a pénz- és a bizalomhiány miatt” – emelte ki.

Úgy tapasztalja, hogy a legnagyobb gondot az eddig lefoglalt csomagok árának emelkedése jelenti. Ugyanis a jogszabály alapján

az utazásszervezők legfeljebb 8 százalékot emelhetnek a csomagok árán, amennyiben a kerozinköltség megnő.

A szakember szerint változó, hogy ki mennyit emel, olyan is van, aki egyelőre megőrzi az eredeti csomagárakat. Attól viszont nem kell tartani, hogy ha elutazunk, nem biztos a hazatérés – emelte ki megkérdezettünk –, hiszen az utazásszervezők felelőssége, hogy biztosítsák az oda- és visszautat. Kötelességük, hogy szükség esetén alternatív megoldást keressenek a hazautazásra. A biztonság az első Aki mégis repülős utazáson, nyaraláson gondolkozik, nem érdemes halogatnia a foglalást, hiszen az árak idővel nőnek, különösen a nyári főszezon közeledtével. „Az üzemanyagköltségek, a magas kereslet és a korlátozott kapacitások együtt azt eredményezik, hogy a légitársaságok és a szállásadók nem érdekeltek az árak csökkentésében. Ezért általában

azt tanácsoljuk az ügyfeleknek, hogy ha megvan az úti cél és az időpont, érdemes mielőbb foglalni”

– tanácsolták a Hedon Express irodánál. Javasolták továbbá az utasoknak, hogy: ne kizárólag az ár alapján döntsenek: válasszanak olyan csomagot, amely rugalmas feltételeket kínál, például módosítható repülőjegyet és lemondható szállást –, lehetőség szerint egyben foglalva az utazási irodán keresztül;

mindenképpen kössenek átfogó biztosítást, amely tartalmaz útlemondási, járatkésésre vagy megszakításra vonatkozó, valamint teljes körű egészségügyi fedezetet is, mert a jelenlegi, kiszámíthatatlanabb környezetben nem az a legfontosabb, hogy a lehető legolcsóbban foglaljanak, hanem az, hogy egy esetleges változásnál is biztonságban legyen az utazásuk. A biztonságunk tehát legyen az első helyen. „A sztornó- és egészségügyi biztosítást ezelőtt is ajánlottuk, és ezután is ajánljuk minden turistának. Ugyanakkor mindenképpen kerülni kell a közel-keleti desztinációkat, helyette felfedezhetjük Európa déli és nyugati részeit: Spanyolország, Olaszország, Portugália, francia Riviéra, akár még Málta és Ciprus is biztonságos úti célok közé tartozik” – húzta alá a portálunknak nyilatkozó háromszéki ügynök.

Egyébként Háromszékről az emberek többsége a vidombáki repülőtérről szeretne repülni, hiszen a többség nem szívesen teszi meg a Kovászna megye–Bukarest útvonalat, ha nem muszáj. Szerencsére minden évben bővül a desztinációk listája:

még mindig Antalya a legkedveltebb úti cél, de rögtön utána következik a listán Kréta, Hurghada, Mallorca, Ciprus és több olasz desztináció is.