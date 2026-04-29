Aggasztó a kerozinkrízis, de nem kell lemondani a repülős nyaralási tervekről

Egyelőre van kerozin, repülnek a gépek a székelyföldiek számára közel eső repülőtereken
Fotó: Tuchiluș Alex
A rémhírek dacára egyelőre nem kell attól tartani, hogy a légitársaságok teljesen kifogynak az üzemanyagból. A kerozin árának emelkedése miatt azonban a tavalyhoz képest drágább lesz a repülés.
A közel-keleti konfliktus nyomán bekövetkezett energiaválság miatt sokan kivárnak az idei nyaralás lefoglalásával. Jogos a bizonytalanság, hiszen az üzemanyag-ellátás akadozása kihívás elé állítja a légitársaságokat, többen átmenetileg törölték a járataikat – erről szólnak a hírek. A turisztikai irodák gyorsan alkalmazkodnak a helyzethez, meglátásuk szerint nincs ok pánikra – különösen szervezett utazások esetén –, és
Az viszont igaz, hogy az utazáshoz idén mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni.
A napokban elterjedt a sajtóban a Ryanair vezérigazgatójának nyilatkozata, miszerint a Wizz Air – több más légitársasággal együtt – a csőd szélére kerülhet a magas olajárak miatt. Románia piacvezető légitársaságáról lévén szó a belföldi portálok is felkapták a hírt, és felmerült, hogy a székelyföldiek számára közelebb eső légikikötőkben is veszélybe kerülhetnek a járatok. Mint ismert, a Wizz Air
nemrég kilenc új járatot indított a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről,
a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtéren pedig júniustól kezdve összesen tíz menetrend szerinti járata lesz.
Tudomásunk szerint jelenleg egyik légikikötő sem tapasztal fennakadást az üzemanyag-ellátásban. Ugyanakkor a Wizz Air jövőjét firtató hírek megjelenése után az MTI-nek adott nyilatkozatában a társaság kijelentette: a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így
A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.
A Wizz Air az emelkedő kerozinárak ellenére sem tervez járatcsökkentést
Fotó: Haáz Vince
Április 28-án, kedden online sajtótájékoztató keretében közölték, hogy a Wizz Air Közép- és Kelet-Európában növeli kapacitását, az idén 80 millió utassal és élénk nyári forgalommal számol,
A társaság vezérigazgatója szerint nem valószínű, hogy kifogyjanak a kerozinból.
Van azonban olyan légitársaság is, amelynek működését már most befolyásolja a kerozinár növekedése. Az MTI értesülései szerint a Deutsche Lufthansa például úgy döntött, hogy Európában 20 ezer veszteséges járatot töröl az idei nyári szezonban, megspórolva ezzel az üzemanyagot. Ezenkívül a holland KLM légitársaság nemrég 160 járatot törölt májusra.
A székelyföldi utazási irodáknál rugalmasan kezelik a változásokat. A székelyudvarhelyi Hedon Express irodánál rámutattak: a jelenlegi körülmények kétségkívül megváltoztatják az utazások árát és a tervezés módját. „Az elmúlt időszakban a légitársaságok fokozatosan beépítették a magasabb üzemanyagköltséget a jegyárakba, így
Ez azonban nem egyik napról a másikra történt, inkább egy folyamatos korrekcióról beszélhetünk” – szögezték le.
A brassói és a marosvásárhelyi repülőtereken egyelőre nincs fennakadás
Fotó: Tuchiluș Alex
Repülőjáratok üzemanyaghiány miatti törléséről egyelőre nem tudtak beszámolni, viszont az igaz, hogy a légitársaságok optimalizálják a működésüket:
Ez az utasok szintjén néha menetrend-módosításként jelenik meg, de általában kezelhető – mutattak rá a turisztikai irodánál. Az utazás tervezésének tekintetében azt tapasztalták, hogy az ügyfelek részéről nőtt az igény a korábbi foglalásokra, biztosításokra és a közeli repterekre. Az iroda pedig ehhez alkalmazkodva gyorsabban reagál az árváltozásokra és több opciót kínál ugyanarra az útra.
Egy háromszéki turisztikai ügynök a Székelyhonnak úgy nyilatkozott: a közel-keleti konfliktus minden tekintetben feje tetejére állította a turizmust, kiváltképp a külföldi csomagok foglalása szempontjából. „Az idei év nagyon jól indult, nagyon sokan már foglaltak az év folyamára, mindenki nagyon izgatott volt és lelkes. Ehhez képest jelenleg nagy a csend a pénz- és a bizalomhiány miatt” – emelte ki.
Az utazásszervezők legfeljebb 8 százalékot emelhetnek a csomagok árán, amennyiben a kerozinköltség megnő
Fotó: Tuchiluș Alex
Úgy tapasztalja, hogy a legnagyobb gondot az eddig lefoglalt csomagok árának emelkedése jelenti. Ugyanis a jogszabály alapján
A szakember szerint változó, hogy ki mennyit emel, olyan is van, aki egyelőre megőrzi az eredeti csomagárakat. Attól viszont nem kell tartani, hogy ha elutazunk, nem biztos a hazatérés – emelte ki megkérdezettünk –, hiszen az utazásszervezők felelőssége, hogy biztosítsák az oda- és visszautat. Kötelességük, hogy szükség esetén alternatív megoldást keressenek a hazautazásra.
Aki mégis repülős utazáson, nyaraláson gondolkozik, nem érdemes halogatnia a foglalást, hiszen az árak idővel nőnek, különösen a nyári főszezon közeledtével. „Az üzemanyagköltségek, a magas kereslet és a korlátozott kapacitások együtt azt eredményezik, hogy a légitársaságok és a szállásadók nem érdekeltek az árak csökkentésében. Ezért általában
– tanácsolták a Hedon Express irodánál.
Javasolták továbbá az utasoknak, hogy:
ne kizárólag az ár alapján döntsenek: válasszanak olyan csomagot, amely rugalmas feltételeket kínál, például módosítható repülőjegyet és lemondható szállást –, lehetőség szerint egyben foglalva az utazási irodán keresztül;
mindenképpen kössenek átfogó biztosítást, amely tartalmaz útlemondási, járatkésésre vagy megszakításra vonatkozó, valamint teljes körű egészségügyi fedezetet is, mert a jelenlegi, kiszámíthatatlanabb környezetben nem az a legfontosabb, hogy a lehető legolcsóbban foglaljanak, hanem az, hogy egy esetleges változásnál is biztonságban legyen az utazásuk.
A biztonságunk tehát legyen az első helyen. „A sztornó- és egészségügyi biztosítást ezelőtt is ajánlottuk, és ezután is ajánljuk minden turistának. Ugyanakkor mindenképpen kerülni kell a közel-keleti desztinációkat, helyette felfedezhetjük Európa déli és nyugati részeit: Spanyolország, Olaszország, Portugália, francia Riviéra, akár még Málta és Ciprus is biztonságos úti célok közé tartozik” – húzta alá a portálunknak nyilatkozó háromszéki ügynök.
Brassóból a legkedveltebb úti cél kétségkívül Egyiptom és Törökország
Fotó: Tuchiluș Alex
Egyébként Háromszékről az emberek többsége a vidombáki repülőtérről szeretne repülni, hiszen a többség nem szívesen teszi meg a Kovászna megye–Bukarest útvonalat, ha nem muszáj. Szerencsére minden évben bővül a desztinációk listája:
Székelyudvarhelyen árnyaltabban látják a helyzetet, ugyanis ennél a repülőtérnél tapasztalták a legtöbb járatmódosítást és törlést is, főleg a kezdeti időszakban. Ennek ellenére a közelsége miatt az utasok szívesen foglalnak innen, ügynökségi szinten is ajánlják.
„A brassói repülőtér nagyon gyorsan felkerült a térképre és erős keresletet generál, még ha működésben vannak is kihívások, de a régió számára így is az egyik legkényelmesebb és leggyakrabban választott indulási ponttá vált a marosvásárhelyi reptérrel együtt” – emelték ki a turisztikai iroda munkatársai.
