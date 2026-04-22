Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott

A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Az ügyben első fokon eljáró Prahova megyei törvényszék februárban mondta ki az életfogytiglani börtönbüntetésről szóló ítéletet, amelyet az ítélőtábla fenntartott – számol be az Agerpres.

A családtag sérelmére elkövetett emberölés miatt elítélt férfinek ugyanakkor 620 ezer euró nem vagyoni kártérítést kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott személyeknek.

Az eset a Prahova megyei Lipănești településen történt tavaly júniusban.