Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott

Fotó: Barabás Ákos

A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Székelyhon

2026. április 22., 19:17

Az ügyben első fokon eljáró Prahova megyei törvényszék februárban mondta ki az életfogytiglani börtönbüntetésről szóló ítéletet, amelyet az ítélőtábla fenntartott – számol be az Agerpres.

A családtag sérelmére elkövetett emberölés miatt elítélt férfinek ugyanakkor 620 ezer euró nem vagyoni kártérítést kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott személyeknek.

Az eset a Prahova megyei Lipănești településen történt tavaly júniusban.

A férfi a fejére mért fejszecsapásokkal, az utcán ölte meg 22 éves élettársát, aki korábban hazaköltözött a szülői házba.

A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a gyilkosságot megelőző években több alkalommal is érkezett bejelentés a 112-es segélyhívószámra a kettejük közötti verbális konfliktus miatt, de

a nő sosem kért távoltartási végzést.

Az áldozat anyja a kihallgatáson megerősítette, hogy voltak konfliktusok a lánya és annak élettársa között, de sosem tettek feljelentést emiatt, mert minden alkalommal kibékültek.

2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.

Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával

A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!

Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.

Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját

A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is.

Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni

Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat

Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

