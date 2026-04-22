Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott

Fotó: Barabás Ákos
A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
2026. április 22., 19:162026. április 22., 19:16
Az ügyben első fokon eljáró Prahova megyei törvényszék februárban mondta ki az életfogytiglani börtönbüntetésről szóló ítéletet, amelyet az ítélőtábla fenntartott – számol be az Agerpres.
A családtag sérelmére elkövetett emberölés miatt elítélt férfinek ugyanakkor 620 ezer euró nem vagyoni kártérítést kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott személyeknek.
Az eset a Prahova megyei Lipănești településen történt tavaly júniusban.
A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a gyilkosságot megelőző években több alkalommal is érkezett bejelentés a 112-es segélyhívószámra a kettejük közötti verbális konfliktus miatt, de
Az áldozat anyja a kihallgatáson megerősítette, hogy voltak konfliktusok a lánya és annak élettársa között, de sosem tettek feljelentést emiatt, mert minden alkalommal kibékültek.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.
A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.
A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.
Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.
Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.
A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is.
Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.
Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.
Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.
