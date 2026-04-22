Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is

Románia az egyike azoknak az országoknak az Európai Unióban, amelyekben a legnagyobb mértékben nőttek az aszály által érintett területek.

Székelyhon 2026. április 22., 20:252026. április 22., 20:25

Az Európai Unióban az aszály által érintett terület 2024-ben 156.703 négyzetkilométerre nőtt a 2023-ban regisztrált 155.432 négyzetkilométerhez képest, és Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés – derült ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból, melyet az Agerpres szemlézett. Ezek szerint

Romániában a 2023-ban regisztrált 10.180 négyzetkilométerről 41.011 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület.

Olaszország és Bulgária szintén nagy mértékű növekedést regisztrált (2860 négyzetkilométerről 31.752 négyzetkilométerre, illetve 4302 négyzetkilométerről 22.061 négyzetkilométerre). 2014 és 2024 között az EU-ban a 2018-as és 2022-es aszály volt a legsúlyosabb, ekkor 520.817, illetve 558.313 négyzetkilométer földterület volt érintett. A 2023-as és 2024-es alacsonyabb értékek ellenére

a 10 éves átlag azt mutatja, hogy összességében az aszály által érintett terület idővel nőtt.

Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén, amelyeket az ENSZ 15. Fenntartható Fejlődési Célja (SDG 15) rögzít. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az SDG 15-ös cél elérése terén elért előrehaladás mérésére használt egyik uniós mutató az EU-n belül az aszály által érintett területek kiterjedése.

Ez a mutató nyomon követi azokat a területeket, ahol a növénytermesztési időszakban talajnedvesség-hiány lép fel.