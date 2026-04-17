Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.
Az NVI csütörtök este az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, befejezték a levélszavazatok összesítését, eszerint a 494 244 regisztrált választópolgártól összesen 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Ezek közül 51 337 darabot közvetlenül az NVI-hez juttattak el, míg 296 167 darabot külképviseleteken, 8828 darabot pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le.
Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335 342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19 ezernél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Az NVI tájékoztatása szerint
a leggyakrabban azért volt érvénytelen az azonosító nyilatkozat, mert a személyes adat eltért a választási informatikai rendszerben rögzítettektől,
hiányzott a választópolgár valamely személyes adata – mint a név, születési hely és idő –,
vagy a személyi azonosító vagy okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, honosítási okirat) száma hiányzott az azonosító nyilatkozatokról.
Közölték azt is, hogy az előzetes összesítés részeként informatikai alkalmazás segítségével beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait, és elvégezték az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámlálják.
Hozzátették: a levélszavazás végleges eredményét az NVI jegyzőkönyvbe foglalja, ami a területi választási bizottságoknak az országos listás választás területi részeredményeit megállapító jegyzőkönyveivel együtt lesz az alapja a Nemzeti Választási Bizottság döntésének az országos listás választás hivatalos eredményéről. A listás eredményről az NVB legkésőbb május 4-én dönt.
