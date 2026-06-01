Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

A hidrológusok közlése szerint hétfőn 14 órától kedd éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék):

Maros (Hargita, Maros és Beszterce-Naszód), Kis-Küküllő (Hargita, Maros és Fehér), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér), Feketeügy (Kovászna és Brassó), Bodza (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova), Iza (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Szamos (Kolozs, Szilágy, Máramaros és Szatmár), Kraszna (Szilágy és Szatmár), Berettyó (Szilágy és Bihar), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar) Fekete-Körös (Bihar és Arad), Aranyos (Fehér és Kolozs), Maros (Fehér, Szeben és Hunyad), Desnățui (Mehedinți és Dolj), Zsil (Hunyad és Gorj), Gilort (Gorj), Motru (Gorj és Mehedinți), Olt (Brassó, Szeben, Vâlcea és Argeș), Olteț (Gorj és Vâlcea), Argeș (Argeș és Dâmbovița), Ialomița (Dâmbovița, Prahova és Ilfov), Prahova (Prahova és Ialomița), Râmnicu Sărat (Vrancea és Buzău), Putna (Vrancea).

Az INHGA szerint ugyanakkor kedden 6 és 24 óra között megnőhet a vízállás a Bârlad (Vaslui és Galac megye), a Szeret (Galac megye) és a Prut (Vaslui és Galac megye) vízgyűjtő medencéjének folyóvizein is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adott ki elsőfokú (sárga) riasztást az ország 21 megyéjére, köztük a székelyföldiekre is.