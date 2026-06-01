Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón

Fotó: Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet

Fotó: Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

Székelyhon

2026. június 01., 15:062026. június 01., 15:06

A hidrológusok közlése szerint hétfőn 14 órától kedd éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék):

Maros (Hargita, Maros és Beszterce-Naszód), Kis-Küküllő (Hargita, Maros és Fehér), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér), Feketeügy (Kovászna és Brassó), Bodza (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova), Iza (Máramaros), Túr (Szatmár), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Szamos (Kolozs, Szilágy, Máramaros és Szatmár), Kraszna (Szilágy és Szatmár), Berettyó (Szilágy és Bihar), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar) Fekete-Körös (Bihar és Arad), Aranyos (Fehér és Kolozs), Maros (Fehér, Szeben és Hunyad), Desnățui (Mehedinți és Dolj), Zsil (Hunyad és Gorj), Gilort (Gorj), Motru (Gorj és Mehedinți), Olt (Brassó, Szeben, Vâlcea és Argeș), Olteț (Gorj és Vâlcea), Argeș (Argeș és Dâmbovița), Ialomița (Dâmbovița, Prahova és Ilfov), Prahova (Prahova és Ialomița), Râmnicu Sărat (Vrancea és Buzău), Putna (Vrancea).

Az INHGA szerint ugyanakkor kedden 6 és 24 óra között megnőhet a vízállás a Bârlad (Vaslui és Galac megye), a Szeret (Galac megye) és a Prut (Vaslui és Galac megye) vízgyűjtő medencéjének folyóvizein is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adott ki elsőfokú (sárga) riasztást az ország 21 megyéjére, köztük a székelyföldiekre is.

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is
Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

A rovat további cikkei

2026. június 01., hétfő

Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit

A World Vision Románia által megkérdezett tinédzserek közel negyede azt mondja, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem hallgatják meg őket – derül ki szervezet gyermeknap alkalmából végzett felméréséből.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet

Az államfő szerint az eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére

A vízbefulladásos balesetek megelőzését, valamint a felelős magatartás erősítését célzó országos kampányt indít június 1. és augusztus 31. között az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

2026. június 01., hétfő

2026. május 31., vasárnap

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Vasárnapi medvejárás több településen

Medve jelenlétét jelezték vasárnap este az Oroszhegy községhez tartozó Tibódban, valamint Maroshévízen.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Don-kanyar és Sztálingrád: békévé oldódhat a közös emlékezés

1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

2026. május 31., vasárnap

