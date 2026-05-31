Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

Tamás Attila 2026. május 31., 18:592026. május 31., 18:59

Indiana Jones és Lara Croft „szerelemgyereke” a Playstation 3 éra egyik húzócíme Nathan Drake három felvonást megért kalandja, az Uncharted-széria. Hirdetés A Naughty Dog Studiosnál készült kalandjátékok minden tekintetben szintlépések voltak a kiadó előző játékaihoz képest:

meglehetősen realisztikus grafikával, részletekbe menően kidolgozott fizikával és az akciódús játékmenet mellett jól megírt történettel is rendelkeztek.

Az Uncharted-játékok kis túlzással interaktív filmeknek is beillenek, ahogy a „nagytestvérük” a szintén Sony-tulajdonban levő Naughty Dognál készült és nagyobb hullámokat kavaró The Last of Us első és második része is.

Az első Uncharted-játék, a Drake’s Fortune még 2007-ben jelent meg, ezt pedig nem sokra rá két folytatás, a kiemelkedően jól sikerült 2009-ben megjelent Among Thieves és a kevésbé jól elsült Drake’s Deception követte, amely 2011-ben látott napvilágot. Az Amy Henning vezetése alatt készült epizódok mind a Playstation 3 konzolokra jelentek meg, és

komoly rajongóbázisra tettek szert az évek alatt a meglehetősen korrekt kritikai megbecsültség mellett.

Az Uncharted negyedik részét is Amy Henning vezetése alatt kezdték fejleszteni, és bár a harmadik epizód egy korrekt lezárást kapott, hiszen főhős kincsvadászunk Nathan megállapodott barátnőjével Elenával és mentorával, az öregedő playboy Sullyval egy közös, régiség-mentő vállalkozást hozva létre.

Még az Uncharted 3 fejlesztése alatt, 2009-ben két csapatra osztották a Naughty Dog Studios fejlesztőit. Nathan Drake harmadik kalandján az Amy Henning kreatív igazgató és Justin Richmond játékrendező vezette csapat dolgozott, míg Neil Druckmanék vérrel-verítékkel kiizzadták az azóta is etalonnak és történetmesélési bravúrnak számító The Last of Us-t. Richmondék is leszállították a harmadik, kritikailag a leggyengébben sikerült Uncharted: Drake’s Deception-t, és neki is fogtak a negyedik játék előkészületeinek, ami egy később megjelent dokumentumfilm alapján kevesebb lövöldözős akciójelenetet tartalmazott volna, mint a korábbi epizódok. 2014 márciusában azonban Amy Henning és Justin Richmond távoztak a projekt éléről, helyüket pedig a The Last of Us „atyja”, Neil Druckman és Bruce Stanley vették át, akik irányítása alatt végül 2016. május 10-én jelent meg az Uncharted negyedik része, ami a Thief’s End alcímet kapta.

Ez a játék pedig megtestesítette mindazt, amit a rajongók szerettek az Uncharted-szériában. Elejétől a végéig

egy pörgős, váratlan fordulatokkal operáló interaktív „mozifilm” a Naughty Dog-stúdióra jellemző igényességgel és részletgazdagsággal.

A Thief’s Endben tényleg minden adott, amiért szerették a játékosok a korábbi játékokat, csak itt minden nagyobb, szebb, grandiózusabb, az akciószekvenciák pedig elképesztő fordulatszámon pörögnek. Az írók azt a bravúrt is megcsinálták, hogy úgy hozták be a sztoriba Nathan Drake testvérét, Sam-et, hogy karaktere a korábbi játékokban még csak említés szintjén sem volt jelen, mégis

teljesen bele tudták illeszteni Nathan múltjába és jelenébe.

A halottnak hitt testvérével való újraegyesülést követően Nathan Drake Henry Avery legendás kalózkirály titokzatos kincsének felkutatására indul, ennek egyik kulcsa pedig a mítoszként élő Libertalia, az elhagyatott kalózváros megtalálása, aminek „kulcsai” szerte a világban találhatóak meg, így Nathan, Sam és az Uncharted-ek elmaradhatatlan Sully-ja Olaszországon, Skócián és Madagaszgáron keresztül erednek a mesebeli kalózkincs nyomába,

útjukat pedig rejtélyes feladványok, mesés tájak, váratlan felfedezések, antik tárgyak és épületek, na meg az elmaradhatatlan zsoldoskompániák keresztezik.

Az újabb kaland során tovább fejlődik főhősünk, Nathan karaktere, hiszen a kalandvágyó kincsvadász ezúttal annak a következményeivel is szembe kell nézzen, hogy meggondolatlansága és vakmerősége már nem csak őt, hanem szeretteit is veszélybe sodorja, emellett párjának, Elenának is hazudik, aminek természetesen nem marad el a következménye. Az Uncharted negyedik részének több mint tíz órája egy hatalmas élmény, ami tényleg felér azzal, mintha

egy akciódús látványfilmet irányítanánk a kontrollerünkkel.

Emlékezetes pillanatokban sem szűkölködik a játék, hiszen a mai napig eszünkbe juthat róla madagaszkári autókázás a lélegzetelállító tájban, vagy éppen az eszeveszett autósüldözés, amiben hőseink egy páncélozott harckocsi elől menekülnek, majd pedig Nathan szó szerint egyedül küzdi át magát egy autós-motoros zsoldos-konvojon.

A macskareflexxekkel és emberfeletti vakmerőséggel megáldott Nathan Drake azonban ha belegondolunk, egy meglehetősen ellentmondásos karakter, hiszen

a jófej és vidám természetét ellensúlyozza, hogy gyakorlatilag egy tömeggyilkos, hiszen zsoldosok százait iktatja ki fegyverekkel, miközben a következő jelenetben már lazán humorizál.

Ezt valamelyest úgy oldották fel a negyedik részre a készítők, hogy a legtöbb összecsapást már lopakodással, fegyverek nélkül is meg lehet oldani, egyenként, csendben kiiktatva az ellenfeleket, ehhez azonban végtelen türelemre és rengeteg ráfordított szabadidőre van szüksége a játékosnak, mint ahhoz, hogy végiglője-verekedje magát az arctalan egyen-katonák tömegein.

Videójátékról lévén szó, ezen egyébként nem érdemes fennakadni, mint ahogy azon sem akadunk fenn, hogy Jonh Wick egy kisebb hadseregnyi embert nyírt ki a négy film során (bár ő két akciószekvencia között nem nyomott kedélyes bájcsevejeket),

az Uncharted pedig a harcok nélkül nem is lenne ott a Playstation sztoriorientált játékainak felső polcán, amik fejlesztését az utóbbi időben meglehetősen visszafogták a stúdiónál.

A soron következő, kedden érkező State of Play-en (a Sony videójátékos részlegének online bemutatóműsora, amin a jövőbeni játékaikról és hardvereikről rántják le a leplet) mindez megváltozhat, hiszen több új, várhatóan exkluzív játékot jelentenek be (egy új God of War spin-offról is szólnak a pletykák), de akár az ötödik Uncharted is érkezhet, bár ez elég valószínűtlen, hiszen a Naughty Dognál egy új IP-t, az Intergalactic: Heretic Prophet nevet kapó játékot fejlesztik a hivalos bejelentés szerint.

A tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End korrekt lezárást kapott, hiszen nem csak Nate-ék történetét varrták el, hanem az esetleges utánpótlást is „megmutatták”, hiszen az utolsó fejezetben már

Nate és Elena lányát láthatjuk, aki az apja kalandjairól maradt relikviákat és fényképeket nézegeti, míg a szülei már a visszavonult, hétköznapi emberek életét élik.

Hogy az esetleges folytatás Nathan Drake-el vagy éppen a lányával készülhet-e el, továbbra is kérdés, az mindenesetre tény, hogy a rajongók így, tíz év elteltével is örülnének egy Uncharted-kalandnak, hiszen hiába jelent meg azóta egy szintén minőségi Indiana Jones-kaland, és jelentettek be két új Tomb Raider-játékot,

az Uncharted egy olyan minőséget és élményt képvisel, amit csak a Naughty Dog fejlesztői tudnak a játékosok elé tenni.

Nathan Drake eddigi utolsó, eredetileg Playstation 4-re megjelent kalandja egyfajta ráncfellvarrást is kapott, hiszen 2022-ben kiadták belőle a Remastered verziót, amiben a játék Playstation 5-re felskálázott változatát és az eredetileg kiegészítőnek szánt, végül önálló játékként megjelent spin-off, a Chloe Frazer és Nadine Ross karaktereinek mellékági kalandja, a The Lost Legacy-t is megkapták a játékosok. A negyedik Unchartedről tehát még egy bőrt lehúzott a kiadó, amit nem különösebben bánunk, hiszen

felskálázott 4K felbontásban és másodpercenkénti 60-as képkockaszámmal is lenyűgöző élmény a jelen generációs Playstation-konzolon és ennél is jobb teljesítménnyel PC-n a játék.

A Naughty Dog tehát magasra tette a mércét a tíz éve megjelent játékával, de biztosak lehetünk benne a korábbi fejlődéseiket elnézve, hogy számukra nem lesz gond ezt megugrani a következő játékaikkal a jövőben.