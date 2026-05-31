Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

Tamás Attila

2026. május 31., 18:592026. május 31., 18:59

Indiana Jones és Lara Croft „szerelemgyereke” a Playstation 3 éra egyik húzócíme Nathan Drake három felvonást megért kalandja, az Uncharted-széria.

A Naughty Dog Studiosnál készült kalandjátékok minden tekintetben szintlépések voltak a kiadó előző játékaihoz képest:

meglehetősen realisztikus grafikával, részletekbe menően kidolgozott fizikával és az akciódús játékmenet mellett jól megírt történettel is rendelkeztek.

Az Uncharted-játékok kis túlzással interaktív filmeknek is beillenek, ahogy a „nagytestvérük” a szintén Sony-tulajdonban levő Naughty Dognál készült és nagyobb hullámokat kavaró The Last of Us első és második része is.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

Az első Uncharted-játék, a Drake’s Fortune még 2007-ben jelent meg, ezt pedig nem sokra rá két folytatás, a kiemelkedően jól sikerült 2009-ben megjelent Among Thieves és a kevésbé jól elsült Drake’s Deception követte, amely 2011-ben látott napvilágot. Az Amy Henning vezetése alatt készült epizódok mind a Playstation 3 konzolokra jelentek meg, és

komoly rajongóbázisra tettek szert az évek alatt a meglehetősen korrekt kritikai megbecsültség mellett.

Az Uncharted negyedik részét is Amy Henning vezetése alatt kezdték fejleszteni, és bár a harmadik epizód egy korrekt lezárást kapott, hiszen főhős kincsvadászunk Nathan megállapodott barátnőjével Elenával és mentorával, az öregedő playboy Sullyval egy közös, régiség-mentő vállalkozást hozva létre.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

Még az Uncharted 3 fejlesztése alatt, 2009-ben két csapatra osztották a Naughty Dog Studios fejlesztőit. Nathan Drake harmadik kalandján az Amy Henning kreatív igazgató és Justin Richmond játékrendező vezette csapat dolgozott, míg Neil Druckmanék vérrel-verítékkel kiizzadták az azóta is etalonnak és történetmesélési bravúrnak számító The Last of Us-t. Richmondék is leszállították a harmadik, kritikailag a leggyengébben sikerült Uncharted: Drake’s Deception-t, és neki is fogtak a negyedik játék előkészületeinek, ami egy később megjelent dokumentumfilm alapján kevesebb lövöldözős akciójelenetet tartalmazott volna, mint a korábbi epizódok. 2014 márciusában azonban Amy Henning és Justin Richmond távoztak a projekt éléről, helyüket pedig a The Last of Us „atyja”, Neil Druckman és Bruce Stanley vették át, akik irányítása alatt végül 2016. május 10-én jelent meg az Uncharted negyedik része, ami a Thief’s End alcímet kapta.

Ez a játék pedig megtestesítette mindazt, amit a rajongók szerettek az Uncharted-szériában. Elejétől a végéig

egy pörgős, váratlan fordulatokkal operáló interaktív „mozifilm” a Naughty Dog-stúdióra jellemző igényességgel és részletgazdagsággal.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

A Thief’s Endben tényleg minden adott, amiért szerették a játékosok a korábbi játékokat, csak itt minden nagyobb, szebb, grandiózusabb, az akciószekvenciák pedig elképesztő fordulatszámon pörögnek. Az írók azt a bravúrt is megcsinálták, hogy úgy hozták be a sztoriba Nathan Drake testvérét, Sam-et, hogy karaktere a korábbi játékokban még csak említés szintjén sem volt jelen, mégis

teljesen bele tudták illeszteni Nathan múltjába és jelenébe.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

A halottnak hitt testvérével való újraegyesülést követően Nathan Drake Henry Avery legendás kalózkirály titokzatos kincsének felkutatására indul, ennek egyik kulcsa pedig a mítoszként élő Libertalia, az elhagyatott kalózváros megtalálása, aminek „kulcsai” szerte a világban találhatóak meg, így Nathan, Sam és az Uncharted-ek elmaradhatatlan Sully-ja Olaszországon, Skócián és Madagaszgáron keresztül erednek a mesebeli kalózkincs nyomába,

útjukat pedig rejtélyes feladványok, mesés tájak, váratlan felfedezések, antik tárgyak és épületek, na meg az elmaradhatatlan zsoldoskompániák keresztezik.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

Az újabb kaland során tovább fejlődik főhősünk, Nathan karaktere, hiszen a kalandvágyó kincsvadász ezúttal annak a következményeivel is szembe kell nézzen, hogy meggondolatlansága és vakmerősége már nem csak őt, hanem szeretteit is veszélybe sodorja, emellett párjának, Elenának is hazudik, aminek természetesen nem marad el a következménye.

Az Uncharted negyedik részének több mint tíz órája egy hatalmas élmény, ami tényleg felér azzal, mintha

egy akciódús látványfilmet irányítanánk a kontrollerünkkel.

Videó: calloftreyarch

Emlékezetes pillanatokban sem szűkölködik a játék, hiszen a mai napig eszünkbe juthat róla madagaszkári autókázás a lélegzetelállító tájban, vagy éppen az eszeveszett autósüldözés, amiben hőseink egy páncélozott harckocsi elől menekülnek, majd pedig Nathan szó szerint egyedül küzdi át magát egy autós-motoros zsoldos-konvojon.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

A macskareflexxekkel és emberfeletti vakmerőséggel megáldott Nathan Drake azonban ha belegondolunk, egy meglehetősen ellentmondásos karakter, hiszen

a jófej és vidám természetét ellensúlyozza, hogy gyakorlatilag egy tömeggyilkos, hiszen zsoldosok százait iktatja ki fegyverekkel, miközben a következő jelenetben már lazán humorizál.

Ezt valamelyest úgy oldották fel a negyedik részre a készítők, hogy a legtöbb összecsapást már lopakodással, fegyverek nélkül is meg lehet oldani, egyenként, csendben kiiktatva az ellenfeleket, ehhez azonban végtelen türelemre és rengeteg ráfordított szabadidőre van szüksége a játékosnak, mint ahhoz, hogy végiglője-verekedje magát az arctalan egyen-katonák tömegein.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

Videójátékról lévén szó, ezen egyébként nem érdemes fennakadni, mint ahogy azon sem akadunk fenn, hogy Jonh Wick egy kisebb hadseregnyi embert nyírt ki a négy film során (bár ő két akciószekvencia között nem nyomott kedélyes bájcsevejeket),

az Uncharted pedig a harcok nélkül nem is lenne ott a Playstation sztoriorientált játékainak felső polcán, amik fejlesztését az utóbbi időben meglehetősen visszafogták a stúdiónál.

A soron következő, kedden érkező State of Play-en (a Sony videójátékos részlegének online bemutatóműsora, amin a jövőbeni játékaikról és hardvereikről rántják le a leplet) mindez megváltozhat, hiszen több új, várhatóan exkluzív játékot jelentenek be (egy új God of War spin-offról is szólnak a pletykák), de akár az ötödik Uncharted is érkezhet, bár ez elég valószínűtlen, hiszen a Naughty Dognál egy új IP-t, az Intergalactic: Heretic Prophet nevet kapó játékot fejlesztik a hivalos bejelentés szerint.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

A tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End korrekt lezárást kapott, hiszen nem csak Nate-ék történetét varrták el, hanem az esetleges utánpótlást is „megmutatták”, hiszen az utolsó fejezetben már

Nate és Elena lányát láthatjuk, aki az apja kalandjairól maradt relikviákat és fényképeket nézegeti, míg a szülei már a visszavonult, hétköznapi emberek életét élik.

Hogy az esetleges folytatás Nathan Drake-el vagy éppen a lányával készülhet-e el, továbbra is kérdés, az mindenesetre tény, hogy a rajongók így, tíz év elteltével is örülnének egy Uncharted-kalandnak, hiszen hiába jelent meg azóta egy szintén minőségi Indiana Jones-kaland, és jelentettek be két új Tomb Raider-játékot,

az Uncharted egy olyan minőséget és élményt képvisel, amit csak a Naughty Dog fejlesztői tudnak a játékosok elé tenni.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

Nathan Drake eddigi utolsó, eredetileg Playstation 4-re megjelent kalandja egyfajta ráncfellvarrást is kapott, hiszen 2022-ben kiadták belőle a Remastered verziót, amiben a játék Playstation 5-re felskálázott változatát és az eredetileg kiegészítőnek szánt, végül önálló játékként megjelent spin-off, a Chloe Frazer és Nadine Ross karaktereinek mellékági kalandja, a The Lost Legacy-t is megkapták a játékosok.

A negyedik Unchartedről tehát még egy bőrt lehúzott a kiadó, amit nem különösebben bánunk, hiszen

felskálázott 4K felbontásban és másodpercenkénti 60-as képkockaszámmal is lenyűgöző élmény a jelen generációs Playstation-konzolon és ennél is jobb teljesítménnyel PC-n a játék.

A Naughty Dog tehát magasra tette a mércét a tíz éve megjelent játékával, de biztosak lehetünk benne a korábbi fejlődéseiket elnézve, hogy számukra nem lesz gond ezt megugrani a következő játékaikkal a jövőben.

Fotó: Képernyőfotó/Naughty Dog

2026. május 31., vasárnap

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn

Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván

Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi

Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk

Erős szélre, légköri instabilitásra és jelentős csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnapra az ország több régiójára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. május 31., vasárnap

