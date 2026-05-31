A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn

Új kápolna Büdüsfürdőn. Közel két év alatt készült el

Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.

Dobos László 2026. május 31., 17:402026. május 31., 17:40 2026. május 31., 18:382026. május 31., 18:38

Borús, esős, késő májusi idő fogadta vasárnap délután a Büdösfürdőre érkező zarándokokat. A felhők többször is megnyíltak, az eső időről időre rákezdett, mégsem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze a kápolna körül, hogy együtt ünnepeljék Szentháromság vasárnapját, és

tanúi legyenek a büdösfürdői Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolna megáldásának.

A történelmi jelentőségű eseményen Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be az ünnepi szentmisét, amelynek keretében megáldotta a teljesen újjáépített szakrális épületet. Az ünnep egyszerre szólt a hitről, a közösség összefogásáról és a Szentháromság misztériumáról, amely különös módon kapcsolódott a büdösfürdői közösség elmúlt éveinek történetéhez.

Az ünnepi szentmise főcelbránsa Kovács Gergely érsek volt Fotó: Borbély Fanni

A Szentháromság mint a közösség példája Homíliájában Kovács Gergely érsek a nap liturgikus üzenetére építette gondolatait. „Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal” – idézte Szent Pál apostol szavait, rámutatva: „ebben a rövid köszöntésben benne van a keresztény hit lényege”. Az érsek hangsúlyozta, hogy

a Szentháromság nem pusztán teológiai fogalom vagy nehezen érthető hittani tétel, hanem az élő Isten valósága, aki szeretetből és közösségből él, és erre hívja az embert is.

„ A legfontosabb nem az, hogy Isten három személy és egy természet, hanem az, hogy Isten szeretet. Aki szeret, az kapcsolatban él másokkal” – fogalmazott.

Hitből született építkezés Kovács Gergely érsek a szentmise során külön is kitért a kápolna újjáépítésének jelentőségére.

Ez a kápolna nem csupán egy építkezés eredménye, hanem hitből született munka, áldozatvállalás, összefogás és kitartás gyümölcse”

– mondta. Kiemelte, hogy a büdösfürdői közösség nem egyszerűen örökölt egy épületet elődeitől, hanem gondját viselte annak, és amikor szükségessé vált, képes volt megújítani azt.

Az érsek köszönetet mondott mindazoknak, akik

adakoztak, dolgoztak, szervezték a munkálatokat, vagy imádságukkal támogatták a beruházást.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett: a legfontosabb feladat csak most kezdődik.

Ez a kápolna ne csak szép legyen, hanem maradjon élő is. Teljen meg imádsággal, reménnyel, hittel és szeretettel”

– hangsúlyozta.

Közel százéves történet új fejezete A büdösfürdői kápolna története több mint kilenc évtizedre nyúlik vissza. A feljegyzések szerint 1933-ban és 1942-ben Barabás Márton csíkszentkirályi plébános tartott itt szabadtéri szentmisét. A kápolnában az első szentmisét 1974 augusztusának második vasárnapján mutatta be Léstyán Ferenc plébános. Az épületet 1984-ben harangtoronnyal gazdagították, majd 1993-ban kereszthajóval és sekrestyével bővítették.

Az átalakított kápolnát 1994-ben, a búcsú napján áldották meg. A kápolna védőszentje Szűz Mária Királynő. Az első búcsút 1990-ben szervezték meg, amelyen mintegy háromezer hívő vett részt.

Az évtizedek során azonban az épület állapota fokozatosan leromlott. A tartószerkezet meggyengült, az alapozás hiányosságai miatt károsodott a padlózat és a mennyezet is. A szakértői vélemények szerint a régi szerkezet már nem bírta volna el egy új tető súlyát.

A szentmise végén Papp Márton plébános idézte fel az újjáépítés történetét. Elmondta: 2019-ben került Csíkszentkirályra plébánosként, és ugyanabban az évben Székely Ernő polgármesterrel a régi kápolna előtt sétálva beszélgettek arról, milyen jó lenne, ha egyszer az épület megújulhatna.

Akkor még csak mosolyogtunk rajta, ma pedig már láthatjuk az eredményt. Innen indult a kápolna újjáépítésének története”

– fogalmazott. A plébános szerint kezdetben csak a tetőszerkezet cseréje merült fel, ám a szakértői vizsgálatok világossá tették, hogy

a régi épület már nem menthető meg, így született meg a döntés egy teljesen új kápolna felépítéséről.

2024 elején a Csíkszentkirályi Szent István Király Római Katolikus Plébánia hivatalosan is célul tűzte ki az újjáépítést. Az új kápolna alapkövét 2024 augusztusában, a búcsú ünnepén helyezték el, ezt követte a régi kápolna bontása és az új épület felépítése. Az összefogás ünnepe A szentmise végén Papp Márton köszönetet mondott a támogatóknak, adományozóknak, kivitelezőknek, a község vezetőinek, valamint mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a munkálatok sikeréhez.

A Jóisten fizesse meg mindenkinek a segítő szándékát és áldozatos munkáját”

– mondta. Kovács Gergely érsek ugyancsak az összefogás jelentőségét emelte ki. Beszédében hangsúlyozta: a közösség nemcsak egy új épületet hozott létre, hanem példát is mutatott kitartásból és egymás iránti felelősségből.

Nem mindig ment könnyen, voltak nehézségek és félreértések is, de sikerült ezeken felülkerekedni. A Jóisten nem azt várja tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, hanem azt, hogy bátran és egymásnak megbocsátva tudjunk együtt haladni előre”