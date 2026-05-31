Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban

George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.

A prefektúra közleménye szerint a bizottság az Építésügyi Felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a károkat és a támogatás összegét. A kárfelmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyi minisztériumhoz.

korábban írtuk Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság (CNSU) pénteki esti ülésén arról döntött, hogy

10 ezer lejes gyorssegélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25 százaléknál kisebb mértékben rongálódott meg,

míg a 25 százaléknál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 ezer lejt folyósítanak.