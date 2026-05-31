Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala
George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.
A prefektúra közleménye szerint a bizottság az Építésügyi Felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll – ismerteti az Agerpres.
Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.
A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a károkat és a támogatás összegét. A kárfelmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyi minisztériumhoz.
Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.
Az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság (CNSU) pénteki esti ülésén arról döntött, hogy
10 ezer lejes gyorssegélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25 százaléknál kisebb mértékben rongálódott meg,
míg a 25 százaléknál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 ezer lejt folyósítanak.
A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért – ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.
Nicușor Dan szombaton a Románia Csillaga érdemrend nagykereszt fokozatával tüntette ki Nadia Comăneci-t a Cotroceni-palotában.
„Elítéljük a szabadkai zászlóégetést” – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.
Közel 2900 lakossági bejelentésre reagált a rendőrség az elmúlt 24 órában, az országos ellenőrzések során pedig több mint 8400 szabálysértést állapítottak meg.
Kijött az elsődleges rendőrségi vizsgálat a szombat délután Brassó megyében bekövezett tragikus baleset után, amelynek következtében egy felnőttet és egy kiskorút próbáltak újraéleszteni, de csak előbbit sikerült, a gyermek életét vesztette.
Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.
Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.
Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.
Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt.
Meghalt péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.
szóljon hozzá!