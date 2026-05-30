Székelyföldi talajszelvény is elnyerheti az Év talaja elismerést

A Magyar Talajtani Társaság minden évben meghirdeti talajszelvény-versenyét, melyen idén egy, az Apor Lányok Feredője melletti talajszelvény is versenybe száll. Szavazatával ön is növelheti nyerési esélyeit.

Bodor Tünde 2026. május 30., 17:43

A Magyar Talajtani Társaság az Agrárminisztériummal együttműködve 2026-ban is meghirdette az „Év Talaja” versenyt azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a lábunk alatti, általában kevés figyelemre méltatott talajra, amely

számtalan értéket rejthet és létfontosságú az egészséges élelmiszer előállítási folyamatában.

Az adott Év Talaja közönségszavazással kerül kiválasztásra, amely az a szelvény lesz, amelyik a legtöbb szavazatot (like-ot) kapja. Gazdálkodók, települések, cégek, illetve magánszemélyek egyaránt jelölhettek bármilyen szakmai, kulturális, illetve személyes okból fontosnak tartott szelvényt. A bálványosi talajszelvényt Kiss Boglárka Mercédesz geológus, hidrogeológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa nevezte be a versenybe. Az egyetemi oktató kutatásai a Keleti-Kárpátok ásványvizeinek geokémiájára, a mofettákra és a vulkáni gázok vizsgálatára fókuszálnak.

A szakember régóta figyeli, elemzi a Csomád környékének, illetve Bálványos és Csiszárfürdő gázömléseit és borvizeit is. Erről a vidékről származik az a talajszelvény is, amely most a közönségszavazatokat várja.

Mit lehet tudni a talajról, amely különlegességével kiérdemelte a nevezést? „A szelvény egy rendkívül sajátos, szén-dioxid és hidrogén-szulfid gázzal átjárt, erősen savanyú és reduktív talaj, amely a Kárpát medencében csak nagyon kis kiterjedésben és lokálisan fordul elő. Felső része egy kilúgzott, savanyú barna erdőtalaj, amelyet a meredek völgyoldalról érkező folyamatos ráhordás és rétegződés jellemez.

A 40–50 cm alatti zónában a talaj hirtelen elszürkül, vízzel telítetté válik, és a feláramló gázok hatására szétiszapolódik, miközben a csillám és kvarctartalmú homokrétegek időszakosan kivörösödnek, majd újra beszürkülnek.