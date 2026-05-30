Székelyföldi talajszelvény is elnyerheti az Év talaja elismerést

Az Apor lányok feredője Bálványoson • Fotó: Visit Covasna

Az Apor lányok feredője Bálványoson

Fotó: Visit Covasna

A Magyar Talajtani Társaság minden évben meghirdeti talajszelvény-versenyét, melyen idén egy, az Apor Lányok Feredője melletti talajszelvény is versenybe száll. Szavazatával ön is növelheti nyerési esélyeit.

Bodor Tünde

2026. május 30., 17:43

2026. május 30., 17:492026. május 30., 17:49

A Magyar Talajtani Társaság az Agrárminisztériummal együttműködve 2026-ban is meghirdette az „Év Talaja” versenyt azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a lábunk alatti, általában kevés figyelemre méltatott talajra, amely

számtalan értéket rejthet és létfontosságú az egészséges élelmiszer előállítási folyamatában.

Az adott Év Talaja közönségszavazással kerül kiválasztásra, amely az a szelvény lesz, amelyik a legtöbb szavazatot (like-ot) kapja.

Gazdálkodók, települések, cégek, illetve magánszemélyek egyaránt jelölhettek bármilyen szakmai, kulturális, illetve személyes okból fontosnak tartott szelvényt.

A bálványosi talajszelvényt Kiss Boglárka Mercédesz geológus, hidrogeológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa nevezte be a versenybe. Az egyetemi oktató kutatásai a Keleti-Kárpátok ásványvizeinek geokémiájára, a mofettákra és a vulkáni gázok vizsgálatára fókuszálnak.

A szakember régóta figyeli, elemzi a Csomád környékének, illetve Bálványos és Csiszárfürdő gázömléseit és borvizeit is.

Erről a vidékről származik az a talajszelvény is, amely most a közönségszavazatokat várja.

Mit lehet tudni a talajról, amely különlegességével kiérdemelte a nevezést?

„A szelvény egy rendkívül sajátos, szén-dioxid és hidrogén-szulfid gázzal átjárt, erősen savanyú és reduktív talaj, amely a Kárpát medencében csak nagyon kis kiterjedésben és lokálisan fordul elő. Felső része egy kilúgzott, savanyú barna erdőtalaj, amelyet a meredek völgyoldalról érkező folyamatos ráhordás és rétegződés jellemez.

A 40–50 cm alatti zónában a talaj hirtelen elszürkül, vízzel telítetté válik, és a feláramló gázok hatására szétiszapolódik, miközben a csillám és kvarctartalmú homokrétegek időszakosan kivörösödnek, majd újra beszürkülnek.

A 70–90 cm közötti rétegben a vezetőképesség extrém módon megugrik, ami erős reduktív viszonyokra utal. Ebben a rétegben terméskén kiválásokat azonosítottunk. Ez a mélyebb szürke, finomabb szemcséjű, helyben maradt réteg állandóan érintkezik a lentről feláramló gázokkal és talajvízzel, ezért víztartó, iszapos, és a felette lévő porózus zónával érintkezve vas oxid kicsapódások jelennek meg a határfelületen. A szelvény egy összetett, erősen rétegzett, savanyú, reduktív, gázok által módosított szulfidos barna erdő talaj, amelynek kialakulása szorosan függ a mélyből feláramló CO₂ és H₂S jelenlététől, és amely szerkezetében, színében és vezetőképességében is egyértelműen tükrözi a mofettás környezet hatását” – olvasható a szakember bemutatójában.

Szavazni egy hónapon keresztül a Magyar Talajtani Társaság Facebook-oldalán lehet, a fotót lájkolva..A legtöbb szavazatot (like-ot) kapott szelvény nyeri el a 2026-os Év Talaja címet.

A nyertes szelvény monolitját hagyományosan december 5-én, a Talajok Világnapján mutatják be és adják át.

Háromszék Magyarország
szóljon hozzá! Hozzászólások
Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
Közel tízmillió eurós adósságot halmozott fel az egyik élvonalbeli klub
Mit és mibe rakhat bele egy magyar vezető Romániában?
PSG–Arsenal BL-döntő a Puskásban – szombaton a tévében
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
2026. május 30., szombat

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval

Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.

Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem

Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél

Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.

Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le

Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt.

Június első hete a ballagásoké Maros megyében

Maros megye 33 középiskolájából ballagnak el a végzős diákok az első nyári hónap legelső hetén. Legtöbb tanintézetben június 2-4. között búcsúznak az alma matertől a tizenkettedikesek.

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Meghalt péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.

Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően

Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.

