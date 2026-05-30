Székelyföldi talajszelvény is elnyerheti az Év talaja elismerést

Az Apor lányok feredője Bálványoson
Fotó: Visit Covasna
A Magyar Talajtani Társaság minden évben meghirdeti talajszelvény-versenyét, melyen idén egy, az Apor Lányok Feredője melletti talajszelvény is versenybe száll. Szavazatával ön is növelheti nyerési esélyeit.
2026. május 30., 17:432026. május 30., 17:43
A Magyar Talajtani Társaság az Agrárminisztériummal együttműködve 2026-ban is meghirdette az „Év Talaja” versenyt azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a lábunk alatti, általában kevés figyelemre méltatott talajra, amely
Az adott Év Talaja közönségszavazással kerül kiválasztásra, amely az a szelvény lesz, amelyik a legtöbb szavazatot (like-ot) kapja.
Gazdálkodók, települések, cégek, illetve magánszemélyek egyaránt jelölhettek bármilyen szakmai, kulturális, illetve személyes okból fontosnak tartott szelvényt.
A bálványosi talajszelvényt Kiss Boglárka Mercédesz geológus, hidrogeológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa nevezte be a versenybe. Az egyetemi oktató kutatásai a Keleti-Kárpátok ásványvizeinek geokémiájára, a mofettákra és a vulkáni gázok vizsgálatára fókuszálnak.
Fotó: Visit Covasna
A szakember régóta figyeli, elemzi a Csomád környékének, illetve Bálványos és Csiszárfürdő gázömléseit és borvizeit is.
Erről a vidékről származik az a talajszelvény is, amely most a közönségszavazatokat várja.
Fotó: Magyar Talajtani Társaság/Facebook
„A szelvény egy rendkívül sajátos, szén-dioxid és hidrogén-szulfid gázzal átjárt, erősen savanyú és reduktív talaj, amely a Kárpát medencében csak nagyon kis kiterjedésben és lokálisan fordul elő. Felső része egy kilúgzott, savanyú barna erdőtalaj, amelyet a meredek völgyoldalról érkező folyamatos ráhordás és rétegződés jellemez.
A 70–90 cm közötti rétegben a vezetőképesség extrém módon megugrik, ami erős reduktív viszonyokra utal. Ebben a rétegben terméskén kiválásokat azonosítottunk. Ez a mélyebb szürke, finomabb szemcséjű, helyben maradt réteg állandóan érintkezik a lentről feláramló gázokkal és talajvízzel, ezért víztartó, iszapos, és a felette lévő porózus zónával érintkezve vas oxid kicsapódások jelennek meg a határfelületen. A szelvény egy összetett, erősen rétegzett, savanyú, reduktív, gázok által módosított szulfidos barna erdő talaj, amelynek kialakulása szorosan függ a mélyből feláramló CO₂ és H₂S jelenlététől, és amely szerkezetében, színében és vezetőképességében is egyértelműen tükrözi a mofettás környezet hatását” – olvasható a szakember bemutatójában.
Szavazni egy hónapon keresztül a Magyar Talajtani Társaság Facebook-oldalán lehet, a fotót lájkolva..A legtöbb szavazatot (like-ot) kapott szelvény nyeri el a 2026-os Év Talaja címet.
A nyertes szelvény monolitját hagyományosan december 5-én, a Talajok Világnapján mutatják be és adják át.
