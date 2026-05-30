Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél

Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.
2026. május 30., 18:06
Három autó ütközött össze szombaton délután az 1-es országúton, a Brassó megyei Sárkány és Mundra között. A helyszínre riasztott mentőegységek kilenc sérültet látnak el, közülük öt felnőtt és négy kiskorú.
„Egy kiskorú eszméletlen állapotban volt, ezért azonnal megkezdték az újraélesztést, és egy 40 év körüli nőt is megpróbálnak újraéleszteni” – írja a News.ro a Brassó megyei katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva.
További három gyermek könnyebben megsérült, ők a helyszínen kapnak elsősegélyt, akárcsak az a négy felnőtt, akik szintén megsérültek, de eszméletüknél vannak és együttműködnek a mentőegységekkel. A baleset helyszínére több mentő- és tűzoltósági egységet vezényeltek, köztük műszaki mentőket is, az autós forgalmat pedig korlátozzák a mentés és helyszínelés idejére.
Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.
