Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Életét vesztette péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.
A hatóságok hivatalból eljárást indítottak, miután egy mikolai család kétéves gyermeke halálos sérülést szenvedett egy felfújható csúszdán – írja a Bihari Napló a PresaSM hírportál értesüléseire hivatkozva. Utóbbi közlése szerint a Szamos áruház mögött kihelyezett csúszdán három gyerek tartózkodott a baleset bekövetkeztekor, egymásnak ütközhettek, ez vezethetett a tragédiához.
A helyszíni mentőegység több mint egy órán keresztül próbálta újraéleszteni a gyermeket, de már nem sikerült megmenteni az életét. A halál pontos okát a boncolást követően tudják megállapítani, az ügyben további nyomozás folyik.
A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal a tragédia után arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak, a jövőben pedig a rendezvényről teljesen kitiltják ezt a fajta szórakozási lehetőséget – közölték magyar nyelven is a városháza Facebook-oldalán.
