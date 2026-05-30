Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Életét vesztette péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.

Székelyhon

2026. május 30., 13:202026. május 30., 13:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hatóságok hivatalból eljárást indítottak, miután egy mikolai család kétéves gyermeke halálos sérülést szenvedett egy felfújható csúszdán – írja a Bihari Napló a PresaSM hírportál értesüléseire hivatkozva. Utóbbi közlése szerint a Szamos áruház mögött kihelyezett csúszdán három gyerek tartózkodott a baleset bekövetkeztekor, egymásnak ütközhettek, ez vezethetett a tragédiához.

A helyszíni mentőegység több mint egy órán keresztül próbálta újraéleszteni a gyermeket, de már nem sikerült megmenteni az életét. A halál pontos okát a boncolást követően tudják megállapítani, az ügyben további nyomozás folyik.

A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal a tragédia után arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak, a jövőben pedig a rendezvényről teljesen kitiltják ezt a fajta szórakozási lehetőséget – közölték magyar nyelven is a városháza Facebook-oldalán.

Belföld Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
„Csak legyen egy kis egészségem” – Minimálnyugdíjból, egyedül vív csendes küzdelmet az ádámosi Kati néni
Közel tízmillió eurós adósságot halmozott fel az egyik élvonalbeli klub
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Székelyhon

Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Székelyhon

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Székely Sport

Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
„Csak legyen egy kis egészségem” – Minimálnyugdíjból, egyedül vív csendes küzdelmet az ádámosi Kati néni
Krónika

„Csak legyen egy kis egészségem” – Minimálnyugdíjból, egyedül vív csendes küzdelmet az ádámosi Kati néni
Közel tízmillió eurós adósságot halmozott fel az egyik élvonalbeli klub
Székely Sport

Közel tízmillió eurós adósságot halmozott fel az egyik élvonalbeli klub
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 30., szombat

Június első hete a ballagásoké Maros megyében

Maros megye 33 középiskolájából ballagnak el a végzős diákok az első nyári hónap legelső hetén. Legtöbb tanintézetben június 2-4. között búcsúznak az alma matertől a tizenkettedikesek.

Június első hete a ballagásoké Maros megyében
Június első hete a ballagásoké Maros megyében
2026. május 30., szombat

Június első hete a ballagásoké Maros megyében
Hirdetés
2026. május 30., szombat

Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően

Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően
Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően
2026. május 30., szombat

Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően
2026. május 29., péntek

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
2026. május 29., péntek

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) ügyeletes meteorológusa, Oana Catrina.

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!