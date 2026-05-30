Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Életét vesztette péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.

A hatóságok hivatalból eljárást indítottak, miután egy mikolai család kétéves gyermeke halálos sérülést szenvedett egy felfújható csúszdán – írja a Bihari Napló a PresaSM hírportál értesüléseire hivatkozva. Utóbbi közlése szerint a Szamos áruház mögött kihelyezett csúszdán három gyerek tartózkodott a baleset bekövetkeztekor, egymásnak ütközhettek, ez vezethetett a tragédiához.

A helyszíni mentőegység több mint egy órán keresztül próbálta újraéleszteni a gyermeket, de már nem sikerült megmenteni az életét. A halál pontos okát a boncolást követően tudják megállapítani, az ügyben további nyomozás folyik.

A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal a tragédia után arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak, a jövőben pedig a rendezvényről teljesen kitiltják ezt a fajta szórakozási lehetőséget – közölték magyar nyelven is a városháza Facebook-oldalán.