Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.

A Maros megyei rendőrség közleménye szerint csütörtökön délben Mezőméhesen egy 31 éves férfi alkoholfogyasztást követően egy pénzösszeg miatt

összeveszett egy 57 éves, ugyanabból a községből származó férfival, majd fizikailag bántalmazta.

A vizsgálatok szerint a sértettet többször megütötték, többek között a gyanúsított birtokában lévő tárggyal is, és olyan sérüléseket szenvedett, amelyek orvosi ellátást igényeltek.

Hirdetés

A 31 éves gyanúsítottat még aznap 24 órára őrizetbe vették, pénteken pedig elrendelték harmincnapos előzetes letartóztatását.