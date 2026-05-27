A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin

Egy nap alatt ketten is életüket vesztették Maros megyében, miután vízfolyásba estek. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.
Egy nap alatt ketten is életüket vesztették Maros megyében, miután vízfolyásba estek. A tűzoltók szerdán délelőtt Segesváron, kora este pedig Havadtőn emeltek ki egy-egy embert a vízből. A helyszínre kiérkező mentők mindkét áldozatot megvizsgálták, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt.
Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.
A 27. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál első napján, szerdán 19.30 és 20 óra között átmeneti forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen a diákfelvonulás miatt. A lezárt útszakasz a McDonald's és az Ortodox katedrális közötti rész lesz.
Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.
Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.
Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.
A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.