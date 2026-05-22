Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Virágszőnyeg több száz növénnyel
Fotó: Haáz Vince
Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.
Marosvásárhelyen az elmúlt két évben, kora ősszel Virágvarázs néven szerveztek fesztivált, amelyen a debreceni virágkarneválhoz hasonlóan több, virággal díszített kocsi vonult fel. Az őszi esemény kistestvére a Tavaszvarázs kiállítás és vásár, amit pénteken nyitottak meg és vasárnap estig látogatható.
Oázissá alakult az amúgy is zöld marosvásárhelyi vár, ahol több tíz virágtermesztő mutatja be legszebb növényeit. Nemcsak a hagyományos tavaszi virágokat lehet itt megvásárolni, megcsodálni, vannak díszcserjék, fűszer- és gyógynövények, illetve kinti tavacskákba való növények is.
Érdemes hétvégén kimenni a marosvásárhelyi várba
Fotó: Haáz Vince
Lehet eukaliptuszfákat vásárolni, de
A kiállítás egyik színfoltja a több száz növényből kirakott virágszőnyeg, amelyet erre a hétvégére hoztak a várba, és kiváló fényképháttér lehet.
A legtöbb stand már tele volt pénteken délelőtt, a virágok mellett kézművesek mutatják be alkotásaikat, lehet ékszereket is nézni, próbálni, vásárolni. Falatozni való is van, és egy kis sörudvart is kialakítottak, ahol elég nagy a felhozatal.
Fotó: Haáz Vince
Szombaton és vasárnap előadások is lesznek, szakemberek beszélnek többek között a levendula és muskátli gondozásról, a kerti tavi növényekről és a biogazdálkodásról. A gyermekeket is várják, nekik is külön programot szerveznek a hétvégén.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.
A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.
Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.
Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.
Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.
Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.
Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.
Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.
A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.
szóljon hozzá!