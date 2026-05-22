Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Virágszőnyeg több száz növénnyel

Virágszőnyeg több száz növénnyel

Fotó: Haáz Vince

Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.

Simon Virág

2026. május 22., 13:432026. május 22., 13:43

Marosvásárhelyen az elmúlt két évben, kora ősszel Virágvarázs néven szerveztek fesztivált, amelyen a debreceni virágkarneválhoz hasonlóan több, virággal díszített kocsi vonult fel. Az őszi esemény kistestvére a Tavaszvarázs kiállítás és vásár, amit pénteken nyitottak meg és vasárnap estig látogatható.

Virágszőnyeg és eukaliptuszfa

Oázissá alakult az amúgy is zöld marosvásárhelyi vár, ahol több tíz virágtermesztő mutatja be legszebb növényeit. Nemcsak a hagyományos tavaszi virágokat lehet itt megvásárolni, megcsodálni, vannak díszcserjék, fűszer- és gyógynövények, illetve kinti tavacskákba való növények is.

Érdemes hétvégén kimenni a marosvásárhelyi várba

Érdemes hétvégén kimenni a marosvásárhelyi várba

Fotó: Haáz Vince

Lehet eukaliptuszfákat vásárolni, de

többféle hortenzia is van, ami az eladó szerint akklimatizálódott és garantáltan megmarad jövőre is.

A kiállítás egyik színfoltja a több száz növényből kirakott virágszőnyeg, amelyet erre a hétvégére hoztak a várba, és kiváló fényképháttér lehet.

Szakmai előadások, gyermekfoglalkozások is lesznek

A legtöbb stand már tele volt pénteken délelőtt, a virágok mellett kézművesek mutatják be alkotásaikat, lehet ékszereket is nézni, próbálni, vásárolni. Falatozni való is van, és egy kis sörudvart is kialakítottak, ahol elég nagy a felhozatal.

Szombaton és vasárnap előadások is lesznek, szakemberek beszélnek többek között a levendula és muskátli gondozásról, a kerti tavi növényekről és a biogazdálkodásról. A gyermekeket is várják, nekik is külön programot szerveznek a hétvégén.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

2026. május 21., csütörtök

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

2026. május 21., csütörtök

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen

Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.

2026. május 21., csütörtök

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

2026. május 20., szerda

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

