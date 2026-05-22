Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.

Simon Virág 2026. május 22., 13:432026. május 22., 13:43

Marosvásárhelyen az elmúlt két évben, kora ősszel Virágvarázs néven szerveztek fesztivált, amelyen a debreceni virágkarneválhoz hasonlóan több, virággal díszített kocsi vonult fel. Az őszi esemény kistestvére a Tavaszvarázs kiállítás és vásár, amit pénteken nyitottak meg és vasárnap estig látogatható. Virágszőnyeg és eukaliptuszfa Oázissá alakult az amúgy is zöld marosvásárhelyi vár, ahol több tíz virágtermesztő mutatja be legszebb növényeit. Nemcsak a hagyományos tavaszi virágokat lehet itt megvásárolni, megcsodálni, vannak díszcserjék, fűszer- és gyógynövények, illetve kinti tavacskákba való növények is. Hirdetés

Érdemes hétvégén kimenni a marosvásárhelyi várba

Lehet eukaliptuszfákat vásárolni, de

többféle hortenzia is van, ami az eladó szerint akklimatizálódott és garantáltan megmarad jövőre is.

A kiállítás egyik színfoltja a több száz növényből kirakott virágszőnyeg, amelyet erre a hétvégére hoztak a várba, és kiváló fényképháttér lehet. Szakmai előadások, gyermekfoglalkozások is lesznek A legtöbb stand már tele volt pénteken délelőtt, a virágok mellett kézművesek mutatják be alkotásaikat, lehet ékszereket is nézni, próbálni, vásárolni. Falatozni való is van, és egy kis sörudvart is kialakítottak, ahol elég nagy a felhozatal.

Szombaton és vasárnap előadások is lesznek, szakemberek beszélnek többek között a levendula és muskátli gondozásról, a kerti tavi növényekről és a biogazdálkodásról. A gyermekeket is várják, nekik is külön programot szerveznek a hétvégén.

