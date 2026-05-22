Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet

A tájékoztatás szerint egy 44 éves férfiről van szó, akinél egy hónapja tart a lázas állapot, illetve testsúlycsökkenés és általános gyengeség is jelentkezett.

Noha a tünetek nem utalnak egyértelműen hantavírusra, a betegtől biológiai mintát vettek, amelyet a Cantacuzino Intézetben vizsgálnak – írja az Agerpres hírügynökség a közegészségügyi jelentésre hivatkozva.

Mint korábban megírtuk, múlt héten a laborvizsgálatok igazolták a hantavírus-fertőzést az aradi megyei sürgősségi kórházban kezelt egyik betegnél. A 25 éves fiatalember azóta meggyógyult, csütörtökön kiengedték a kórházból.