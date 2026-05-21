Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Székelyhon

2026. május 21., 19:592026. május 21., 19:59

Az államfő szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek.

A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet

– említette meg az Agerpres szerint.

Felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy bár a jogszabály tiltja a két év alatti bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, ennek megszegése esetén nem ír elő szankciókat, és ezzel a törvény már nem minősül kötelező jogi normának, hanem pusztán erkölcsi ajánlássá válik.

Dan szerint ugyanakkor a 859 példányra vonatkozó országos szintű kvóta jóváhagyása egy digitális/valós idejű monitoring rendszer – például a vadgazdálkodási kerületek kezelői és a hatóságok számára egyaránt hozzáférhető adatbázis – hiányában

lehetetlenné teszi a megszabott felső határ betartását, és több példány kilövését tenné lehetővé.

„Az a tény, hogy a megszabott kvóta túllépése esetén semmilyen szankció nem alkalmazandó, azt bizonyítja, hogy a jogalkotó nem a faj tényleges védelmét tűzte ki célul (amint azt az uniós jog előírja), hanem egy engedékeny, jogi szigorral nem rendelkező keretet hozott létre” – mutat rá beadványában az államfő.

Az államelnök által kifogásolt törvény a 2021/81-es sürgősségi kormányrendeletet módosítja és egészíti ki. A tervezetet, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében, április 22-én szavazta meg döntő házként a képviselőház. A jogszabály ugyanakkor lehetővé teszi a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozást, rögzítve, hogy ha egy település belterületén medve jár, a helyi beavatkozási csapat azonnal dönthet a kilövéséről.

Belföld medve
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
A rovat további cikkei

Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

A rendszerváltás elzárt diplomáciai iratai nyílnak meg Románia előtt

Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.

Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

