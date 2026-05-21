Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Az államfő szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek.

A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet

– említette meg az Agerpres szerint.

Felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy bár a jogszabály tiltja a két év alatti bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, ennek megszegése esetén nem ír elő szankciókat, és ezzel a törvény már nem minősül kötelező jogi normának, hanem pusztán erkölcsi ajánlássá válik.

Hirdetés

Dan szerint ugyanakkor a 859 példányra vonatkozó országos szintű kvóta jóváhagyása egy digitális/valós idejű monitoring rendszer – például a vadgazdálkodási kerületek kezelői és a hatóságok számára egyaránt hozzáférhető adatbázis – hiányában