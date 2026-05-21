Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Fotó: Tuchiluș Alex
Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.
Az államfő szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek.
– említette meg az Agerpres szerint.
Felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy bár a jogszabály tiltja a két év alatti bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, ennek megszegése esetén nem ír elő szankciókat, és ezzel a törvény már nem minősül kötelező jogi normának, hanem pusztán erkölcsi ajánlássá válik.
Dan szerint ugyanakkor a 859 példányra vonatkozó országos szintű kvóta jóváhagyása egy digitális/valós idejű monitoring rendszer – például a vadgazdálkodási kerületek kezelői és a hatóságok számára egyaránt hozzáférhető adatbázis – hiányában
„Az a tény, hogy a megszabott kvóta túllépése esetén semmilyen szankció nem alkalmazandó, azt bizonyítja, hogy a jogalkotó nem a faj tényleges védelmét tűzte ki célul (amint azt az uniós jog előírja), hanem egy engedékeny, jogi szigorral nem rendelkező keretet hozott létre” – mutat rá beadványában az államfő.
Az államelnök által kifogásolt törvény a 2021/81-es sürgősségi kormányrendeletet módosítja és egészíti ki. A tervezetet, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében, április 22-én szavazta meg döntő házként a képviselőház. A jogszabály ugyanakkor lehetővé teszi a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozást, rögzítve, hogy ha egy település belterületén medve jár, a helyi beavatkozási csapat azonnal dönthet a kilövéséről.
