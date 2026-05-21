Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut – adta hírül az Agerpres hírügynökség.

2026. május 21., 17:152026. május 21., 17:15

A Hivatásos Labdarúgó Liga elnöke, Gino Iorgulescu fiát emberölés, illetve alkohol és kábítószer hatása alatti vezetés miatt állították bíróság elé a 2019-ben történt, halált okozó közúti balesete ügyében. Bár egy napot sem ült még börtönben, mivel Olaszországba menekült,

eredeti büntetését – 15 év és 8 hónapra szóló szabadságvesztés – többször is enyhítették már.

A bukaresti törvényszék 2023 februárjában alapfokon 15 év és 8 hónap szabadságvesztést szabott ki rá, amit az ítélőtábla októberben 13 év és 8 hónapra csökkentett. Mario Iorgulescu ezután semmisségi folyamodványt nyújtott be, amelynek a legfelsőbb bíróság 2024 júniusában helyt adott, így a pert másodfokon újratárgyalták. A folyamodványt azzal indokolták, hogy Mario Iorgulescu nem emberöléssel, hanem gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolható, és utóbbi enyhébb büntetéssel jár.

A per újratárgyalása után a bukaresti ítélőtábla 2024 decemberében jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

Tavaly júniusban azonban nyolc hónappal csökkentették ezt a büntetést, miután az ítélőtábla egyik bírája helyt adott Iorgulescu újabb semmisségi folyamodványának. Ügyvédei ezt arra hivatkozva nyújtották be, hogy az alkohol és más tudatmódosító szerek hatása alatti vezetés bűncselekménye elévült.

Az ügyészség megtámadta a büntetés csökkentésére irányuló döntést, a legfelsőbb bíróság pedig idén márciusban ismét elrendelte a per újratárgyalását.

A csütörtöki döntés tulajdonképpen fenntartja a 2024 decemberében kimondott ítéletet.

Ennek megfelelően Iorgulescu hét évet kapott gondatlanságból elkövetett emberölésért és két évet alkohol és kábítószer hatása alatt történő járművezetésért. Egy másik ügyben jogellenes fogvatartásért való bűnrészességért 3 évre ítélték; a bírák halmazati büntetésként összesen 8 év és 8 hónap büntetést róttak ki rá.

Mario Iorgulescu 2019. szeptember 8-án ivott és kokaint fogyasztott egy mulatságon Tărtășești községben, majd autóba ült és elindult Bukarestbe. Az ügyészek szerint ekkor a véralkoholszintje 1,96 ezrelékes volt. A fővárosba érve

egy kereszteződésben nagy sebességgel áthajtott a piroson, majd a szemközti forgalmi sávra sodródott, és 143 km/h-s sebességgel frontálisan ütközött egy személygépkocsival, amelynek a vezetője, egy férfi, a helyszínen életét vesztette.

A halált okozó balesete után Mario Iorgulescut egy magánrepülőgéppel egy olaszországi magánklinikára szállították a szülei. A büntetőeljárás során az ügyészek és a bírák egyszer sem hallgatták ki.

2026. május 21., csütörtök

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

