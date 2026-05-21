A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.
2026. május 21., 13:01
2026. május 21., 14:10
A fővárosi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset bekövetkeztekor hatan tartózkodtak a felvonóban. Közülük három személyt kórházba szállítanak kivizsgálásra – ismerteti az Agerpres.
A belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztályának (DSU) vezetője, Raed Arafat a B1 televíziónak azt nyilatkozta, hogy az eddigi információik szerint senki nem sérült meg súlyosan. Arafat azt is elmondta, hogy
„Ha ez az információ beigazolódik, azt jelenti, hogy a hetedik-nyolcadik emelet magasságából zuhant a mélybe a lift” – magyarázta.
A bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség későbbi tájékoztatása szerint öt személyt szállítottak kórházba a CFR-palotában történt liftbaleset nyomán.
A közlemény értelmében összesen heten tartózkodtak a lezuhant liftben, öt nő és két férfi. Közülük egy 38 éves férfit, valamint egy 46 éves, egy 53 éves és egy 33 éves nőt a központi katonai kórházba vittek.
A katasztrófavédelem szerint egyelőre nem tudni, hogy milyen magasságból zuhant a mélybe a lift.
Nagyjavítási munkálatokat végeztek szerdán a CFR-palota liftjén, amelyik csütörtökön a mélybe zuhant – nyilatkozta az épület adminisztrátora, aki szerint a karbantartó cég a drótköteleket is teljesen kicserélte.
Vlad Secăreanu közleményében arról tájékoztatott, hogy a lift rendelkezett a Kazán-, Nyomástartóedény- és Emelőberendezés-felügyelet (ISCIR) által kibocsátott működési engedéllyel, ugyanakkor minden szükséges vizsgálatot és időszakos ellenőrzést elvégeztek rajta. A karbantartó cég
– magyarázta.
Az adminisztrátor szerint vizsgálják az incidens okait, és ha kiderül, hogy emberi mulasztás történt vagy a karbantartó cég tévedett, a lehető legszigorúbb intézkedéseket hozzák meg.
A baleset után az épület valamennyi felvonóját leállították és ellenőrzik – számolt be Vlad Secăreanu.
