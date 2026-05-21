A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

Székelyhon

2026. május 21., 13:012026. május 21., 13:01

2026. május 21., 14:102026. május 21., 14:10

A fővárosi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset bekövetkeztekor hatan tartózkodtak a felvonóban. Közülük három személyt kórházba szállítanak kivizsgálásra – ismerteti az Agerpres.

A belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztályának (DSU) vezetője, Raed Arafat a B1 televíziónak azt nyilatkozta, hogy az eddigi információik szerint senki nem sérült meg súlyosan. Arafat azt is elmondta, hogy

a zuhanás előtt a nyolcadik emeletet jelezte a lift kijelzője.

„Ha ez az információ beigazolódik, azt jelenti, hogy a hetedik-nyolcadik emelet magasságából zuhant a mélybe a lift” – magyarázta.

A bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség későbbi tájékoztatása szerint öt személyt szállítottak kórházba a CFR-palotában történt liftbaleset nyomán.

A közlemény értelmében összesen heten tartózkodtak a lezuhant liftben, öt nő és két férfi. Közülük egy 38 éves férfit, valamint egy 46 éves, egy 53 éves és egy 33 éves nőt a központi katonai kórházba vittek.

A férfi lábtörést szenvedett, a nők alsó végtagi fájdalmakra panaszkodtak. Egy 42 éves nőt az egyetemi kórházba szállítottak, szintén lábtöréssel.

A katasztrófavédelem szerint egyelőre nem tudni, hogy milyen magasságból zuhant a mélybe a lift.

Javították a liftet

Nagyjavítási munkálatokat végeztek szerdán a CFR-palota liftjén, amelyik csütörtökön a mélybe zuhant – nyilatkozta az épület adminisztrátora, aki szerint a karbantartó cég a drótköteleket is teljesen kicserélte.

Vlad Secăreanu közleményében arról tájékoztatott, hogy a lift rendelkezett a Kazán-, Nyomástartóedény- és Emelőberendezés-felügyelet (ISCIR) által kibocsátott működési engedéllyel, ugyanakkor minden szükséges vizsgálatot és időszakos ellenőrzést elvégeztek rajta. A karbantartó cég

szerdán nagyjavítási munkálatokat végzett, amelyek keretében a drótköteleket is teljesen kicserélték

– magyarázta.

Az adminisztrátor szerint vizsgálják az incidens okait, és ha kiderül, hogy emberi mulasztás történt vagy a karbantartó cég tévedett, a lehető legszigorúbb intézkedéseket hozzák meg.

A baleset után az épület valamennyi felvonóját leállították és ellenőrzik – számolt be Vlad Secăreanu.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség
Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló
Székely segítőjével érkezhet az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Kenőpénz átvétele közben lecsaptak Érbogyoszló polgármesterére, az RMDSZ lemondásra szólította
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. május 21., csütörtök

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

2026. május 21., csütörtök

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

2026. május 21., csütörtök

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

2026. május 21., csütörtök

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

2026. május 21., csütörtök

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

2026. május 21., csütörtök

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

2026. május 21., csütörtök

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

2026. május 21., csütörtök

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

2026. május 21., csütörtök

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

2026. május 20., szerda

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

