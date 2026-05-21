A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

A Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándokvonatot és több mint 800 utasát Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt – számol be az MTI.

A zarándokvonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is.

A zarándokokat Désen, majd Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is a helyiek köszöntik.

A vonat az esti órákban érkezik meg Csíkszeredába.

A zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Szombaton a zarándokvonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún.

Vasárnap Gyergyószentmiklós főterén, a pünkösdi szabadtéri szentmise után köszönnek el a székelyektől és indulnak haza. A vonat Debrecenen és Szolnokon át a késő esti órákban érkezik Budapestre.