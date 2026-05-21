A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

Székelyhon

2026. május 21., 12:08

2026. május 21., 12:092026. május 21., 12:09

A Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándokvonatot és több mint 800 utasát Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt – számol be az MTI.

A zarándokvonattal utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is.

A zarándokokat Désen, majd Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is a helyiek köszöntik.

A vonat az esti órákban érkezik meg Csíkszeredába.

A zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban. Szombaton a zarándokvonat utasai együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyeregbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsún.

Vasárnap Gyergyószentmiklós főterén, a pünkösdi szabadtéri szentmise után köszönnek el a székelyektől és indulnak haza. A vonat Debrecenen és Szolnokon át a késő esti órákban érkezik Budapestre.

Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség
Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló
Székely segítőjével érkezhet az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Kenőpénz átvétele közben lecsaptak Érbogyoszló polgármesterére, az RMDSZ lemondásra szólította
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló
Székely segítőjével érkezhet az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Kenőpénz átvétele közben lecsaptak Érbogyoszló polgármesterére, az RMDSZ lemondásra szólította
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
2026. május 21., csütörtök

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

2026. május 21., csütörtök

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

2026. május 21., csütörtök

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

2026. május 21., csütörtök

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

2026. május 21., csütörtök

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

2026. május 21., csütörtök

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

2026. május 21., csütörtök

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

2026. május 21., csütörtök

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

2026. május 20., szerda

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

2026. május 20., szerda

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

