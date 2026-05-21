Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig – szűk két hétig is – változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

Székelyhon

2026. május 21., 11:52

2026. május 21., 12:102026. május 21., 12:10

Az elmúlt hétben, illetve azt azt megelőző napokban állandósulni látszott a 9,12 lejes literenkénti benzinár a Petromnál, egészen mostanáig. Noha még kedden délben is változatlan maradt a standard benzin ára a székelyföldi Petrom-kutaknál – ellentétben Kolozsvárral, ahol már drágítottak –, csütörtök délelőttre ez jócskán megváltozott: a piacvezető töltőállomás-hálózatnál voltak a második legmagasabb árak.

Az üzemanyagár-figyelő oldal szerint a Petromnál egy liter benzin csütörtök délelőtt Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is 9,32 lejbe került, ami udvarhelyi szinten a második legdrágább (a Mol-kutaknál 9,38 lej/litert függesztettek ki), Csíkszeredában pedig az OMV és a Mol ment ez fölé (9,38 lej/liter). A többi töltőállomás (Rompetrol, Lukoil) maradt 9,28-nál – legalábbis cikkünk publikálásakor.

Ami a gázolajat illeti, a literenkénti árak 9,53 és 9,74 között alakultak csütörtök délelőtt, a legolcsóbb ajánlat ez esetben még a Petromé volt.

S mindez úgy, hogy két fronton is „védik” a fogyasztókat:

  • az időközben megbuktatott román kormány április eleji döntése szerint a belföldi piacon forgalmazott normál gázolaj jövedéki adója átmenetileg, az üzemanyagpiaci válság időtartamára 30 banival (áfával együtt 36 banival) csökken literenként;

  • a március végi határozat szerint pedig a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját
Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját

A kormány elfogadta a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentéséről, valamint a Románia területén kitermelt kőolaj és az abból előállított energiahordozók értékesítéséből származó bevételekre kivetett szolidaritási hozzájárulásról szóló rendelet.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 21., csütörtök

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak

Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.

2026. május 20., szerda

