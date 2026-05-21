Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig – szűk két hétig is – változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

Az elmúlt hétben, illetve azt azt megelőző napokban állandósulni látszott a 9,12 lejes literenkénti benzinár a Petromnál, egészen mostanáig. Noha még kedden délben is változatlan maradt a standard benzin ára a székelyföldi Petrom-kutaknál – ellentétben Kolozsvárral, ahol már drágítottak –, csütörtök délelőttre ez jócskán megváltozott: a piacvezető töltőállomás-hálózatnál voltak a második legmagasabb árak.

Az üzemanyagár-figyelő oldal szerint a Petromnál egy liter benzin csütörtök délelőtt Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is 9,32 lejbe került, ami udvarhelyi szinten a második legdrágább (a Mol-kutaknál 9,38 lej/litert függesztettek ki), Csíkszeredában pedig az OMV és a Mol ment ez fölé (9,38 lej/liter). A többi töltőállomás (Rompetrol, Lukoil) maradt 9,28-nál – legalábbis cikkünk publikálásakor.

Ami a gázolajat illeti, a literenkénti árak 9,53 és 9,74 között alakultak csütörtök délelőtt, a legolcsóbb ajánlat ez esetben még a Petromé volt.

S mindez úgy, hogy két fronton is „védik” a fogyasztókat:

az időközben megbuktatott román kormány április eleji döntése szerint a belföldi piacon forgalmazott normál gázolaj jövedéki adója átmenetileg, az üzemanyagpiaci válság időtartamára 30 banival (áfával együtt 36 banival) csökken literenként;

a március végi határozat szerint pedig a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.

