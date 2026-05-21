Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Peiu a Nicușor Dan államfő által kezdeményezett konzultációra érkezésekor nyilatkozott erről.

A politikus azt mondta, eleget tettek az elnök meghívásának, és egy intézkedéscsomaggal érkeztek az egyeztetésre.

Beszámolója szerint közölni fogják az elnökkel, hogy támogatnák egy olyan többpárti kormány alakítását, amelynek frakciójuk mellett az AUR és a PSD lenne még tagja – írja az Agerpres hírügynökség.