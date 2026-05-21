Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Gergely Imre 2026. május 21., 08:302026. május 21., 08:30

Megkezdődtek a közművesítési munkálatokat követő helyreállítási munkák Gyergyószentmiklóson. Az Új Élet utcában indult el leghamarabb a munka, ahol

jelenleg a korábban feltört járdafelületek teljes újjáépítése zajlik

– tájékoztat a polgármesteri hivatal. Ez a munkafázis várhatóan péntekig tart, a munkálatokat naponta 8 és 16 óra között végzik.

A járdák helyreállítását követően az úttest javítása is megtörténik: a korábbi átvágások helyét újraaszfaltozzák.

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

A munkálatok idején forgalmi korlátozásokra, és teljes útlezárásra is számítani kell.

Amint az Új Élet utcában végeznek, a helyreállítások a Kárpátok utcában, majd a Kórház utcában folytatódnak, majd más helyszíneken folytatódik tovább a munka.

A tervek szerint az év során minden olyan út- és járdaszakaszt helyreállítanak, amelyet a közművesítési munkálatok miatt bontottak fel.