Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.
Megkezdődtek a közművesítési munkálatokat követő helyreállítási munkák Gyergyószentmiklóson. Az Új Élet utcában indult el leghamarabb a munka, ahol
– tájékoztat a polgármesteri hivatal.
Ez a munkafázis várhatóan péntekig tart, a munkálatokat naponta 8 és 16 óra között végzik.
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
A munkálatok idején forgalmi korlátozásokra, és teljes útlezárásra is számítani kell.
Amint az Új Élet utcában végeznek, a helyreállítások a Kárpátok utcában, majd a Kórház utcában folytatódnak, majd más helyszíneken folytatódik tovább a munka.
A városvezetés közleménye kihangsúlyozza, hogy az az út- és járdafelületek helyreállítása a vezetékek nyomvonalán a kivitelező kötelessége. Ugyanakkor sok esetben nemcsak a felbontott sávok, hanem azok környezete is rossz állapotban van, ezeket a felületeket az önkormányzat saját költségvetéséből javítják ki.
Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.
Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.
A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.
Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.
Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.
Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.
Hatósági felügyelet alá került a Bihar megyei Érbogyoszló RMDSZ-es polgármestere, miután csúszópénz elfogadásán érte tetten az Európai Ügyészség (EPPO).
Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.
Forgalmi változások lépnek életbe péntektől a Nicolae Bălcescu utcában az útszakasz és a parkolók felújítási munkálatai miatt.
szóljon hozzá!