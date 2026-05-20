A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából

Az iskola fennállásának 50. évfordulójára megújult a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum. Korszerű műhelyek és laborok várják a diákokat, az intézmény pedig ma már az egyik legnépszerűbb szaklíceum Maros megyében.

Hajnal Csilla

2026. május 20., 16:322026. május 20., 16:32

Fotó: Haáz Vince

Az iskola fennállásának 50. évfordulójára megújult a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum. Korszerű műhelyek és laborok várják a diákokat, az intézmény pedig ma már az egyik legnépszerűbb szaklíceum Maros megyében.

A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum szerdán ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ezzel egy időben hivatalosan is átadták az épület felújított C-szárnyát, ahol a megújult műhelyek és laborok kapnak helyet. Ez volt a teljes felújítási program utolsó eleme.

Mindhárom épületszárny felújítása az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014–2020-as Regionális Operatív Programján keresztül valósult meg, és

fontos volt Marosvásárhely önkormányzatának anyagi hozzájárulása is.
Az ünnepségen a tanfelügyelőség vezetői, az iskola vezetősége, munkaközössége, egykori diákjai és tanárai, valamint Soós Zoltán polgármester is jelen volt. A szalagvágást követően az iskola vezetősége körbevezette a meghívottakat a műhelyeken, ahol az új felszerelések, gépek és műszerek várják holnaptól az autószerelőnek tanuló diákokat.

Ezután nem lesznek szakiskolák

A Gheorghe Șincai Szakképző Líceumban mintegy 750 diák tanul autószerelő és rendezvényszervezői szakokon, ahol kiemelkedő szerepet kap a gyakorlati képzés. Illés Sándor, az iskola aligazgatója a Székelyhonnak kifejtette: az elméleti órákon túl a diákok szakmai gyakorlaton vesznek részt, az elmúlt két évben pedig bevezették a duális oktatást is.

Ennek keretében gazdasági partnerek – főként helyi cégek, de országos nagyvállalatok is – az iskola mellett aktívan részt vállalnak a képzésben, így a tanulók még több szakmai tapasztalatot szerezhetnek.

A jövőben az intézmények egységesen szaklíceum elnevezést kapnak, megszűnik a szakiskola elnevezés. Ez azt jelenti, hogy a diák maga dönti el, 11, 12 vagy 13 évet kíván elvégezni. A 11. osztály után újabb felvételi alapján dönthetnek a folytatásról:

aki elegendő szakmai tudással rendelkezik, munkába állhat, aki pedig továbbtanul, különbözeti vizsgát követően érettségizhet a 12. osztály végén.
Az iskola aligazgatója külön kiemelte a szakvizsga jelentőségét: a négy év elvégzése után a diákok különleges oklevelet kapnak, amely tanúsítja szakmai felkészültségüket.

Líceumunk a megye legjobbjai közé tartozik e téren, tapasztalt tanári kar, korszerű épület és felszerelés áll rendelkezésre, nem csupán a rendezvényszervező, hanem az autós szakokon is.

A meghirdetett helyekre minden évben nagy az érdeklődés, és már évek óta felvételi alapján kerülhetnek be a kilencedik osztályos tanulók” – fejtette ki Illés Sándor.

Az önkormányzat négy millió euróval támogatta az iskola teljes felújítását

Soós Zoltán polgármestertől megtudtuk, 2022-ben kezdődött a Șincai iskola megújítása.

  • A beruházás összértéke mintegy 10 millió euró: ebből körülbelül 6 millió euró európai uniós forrásból érkezett – több különböző pályázaton keresztül,

  • az épületre, az infrastruktúrára és a tanfelszerelésekre külön-külön –, a fennmaradó 4 millió eurót pedig az önkormányzat biztosította.

Megújult az egész épületegyüttes, a sportpályák, a műhelyek, a tornaterem, és korszerű felszerelések is kerültek az iskolába.

A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum szerdán ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját

A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum szerdán ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját

Fotó: Haáz Vince

A városvezető és az iskola aligazgatója is egyetértett abban, hogy a felújításon túl az iskola presztízse is jelentősen nőtt. A Șincai iskola ma az egyik legnépszerűbb szaklíceum Marosvásárhelyen, ahova felvételivel lehet bekerülni.

A duális oktatásnak köszönhetően a diákok már tanulmányaik alatt valódi munkatapasztalatot szereznek helyi cégeknél, ami után lényegesen könnyebben helyezkednek el.
A polgármester az idei év egyik nagy sikertörténetét is kiemelte: az iskola egy volt diákja a világ egyik legismertebb és legikonikusabb luxussportautó-gyártójánál, a Ferrarinál kapott állást, jól mutatva, milyen lehetőségeket nyithat meg egy jó szakmai alap.

A felújított épületrész bemutatását követően a Maros Művészegyüttes előadótermében ünnepi műsort láthattak a díszmeghívottak, az iskola legelső évfolyamának végzősei, egykori és jelenlegi tanárok, valamint a diákok jelenlétében.

Az iskola presztízse is jelentősen nőtt: a Șincai ma az egyik legnépszerűbb szaklíceum Marosvásárhelyen, ahova felvételivel lehet bekerülni

Az iskola presztízse is jelentősen nőtt: a Șincai ma az egyik legnépszerűbb szaklíceum Marosvásárhelyen, ahova felvételivel lehet bekerülni

szóljon hozzá! Hozzászólások

2026. május 20., szerda

Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei

A fővárosi tömbházban tavaly történt robbanás ügyében eddig 176 magán- és jogi személy nyújtott be kártérítési igényt sértett félként, és a nyomozók 55 millió euróig zárlatot rendeltek el a gyanúsítottak és az érintett cégek vagyonára.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló

Egy férfi sérült meg súlyosan szerdán Szeben megyében, miután egy szekérrel egy oszlopnak ütközött, majd a ló az úton vonszolta. Egy nappal korábban egy fiatal állapotos nőt rángatott magával a ló, aki szintén súlyosan megsérült.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!

Május 1. és 31. között lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyszerűen megszabaduljanak azoktól a tárgyaktól, amelyeket már nem használnak, és nem helyezhetők el a hagyományos hulladékgyűjtőkben.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségeségét hangsúlyozta az orosz–ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

A román parlamenti képviselőket is hazaengedik magyar pünkösdre

A képviselőház hétfőn, a nyugati keresztény pünkösd második napján nem tart üléseket.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?

Eddig főleg azt nézték a második, negyedik és hatodik osztályosok szintfelmérő tesztjein, hogy tudja-e a gyerek a tananyagot. Idéntől azt is vizsgálnák, tudja-e használni azt a való életben. Az osztálytermi valóság azonban ennél jóval árnyaltabb.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak

Nicușor Dan államfő csütörtökre a Cotroceni-palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció, a BÉKE – Románia az első parlamenti frakció és a függetlenek képviselőit.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

PSD-RMDSZ? Sehogy sem jön ki a parlamenti matek az AUR nélkül

Kelemen Hunor szövetségi elnök kedd este ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem venne részt egy kisebbségi kormányban a Szociáldemokrata Párt (PSD) oldalán.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni

A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.

2026. május 20., szerda

