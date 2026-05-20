A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából

Az iskola fennállásának 50. évfordulójára megújult a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum. Korszerű műhelyek és laborok várják a diákokat, az intézmény pedig ma már az egyik legnépszerűbb szaklíceum Maros megyében.
A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum szerdán ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ezzel egy időben hivatalosan is átadták az épület felújított C-szárnyát, ahol a megújult műhelyek és laborok kapnak helyet. Ez volt a teljes felújítási program utolsó eleme.
Mindhárom épületszárny felújítása az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014–2020-as Regionális Operatív Programján keresztül valósult meg, és
Az ünnepségen a tanfelügyelőség vezetői, az iskola vezetősége, munkaközössége, egykori diákjai és tanárai, valamint Soós Zoltán polgármester is jelen volt. A szalagvágást követően az iskola vezetősége körbevezette a meghívottakat a műhelyeken, ahol az új felszerelések, gépek és műszerek várják holnaptól az autószerelőnek tanuló diákokat.
A Gheorghe Șincai Szakképző Líceumban mintegy 750 diák tanul autószerelő és rendezvényszervezői szakokon, ahol kiemelkedő szerepet kap a gyakorlati képzés. Illés Sándor, az iskola aligazgatója a Székelyhonnak kifejtette: az elméleti órákon túl a diákok szakmai gyakorlaton vesznek részt, az elmúlt két évben pedig bevezették a duális oktatást is.
Ennek keretében gazdasági partnerek – főként helyi cégek, de országos nagyvállalatok is – az iskola mellett aktívan részt vállalnak a képzésben, így a tanulók még több szakmai tapasztalatot szerezhetnek.
A jövőben az intézmények egységesen szaklíceum elnevezést kapnak, megszűnik a szakiskola elnevezés. Ez azt jelenti, hogy a diák maga dönti el, 11, 12 vagy 13 évet kíván elvégezni. A 11. osztály után újabb felvételi alapján dönthetnek a folytatásról:
Az iskola aligazgatója külön kiemelte a szakvizsga jelentőségét: a négy év elvégzése után a diákok különleges oklevelet kapnak, amely tanúsítja szakmai felkészültségüket.
A meghirdetett helyekre minden évben nagy az érdeklődés, és már évek óta felvételi alapján kerülhetnek be a kilencedik osztályos tanulók” – fejtette ki Illés Sándor.
Soós Zoltán polgármestertől megtudtuk, 2022-ben kezdődött a Șincai iskola megújítása.
A beruházás összértéke mintegy 10 millió euró: ebből körülbelül 6 millió euró európai uniós forrásból érkezett – több különböző pályázaton keresztül,
az épületre, az infrastruktúrára és a tanfelszerelésekre külön-külön –, a fennmaradó 4 millió eurót pedig az önkormányzat biztosította.
Megújult az egész épületegyüttes, a sportpályák, a műhelyek, a tornaterem, és korszerű felszerelések is kerültek az iskolába.
A városvezető és az iskola aligazgatója is egyetértett abban, hogy a felújításon túl az iskola presztízse is jelentősen nőtt. A Șincai iskola ma az egyik legnépszerűbb szaklíceum Marosvásárhelyen, ahova felvételivel lehet bekerülni.
A polgármester az idei év egyik nagy sikertörténetét is kiemelte: az iskola egy volt diákja a világ egyik legismertebb és legikonikusabb luxussportautó-gyártójánál, a Ferrarinál kapott állást, jól mutatva, milyen lehetőségeket nyithat meg egy jó szakmai alap.
A felújított épületrész bemutatását követően a Maros Művészegyüttes előadótermében ünnepi műsort láthattak a díszmeghívottak, az iskola legelső évfolyamának végzősei, egykori és jelenlegi tanárok, valamint a diákok jelenlétében.
