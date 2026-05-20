A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából Az iskola fennállásának 50. évfordulójára megújult a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum. Korszerű műhelyek és laborok várják a diákokat, az intézmény pedig ma már az egyik legnépszerűbb szaklíceum Maros megyében. Hajnal Csilla 2026. május 20., 16:322026. május 20., 16:32

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum szerdán ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ezzel egy időben hivatalosan is átadták az épület felújított C-szárnyát, ahol a megújult műhelyek és laborok kapnak helyet. Ez volt a teljes felújítási program utolsó eleme. Mindhárom épületszárny felújítása az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014–2020-as Regionális Operatív Programján keresztül valósult meg, és Hirdetés

fontos volt Marosvásárhely önkormányzatának anyagi hozzájárulása is.

Az ünnepségen a tanfelügyelőség vezetői, az iskola vezetősége, munkaközössége, egykori diákjai és tanárai, valamint Soós Zoltán polgármester is jelen volt. A szalagvágást követően az iskola vezetősége körbevezette a meghívottakat a műhelyeken, ahol az új felszerelések, gépek és műszerek várják holnaptól az autószerelőnek tanuló diákokat. Ezután nem lesznek szakiskolák A Gheorghe Șincai Szakképző Líceumban mintegy 750 diák tanul autószerelő és rendezvényszervezői szakokon, ahol kiemelkedő szerepet kap a gyakorlati képzés. Illés Sándor, az iskola aligazgatója a Székelyhonnak kifejtette: az elméleti órákon túl a diákok szakmai gyakorlaton vesznek részt, az elmúlt két évben pedig bevezették a duális oktatást is.

Ennek keretében gazdasági partnerek – főként helyi cégek, de országos nagyvállalatok is – az iskola mellett aktívan részt vállalnak a képzésben, így a tanulók még több szakmai tapasztalatot szerezhetnek. A jövőben az intézmények egységesen szaklíceum elnevezést kapnak, megszűnik a szakiskola elnevezés. Ez azt jelenti, hogy a diák maga dönti el, 11, 12 vagy 13 évet kíván elvégezni. A 11. osztály után újabb felvételi alapján dönthetnek a folytatásról:

aki elegendő szakmai tudással rendelkezik, munkába állhat, aki pedig továbbtanul, különbözeti vizsgát követően érettségizhet a 12. osztály végén.

Az iskola aligazgatója külön kiemelte a szakvizsga jelentőségét: a négy év elvégzése után a diákok különleges oklevelet kapnak, amely tanúsítja szakmai felkészültségüket.

Líceumunk a megye legjobbjai közé tartozik e téren, tapasztalt tanári kar, korszerű épület és felszerelés áll rendelkezésre, nem csupán a rendezvényszervező, hanem az autós szakokon is.

A meghirdetett helyekre minden évben nagy az érdeklődés, és már évek óta felvételi alapján kerülhetnek be a kilencedik osztályos tanulók” – fejtette ki Illés Sándor. Az önkormányzat négy millió euróval támogatta az iskola teljes felújítását Soós Zoltán polgármestertől megtudtuk, 2022-ben kezdődött a Șincai iskola megújítása. A beruházás összértéke mintegy 10 millió euró: ebből körülbelül 6 millió euró európai uniós forrásból érkezett – több különböző pályázaton keresztül,

az épületre, az infrastruktúrára és a tanfelszerelésekre külön-külön –, a fennmaradó 4 millió eurót pedig az önkormányzat biztosította. Megújult az egész épületegyüttes, a sportpályák, a műhelyek, a tornaterem, és korszerű felszerelések is kerültek az iskolába.

A városvezető és az iskola aligazgatója is egyetértett abban, hogy a felújításon túl az iskola presztízse is jelentősen nőtt. A Șincai iskola ma az egyik legnépszerűbb szaklíceum Marosvásárhelyen, ahova felvételivel lehet bekerülni.

A duális oktatásnak köszönhetően a diákok már tanulmányaik alatt valódi munkatapasztalatot szereznek helyi cégeknél, ami után lényegesen könnyebben helyezkednek el.

A polgármester az idei év egyik nagy sikertörténetét is kiemelte: az iskola egy volt diákja a világ egyik legismertebb és legikonikusabb luxussportautó-gyártójánál, a Ferrarinál kapott állást, jól mutatva, milyen lehetőségeket nyithat meg egy jó szakmai alap. A felújított épületrész bemutatását követően a Maros Művészegyüttes előadótermében ünnepi műsort láthattak a díszmeghívottak, az iskola legelső évfolyamának végzősei, egykori és jelenlegi tanárok, valamint a diákok jelenlétében.

Az iskola presztízse is jelentősen nőtt: a Șincai ma az egyik legnépszerűbb szaklíceum Marosvásárhelyen, ahova felvételivel lehet bekerülni Fotó: Haáz Vince

