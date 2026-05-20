Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló

Egy férfi sérült meg súlyosan szerdán Szeben megyében, miután egy szekérrel egy oszlopnak ütközött, majd a ló az úton vonszolta. Egy nappal korábban egy fiatal állapotos nőt rángatott magával a ló – ugyancsak Szeben megyében –, aki szintén súlyosan megsérült.

Egy 58 éves férfi a lovasszekéren elveszíthette az irányítást a ló fölött és a fogattal egy oszlopnak ütközött szerdán Szeben megyében. A baleset következtében a férfi kiesett a szekérből, és a szíjakba szorulva a ló mintegy tíz méteren keresztül vonszolta földön – közölte a Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az áldozat súlyos, koponya-, mellkasi és medencesérüléseket szenvedett, a mentőegység kiérkezésekor kómában volt. A helyszínen intubálták és mentőhelikopterrel vitték a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba.

Egy nappal korábban, ugyancsak Szeben megyében egy 21 éves nő sérült meg súlyosan, miután a ló, amelyet kötélen vezetett, megijedt és elszaladt, mintegy 300 méteren keresztül maga után vonszolva az állapotos nőt – tájékoztatott a megyei rendőrség

Az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg, a helyszínen intubálták és stabilizálták, majd a szebeni kórház sürgősségi osztályra szállították – tette hozzá a megyei tűzoltóság. A szebeni kórház szóvivője szerint a nőt kedden este eszméletlen állapotban vitte be a kórházba egy SMURD-egység: a pácienst előbb az ideggyógyászatra utalták be, majd átvitték az intenzív osztályra, állapota nagyon súlyos.

A rendőrök tovább vizsgálják a baleseteket a pontos körülmények megállapítása érdekében.