Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló

A szerdai lovas baleset után helikopterrel vitték Marosvásárhelyre az áldozatot. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

A szerdai lovas baleset után helikopterrel vitték Marosvásárhelyre az áldozatot. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy férfi sérült meg súlyosan szerdán Szeben megyében, miután egy szekérrel egy oszlopnak ütközött, majd a ló az úton vonszolta. Egy nappal korábban egy fiatal állapotos nőt rángatott magával a ló – ugyancsak Szeben megyében –, aki szintén súlyosan megsérült.

Székelyhon

2026. május 20., 15:392026. május 20., 15:39

2026. május 20., 16:082026. május 20., 16:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy 58 éves férfi a lovasszekéren elveszíthette az irányítást a ló fölött és a fogattal egy oszlopnak ütközött szerdán Szeben megyében. A baleset következtében a férfi kiesett a szekérből, és a szíjakba szorulva a ló mintegy tíz méteren keresztül vonszolta földön – közölte a Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az áldozat súlyos, koponya-, mellkasi és medencesérüléseket szenvedett, a mentőegység kiérkezésekor kómában volt. A helyszínen intubálták és mentőhelikopterrel vitték a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba.

Egy nappal korábban, ugyancsak Szeben megyében egy 21 éves nő sérült meg súlyosan, miután a ló, amelyet kötélen vezetett, megijedt és elszaladt, mintegy 300 méteren keresztül maga után vonszolva az állapotos nőt – tájékoztatott a megyei rendőrség

Az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg, a helyszínen intubálták és stabilizálták, majd a szebeni kórház sürgősségi osztályra szállították – tette hozzá a megyei tűzoltóság. A szebeni kórház szóvivője szerint a nőt kedden este eszméletlen állapotban vitte be a kórházba egy SMURD-egység: a pácienst előbb az ideggyógyászatra utalták be, majd átvitték az intenzív osztályra, állapota nagyon súlyos.

A rendőrök tovább vizsgálják a baleseteket a pontos körülmények megállapítása érdekében.

Hirdetés

Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Scherer Péter színművész
Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért
Feljutott a Corvinullal, válaszút előtt Kilyén Szabolcs
Visszatért a medve a településekre, az ember pedig fél az erdőtől
Bővült a mezőny, négy erdélyi hokicsapat szerepel az Erste Liga következő idényében
Villáminterjú Tankóné Péter Mária Teréziával: A jól végzett munka örömét érzem
Elhunyt Scherer Péter színművész
Székelyhon

Elhunyt Scherer Péter színművész
Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért
Székelyhon

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért
Feljutott a Corvinullal, válaszút előtt Kilyén Szabolcs
Székely Sport

Feljutott a Corvinullal, válaszút előtt Kilyén Szabolcs
Visszatért a medve a településekre, az ember pedig fél az erdőtől
Krónika

Visszatért a medve a településekre, az ember pedig fél az erdőtől
Bővült a mezőny, négy erdélyi hokicsapat szerepel az Erste Liga következő idényében
Székely Sport

Bővült a mezőny, négy erdélyi hokicsapat szerepel az Erste Liga következő idényében
Villáminterjú Tankóné Péter Mária Teréziával: A jól végzett munka örömét érzem
Nőileg

Villáminterjú Tankóné Péter Mária Teréziával: A jól végzett munka örömét érzem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 20., szerda

Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei

A fővárosi tömbházban tavaly történt robbanás ügyében eddig 176 magán- és jogi személy nyújtott be kártérítési igényt sértett félként, és a nyomozók 55 millió euróig zárlatot rendeltek el a gyanúsítottak és az érintett cégek vagyonára.

Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei
Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei
2026. május 20., szerda

Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei
Hirdetés
2026. május 20., szerda

A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából

Az iskola fennállásának 50. évfordulójára megújult a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum. Korszerű műhelyek és laborok várják a diákokat, az intézmény pedig ma már az egyik legnépszerűbb szaklíceum Maros megyében.

A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából
A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából
2026. május 20., szerda

A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából
2026. május 20., szerda

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!

Május 1. és 31. között lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyszerűen megszabaduljanak azoktól a tárgyaktól, amelyeket már nem használnak, és nem helyezhetők el a hagyományos hulladékgyűjtőkben.

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!
Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!
2026. május 20., szerda

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!
2026. május 20., szerda

Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségeségét hangsúlyozta az orosz–ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva.

Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában
Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában
2026. május 20., szerda

Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában
Hirdetés
2026. május 20., szerda

A román parlamenti képviselőket is hazaengedik magyar pünkösdre

A képviselőház hétfőn, a nyugati keresztény pünkösd második napján nem tart üléseket.

A román parlamenti képviselőket is hazaengedik magyar pünkösdre
A román parlamenti képviselőket is hazaengedik magyar pünkösdre
2026. május 20., szerda

A román parlamenti képviselőket is hazaengedik magyar pünkösdre
2026. május 20., szerda

Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések
Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések
2026. május 20., szerda

Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések
2026. május 20., szerda

Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?

Eddig főleg azt nézték a második, negyedik és hatodik osztályosok szintfelmérő tesztjein, hogy tudja-e a gyerek a tananyagot. Idéntől azt is vizsgálnák, tudja-e használni azt a való életben. Az osztálytermi valóság azonban ennél jóval árnyaltabb.

Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?
Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?
2026. május 20., szerda

Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak

Nicușor Dan államfő csütörtökre a Cotroceni-palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció, a BÉKE – Románia az első parlamenti frakció és a függetlenek képviselőit.

Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak
Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak
2026. május 20., szerda

Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak
2026. május 20., szerda

PSD-RMDSZ? Sehogy sem jön ki a parlamenti matek az AUR nélkül

Kelemen Hunor szövetségi elnök kedd este ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem venne részt egy kisebbségi kormányban a Szociáldemokrata Párt (PSD) oldalán.

PSD-RMDSZ? Sehogy sem jön ki a parlamenti matek az AUR nélkül
PSD-RMDSZ? Sehogy sem jön ki a parlamenti matek az AUR nélkül
2026. május 20., szerda

PSD-RMDSZ? Sehogy sem jön ki a parlamenti matek az AUR nélkül
2026. május 20., szerda

Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni

A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni
Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni
2026. május 20., szerda

Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!