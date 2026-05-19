Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Magyar Péter közölte, saját és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes egyidejű esetleges akadályoztatása esetére döntött Ruff Bálint kinevezéséről – számolt be az MTI.

Azt írta, kereskedelmi repülőjárattal, bécsi átszállással utazik delegációjával Krakkóba, ahonnan este vonattal megy tovább a lengyel fővárosba, Varsóba. A delegáció tagja Orbán Anitán kívül

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter,

valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozik Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának, a Szejmnek és a Szenátusnak az elnökével.

Hozzátette, csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander Van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat, majd este vonattal érkezik vissza Budapestre.

Bejegyzését a két nép barátságáról szóló ismert közmondással zárta lengyel és magyar nyelven.