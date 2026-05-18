Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

2026. május 18., 18:20

Az intézmény adatai szerint 2025-ben azonos időszakában 14, az idei év eleje óta pedig összesen 114 segélyhívást regisztráltak.

A 112-es számra érkezett lakossági bejelentések nyomán 20 esetben vonultak ki a csendőrök a vadállatok elűzésére Korondon, Csíkborzsován, Fenyéden, Farkaslakán, Zetelakán, Tusnádfürdőn, Gyergyóalfaluban, Bögözön, Székelyudvarhelyen, Parajdon, Csíkszentdomokoson, Gyergyócsomafalván és Varságon.

Három településen – Parajdon, Székelyudvarhelyen és Máréfalván – kilőtték, Gyergyószentmiklóson pedig altatólövedékkel ártalmatlanították lakott területen megjelent medvét.

A többi esetben a lakossági bejelentésben megadott helyszínen nem igazolódott a medve jelenléte.

A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség sajtóirodája hétfőn arról is beszámolt, hogy az elmúlt három napban kilenc Ro-Alert üzenetet küldtek ki a lakosságnak medvék jelenléte miatt Tusnádfürdőn, Korondon, Ivóban, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Csíkszentdomokoson – adta hírül az Agerpres.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.

Elfogadták a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Nicușor Dan hétfőn, a pártokkal való tárgyalást követően bejelentette, hogy addig egyeztet a parlamenti pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd, Nyugat-barát kormánytöbbség.

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

