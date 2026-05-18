Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

Az intézmény adatai szerint 2025-ben azonos időszakában 14, az idei év eleje óta pedig összesen 114 segélyhívást regisztráltak. A 112-es számra érkezett lakossági bejelentések nyomán 20 esetben vonultak ki a csendőrök a vadállatok elűzésére Korondon, Csíkborzsován, Fenyéden, Farkaslakán, Zetelakán, Tusnádfürdőn, Gyergyóalfaluban, Bögözön, Székelyudvarhelyen, Parajdon, Csíkszentdomokoson, Gyergyócsomafalván és Varságon.

Három településen – Parajdon, Székelyudvarhelyen és Máréfalván – kilőtték, Gyergyószentmiklóson pedig altatólövedékkel ártalmatlanították lakott területen megjelent medvét.