Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.
Az intézmény adatai szerint 2025-ben azonos időszakában 14, az idei év eleje óta pedig összesen 114 segélyhívást regisztráltak.
A 112-es számra érkezett lakossági bejelentések nyomán 20 esetben vonultak ki a csendőrök a vadállatok elűzésére Korondon, Csíkborzsován, Fenyéden, Farkaslakán, Zetelakán, Tusnádfürdőn, Gyergyóalfaluban, Bögözön, Székelyudvarhelyen, Parajdon, Csíkszentdomokoson, Gyergyócsomafalván és Varságon.
A többi esetben a lakossági bejelentésben megadott helyszínen nem igazolódott a medve jelenléte.
A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség sajtóirodája hétfőn arról is beszámolt, hogy az elmúlt három napban kilenc Ro-Alert üzenetet küldtek ki a lakosságnak medvék jelenléte miatt Tusnádfürdőn, Korondon, Ivóban, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Csíkszentdomokoson – adta hírül az Agerpres.
Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.
