Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

2026. május 18., 14:39

A hivatal hétfői közleménye szerint áprilisban 155 667 tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot és 19 634 kataszteritérkép-másolatot (ortofotót) állított ki ingyenesen az ANCPI a tulajdonosoknak.

Az epay.ancpi.ro internetes platformon keresztül áprilisban 139.975 telekkönyvi kivonatot és 19 748 kataszteritérkép-másolatot állítottak ki online – írja az Agerpres. Ezeknek a dokumentumoknak a kiállítása

2025 áprilisától ingyenes a telektulajdonosok számára, más igénylők számára 20, illetve 15 lejért állítják ki a két dokumentumtípust

az epay.ancpi.ro platformon keresztül – emlékeztet a kataszteri hivatal. Áprilisban ugyanakkor 8615 új felhasználó regisztrált a platformon, amelyet magán- és jogi személyek egyaránt használhatnak.

Az ANCPI online kibocsátott dokumentumait az illetékes hatóságok és intézmények (a helyi és központi közigazgatás, bankok, ügyvédek, közjegyzők) elismerik.

2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Konzultálás az elnökkel: az RMDSZ elnöke nem hiszi, hogy első próbálkozásra meglesz a kormánytöbbség

Nicușor Dan államfő hétfőn konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

2026. május 17., vasárnap

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

