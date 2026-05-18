Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).
2026. május 18., 14:392026. május 18., 14:39
A hivatal hétfői közleménye szerint áprilisban 155 667 tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot és 19 634 kataszteritérkép-másolatot (ortofotót) állított ki ingyenesen az ANCPI a tulajdonosoknak.
Az epay.ancpi.ro internetes platformon keresztül áprilisban 139.975 telekkönyvi kivonatot és 19 748 kataszteritérkép-másolatot állítottak ki online – írja az Agerpres. Ezeknek a dokumentumoknak a kiállítása
az epay.ancpi.ro platformon keresztül – emlékeztet a kataszteri hivatal. Áprilisban ugyanakkor 8615 új felhasználó regisztrált a platformon, amelyet magán- és jogi személyek egyaránt használhatnak.
Az ANCPI online kibocsátott dokumentumait az illetékes hatóságok és intézmények (a helyi és központi közigazgatás, bankok, ügyvédek, közjegyzők) elismerik.
