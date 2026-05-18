Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Évről évre megszervezik az Udvarhelyszék népviseletben elnevezésű találkozót, ahol minden település bemutathatja saját viseleteit. Archív
Fotó: László Ildikó
Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.
2026. május 18., 15:242026. május 18., 15:24
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Orbán Balázs Intézet által életre hívott Orbán Balázs Akadémia szervezésében bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kötetet. A kiadvány a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
A könyvet Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási igazgatója és Mihály János történész mutatja be május 20-án, szerda, 18 órakor.
Az előadás helyszíne a Református Esperesi Hivatal konferenciaterme (Székelyudvarhely, Márton Áron tér 6 szám, jobb épületszárny, I. emelet).
