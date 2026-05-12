Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Fotó: Tűzoltók Szentegyháza Facebook-oldala
Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.
2026. május 12., 19:16
A szentegyházi rendőrséget kedden pár perccel délután négy után értesítették a 112-n, hogy közúti baleset történt a 13A jelzésű országúton.
„A helyszíni vizsgálatok alapján egy 42 éves, kápolnásfalusi nő személygépkocsival haladt Homoródfürdő irányából lakóhelye felé, amikor egy adott pillanatban áttért az ellenkező menetirányú sávba, és összeütközött egy haszongépjárművel, amelyet egy 48 éves, székelyudvarhelyi férfi vezetett.
– közölte a Székelyhonnal a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Mindkét járművezetőt alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények negatívak voltak. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset körülményeinek pontos megállapítására.
A Hargita megyei tűzoltóság arról számolt be, hogy a baleset helyszínére a szentegyházi önkéntes tűzoltókon kívül a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltók két csapata vonult ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentővel.
Az egyik sérültet a mentőszolgálat, a másikat pedig a SMURD-egység vitte kórházba, míg a harmadik érintett visszautasította a kórházba szállítást.
