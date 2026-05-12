Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

A munkakezdési parancs kiadásától számított 12 hónapban kell végrehajtani a bővítést
Fotó: Tuchiluș Alex
Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.
Minden a tervek szerint halad, így hamarosan elkezdődhet a repülőtér eddigi legnagyobb beruházása. Az infrastruktúra fejlesztését célzó közbeszerzés becsült értéke meghaladja az 55 millió lejt, és magában foglalja
a repülőtér forgalmi előterének bővítését,
új gurulóút építését,
vízelvezető csatornákat és áramellátási hálózatot érintő, valamint jelzőberendezések terén végzett fejlesztéseket.
A jelenlegi három repülőgép-állóhely mellé további ötöt építenek, amelyek közül négy C, egy pedig E kategóriájú, azaz közepes és nagy repülőgépek fogadására alkalmas. Ez mind pénzügyi szempontból, mind az előirányzott munkálatok volumenét tekintve
Ugyanakkor ez nyitja meg az utat a légi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a repülőtér országos és európai jelentőségű csomóponttá alakítása előtt. Daniel Micu, a repülőtér vezérigazgatója szerint a cél több járat, több úti cél és nagyobb utaskomfort biztosítása, valamint annak megteremtése, hogy a légitársaságok bázist alakíthassanak ki Brassóban.
A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér mintegy négymillió embert szolgál ki
A repülőtér bővítését célzó közbeszerzést február második felében indították el, és úgy tűnik, a lehetőség számos gazdasági szereplő figyelmét felkeltette. Brassó Megye Tanácsának tájékoztatása szerint
A jelentkezők többsége romániai vállalat, de szerepelnek a listán nemzetközi építőipari vállalatok is. Az ajánlatok jelenleg elbírálás alatt vannak, ezután következik a szerződéskötés. A munkakezdési parancs kiadásától számítva egy év áll rendelkezésére a nyertesnek, hogy megvalósítsa a tervezési és kivitelezési munkálatokat. A beruházást a megyei tanács saját költségvetéséből finanszírozzák.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
Áprilisban a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér történetének legerősebb hónapját zárta: több mint 50 ezer utast szolgált ki. Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke szerint
Vidombákról jelenleg a Wizz Air fapados légitársaság működtet menetrend szerinti járatokat öt európai ország tíz városába. Ugyanakkor idén nyáron charterjáratok indulnak Spanyolországba, Ciprusra, Görögországba, Tunéziába és Egyiptomba is.
A repülőtér 2023-ban, az első hat hónapban 79 ezer utast fogadott, 2024-ben már közel 228 ezret, míg tavaly több mint 337 ezret. Idén az első három hónapban már meghaladta a 113 ezret az utasforgalom, az áprilisi adatokkal együtt pedig tovább gyorsult a növekedés üteme. A székelyföldiek körében is népszerű repülőtér az 1989-es rendszerváltás óta az első újonnan épült légikikötő Romániában, jelenleg mintegy négymillió lakost szolgál ki.
