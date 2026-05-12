Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

A munkakezdési parancs kiadásától számított 12 hónapban kell végrehajtani a bővítést

A munkakezdési parancs kiadásától számított 12 hónapban kell végrehajtani a bővítést

Fotó: Tuchiluș Alex

Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.

Farkas Orsolya

2026. május 12., 18:192026. május 12., 18:19

Minden a tervek szerint halad, így hamarosan elkezdődhet a repülőtér eddigi legnagyobb beruházása. Az infrastruktúra fejlesztését célzó közbeszerzés becsült értéke meghaladja az 55 millió lejt, és magában foglalja

  • a repülőtér forgalmi előterének bővítését,

  • új gurulóút építését,

  • vízelvezető csatornákat és áramellátási hálózatot érintő, valamint jelzőberendezések terén végzett fejlesztéseket.

A jelenlegi három repülőgép-állóhely mellé további ötöt építenek, amelyek közül négy C, egy pedig E kategóriájú, azaz közepes és nagy repülőgépek fogadására alkalmas. Ez mind pénzügyi szempontból, mind az előirányzott munkálatok volumenét tekintve

a legnagyobb szabású közbeszerzés a repülőtér hároméves működése alatt.

Ugyanakkor ez nyitja meg az utat a légi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a repülőtér országos és európai jelentőségű csomóponttá alakítása előtt. Daniel Micu, a repülőtér vezérigazgatója szerint a cél több járat, több úti cél és nagyobb utaskomfort biztosítása, valamint annak megteremtése, hogy a légitársaságok bázist alakíthassanak ki Brassóban.

A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér mintegy négymillió embert szolgál ki

A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér mintegy négymillió embert szolgál ki

Fotó: Tuchiluș Alex

A repülőtér bővítését célzó közbeszerzést február második felében indították el, és úgy tűnik, a lehetőség számos gazdasági szereplő figyelmét felkeltette. Brassó Megye Tanácsának tájékoztatása szerint

a határidőig összesen öt ajánlat érkezett.

A jelentkezők többsége romániai vállalat, de szerepelnek a listán nemzetközi építőipari vállalatok is. Az ajánlatok jelenleg elbírálás alatt vannak, ezután következik a szerződéskötés. A munkakezdési parancs kiadásától számítva egy év áll rendelkezésére a nyertesnek, hogy megvalósítsa a tervezési és kivitelezési munkálatokat. A beruházást a megyei tanács saját költségvetéséből finanszírozzák.

Nagy bővítés előtt a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér
Nagy bővítés előtt a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér

Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.

A repülőtér közelít az egymillió utashoz

Áprilisban a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér történetének legerősebb hónapját zárta: több mint 50 ezer utast szolgált ki. Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke szerint

a 2023 júniusi nyitás óta már 800 ezer utas fordult meg a repülőtéren, így rövidesen elérhetik az egymilliós küszöböt is.

Vidombákról jelenleg a Wizz Air fapados légitársaság működtet menetrend szerinti járatokat öt európai ország tíz városába. Ugyanakkor idén nyáron charterjáratok indulnak Spanyolországba, Ciprusra, Görögországba, Tunéziába és Egyiptomba is.

A repülőtér 2023-ban, az első hat hónapban 79 ezer utast fogadott, 2024-ben már közel 228 ezret, míg tavaly több mint 337 ezret. Idén az első három hónapban már meghaladta a 113 ezret az utasforgalom, az áprilisi adatokkal együtt pedig tovább gyorsult a növekedés üteme. A székelyföldiek körében is népszerű repülőtér az 1989-es rendszerváltás óta az első újonnan épült légikikötő Romániában, jelenleg mintegy négymillió lakost szolgál ki.

Közlekedés Brassó
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

2026. május 12., kedd

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.

2026. május 12., kedd

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.

2026. május 12., kedd

Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen

Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

2026. május 12., kedd

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

2026. május 12., kedd

Jégesőt is kaphatunk a nyakunkba, a csapadékkal együtt lehűlés is érkezik

Esőre és viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben kedden az ország szinte egész területén.

2026. május 12., kedd

Előzetesbe került a 18 éves diáklányt meggyilkoló férfi

Előzetes letartóztatásba helyezték a perbáthidai gyilkosság fő gyanúsítottját – tájékoztatott a Bihar megyei ügyészség kedden.

2026. május 12., kedd

Technokrata miniszterelnököt nevezhet ki Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedden azt nyilatkozta, hogy „viszonylag kevés” olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. A technokrata miniszterelnök kinevezését „esélyes forgatókönyvnek” nevezte az elnök.

2026. május 12., kedd

Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.

2026. május 12., kedd

Pártelnökként mondta el véleményét egy esetleges kisebbségi Grindeanu-kormányról Bolojan

A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nem kellene támogatnia egy Sorin Grindeanu vezette kisebbségi kormányt – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.

2026. május 12., kedd

Sorra érkeznek a medveriasztások Hargita megyében

Egyre több településen figyelmeztetik a lakókat lakott területre merészkedő medvék miatt Hargita megyében – az elmúlt napokban több udvarhelyszéki és gyergyóiszéki községben is Ro-Alert üzenetet küldtek.

