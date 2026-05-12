Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.

Farkas Orsolya 2026. május 12., 18:192026. május 12., 18:19

Minden a tervek szerint halad, így hamarosan elkezdődhet a repülőtér eddigi legnagyobb beruházása. Az infrastruktúra fejlesztését célzó közbeszerzés becsült értéke meghaladja az 55 millió lejt, és magában foglalja a repülőtér forgalmi előterének bővítését,

új gurulóút építését,

vízelvezető csatornákat és áramellátási hálózatot érintő, valamint jelzőberendezések terén végzett fejlesztéseket. Hirdetés A jelenlegi három repülőgép-állóhely mellé további ötöt építenek, amelyek közül négy C, egy pedig E kategóriájú, azaz közepes és nagy repülőgépek fogadására alkalmas. Ez mind pénzügyi szempontból, mind az előirányzott munkálatok volumenét tekintve

a legnagyobb szabású közbeszerzés a repülőtér hároméves működése alatt.

Ugyanakkor ez nyitja meg az utat a légi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a repülőtér országos és európai jelentőségű csomóponttá alakítása előtt. Daniel Micu, a repülőtér vezérigazgatója szerint a cél több járat, több úti cél és nagyobb utaskomfort biztosítása, valamint annak megteremtése, hogy a légitársaságok bázist alakíthassanak ki Brassóban.

A Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér mintegy négymillió embert szolgál ki Fotó: Tuchiluș Alex

A repülőtér bővítését célzó közbeszerzést február második felében indították el, és úgy tűnik, a lehetőség számos gazdasági szereplő figyelmét felkeltette. Brassó Megye Tanácsának tájékoztatása szerint

a határidőig összesen öt ajánlat érkezett.

Az ajánlatok jelenleg elbírálás alatt vannak, ezután következik a szerződéskötés. A munkakezdési parancs kiadásától számítva egy év áll rendelkezésére a nyertesnek, hogy megvalósítsa a tervezési és kivitelezési munkálatokat. A beruházást a megyei tanács saját költségvetéséből finanszírozzák. A repülőtér közelít az egymillió utashoz Áprilisban a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér történetének legerősebb hónapját zárta: több mint 50 ezer utast szolgált ki. Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke szerint

a 2023 júniusi nyitás óta már 800 ezer utas fordult meg a repülőtéren, így rövidesen elérhetik az egymilliós küszöböt is.