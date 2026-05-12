Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.
2026. május 12., 10:21
Naponta többször is érkezett olyan Ro-Alert riasztás az elmúlt időszakban a székelyudvarhelyi lakók telefonjára, amelyben
Hétfőn este is a közelben – ezúttal a Cinege utcában – sétált a nagyvad, amikor a 112-es segélyhívószámon történt bejelentést követően a helyszínre siettek a törvény által előírt bizottság tagjai.
Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere lapunknak elmondta, egy nagyjából öt éves medve jelent meg a házak között, méghozzá ugyanaz, amely már többször is riogatta a szombatfalvi lakókat.
„Csak a hétfői napot nézve is másodjára tért vissza a városba a nagyvad az esti órákban.
– magyarázta az elöljáró.
A térfigyelő kamera is rögzítette a Székelyudvarhelyen kószáló medvét
Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója is megerősítette a Székelyhonnak, hogy ártalmatlanítani kellett az egyedet, amely valóban veszélyt jelentett a lakókra.
„Sokan már nem merték kiengedni az utcára a gyerekeiket főleg az esti, illetve a reggeli órákban. Nem is csoda, hiszen volt olyan, hogy
Az is egyértelmű volt, hogy ez a medve egyáltalán nem tart az emberektől” – közölte.
Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy Székelyudvarhelyen a Szentimre utca környékén van még egy medve, amely problémákat okoz, de ennél jóval több nagyvad él a környéken.
„Csak hétfőn két riasztás érkezett Székelyudvarhelyről, egy Felsőboldogfalváról, illetve egy Hodgyából. Volt olyan, hogy csak Korondról érkezett három hívás. Így néznek ki a mindennapok jelenleg” – vázolta a helyzetet a szakember.
