Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 12., 10:21

Naponta többször is érkezett olyan Ro-Alert riasztás az elmúlt időszakban a székelyudvarhelyi lakók telefonjára, amelyben

az Orbán Balázs, az Ugron Gábor, a Lejtő vagy éppen a Farcád utcában kószáló medvére figyelmeztettek a hatóságok.

Hétfőn este is a közelben – ezúttal a Cinege utcában – sétált a nagyvad, amikor a 112-es segélyhívószámon történt bejelentést követően a helyszínre siettek a törvény által előírt bizottság tagjai. Lőni kellett Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere lapunknak elmondta, egy nagyjából öt éves medve jelent meg a házak között, méghozzá ugyanaz, amely már többször is riogatta a szombatfalvi lakókat.

Nem volt nehéz beazonosítani a példányt, hiszen az emberek már több videót is készítettek róla.

„Csak a hétfői napot nézve is másodjára tért vissza a városba a nagyvad az esti órákban.

Az emberek veszélyben érezték magukat a folyamatosan visszatérő egyed miatt, így a helyzetet elemezve, nem volt mit tenni, ki kellett lőni azt”

– magyarázta az elöljáró.

A térfigyelő kamera is rögzítette a Székelyudvarhelyen kószáló medvét Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója is megerősítette a Székelyhonnak, hogy ártalmatlanítani kellett az egyedet, amely valóban veszélyt jelentett a lakókra. „Sokan már nem merték kiengedni az utcára a gyerekeiket főleg az esti, illetve a reggeli órákban. Nem is csoda, hiszen volt olyan, hogy

reggel nyolckor bukkant fel a nagyvad, éppen akkor, amikor iskolába indultak a diákok.