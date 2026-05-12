Sorra érkeznek a medveriasztások Hargita megyében

Egyre több településen figyelmeztetik a lakókat lakott területre merészkedő medvék miatt Hargita megyében – az elmúlt napokban több udvarhelyszéki és gyergyóiszéki községben is Ro-Alert üzenetet küldtek.

Székelyhon 2026. május 12., 09:192026. május 12., 09:19

Az elmúlt napokban megsokszorozódtak a medvék jelenléte miatti Ro-Alert figyelmeztetések Hargita megyében. A katasztrófavédelmi felügyelőség közlése alapján vasárnap reggel Gyergyóújfaluban kaptak értesítést a lakók, délután pedig Székelyvarságon, Fenyéden és Korondon is medvét észleltek, utóbbi településen

néhány órával később ismét riasztást küldtek.

Hétfőn kora reggel Felsőboldogfalva község lakóit figyelmeztették, nem sokkal később Székelyudvarhelyen is Ro-Alert üzenet érkezett. Az esti órákban Maroshévízen, majd ismét Székelyudvarhelyen láttak medvét lakott terület közelében. Kedden reggel újra Felsőboldogfalva községben, Hodgyában jeleztek medvét.

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni