Sorra érkeznek a medveriasztások Hargita megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Egyre több településen figyelmeztetik a lakókat lakott területre merészkedő medvék miatt Hargita megyében – az elmúlt napokban több udvarhelyszéki és gyergyóiszéki községben is Ro-Alert üzenetet küldtek.
Az elmúlt napokban megsokszorozódtak a medvék jelenléte miatti Ro-Alert figyelmeztetések Hargita megyében. A katasztrófavédelmi felügyelőség közlése alapján vasárnap reggel Gyergyóújfaluban kaptak értesítést a lakók, délután pedig Székelyvarságon, Fenyéden és Korondon is medvét észleltek, utóbbi településen
Hétfőn kora reggel Felsőboldogfalva község lakóit figyelmeztették, nem sokkal később Székelyudvarhelyen is Ro-Alert üzenet érkezett.
Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.
Az esti órákban Maroshévízen, majd ismét Székelyudvarhelyen láttak medvét lakott terület közelében.
Kedden reggel újra Felsőboldogfalva községben, Hodgyában jeleztek medvét.
a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.
Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.
Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.
A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nem kellene támogatnia egy Sorin Grindeanu vezette kisebbségi kormányt – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.
Az SOS Románia parlamenti politikusai megkezdték az aláírásgyűjtést Nicuşor Dan elnök tisztségből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez – jelentette be hétfő este a párt elnöke.
Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, és ezen a héten esők is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 11–24. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Székelyudvarhelyen és Maroshévízen is medvét láttak hétfőn este; mindkét esetben hívták a 112-t – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon.
Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.
szóljon hozzá!