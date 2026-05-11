Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek

Több ittas sofőrt, jogosítvány nélkül vezető autóst és egy feltételezhetően hamis jogosítvánnyal közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében.
Székelykeresztúron egy 47 éves férfit állítottak meg ellenőrzés céljából a közlekedésrendészek szombaton, akinél 0,63 mg/liter alkoholszintet mutatott az alkoholszonda, míg egy 32 éves férfit Szentábrahám községben ellenőriztek vasárnap, az ő leheletében 1,03 mg/liter alkoholszintet mért a műszer, ráadásul jogosítvány nélkül vezetett.
Egy 35 éves, csíkszépvízi férfi esetében a rendőrök a közúti ellenőrzés során megállapították vasárnap, hogy
ezért ellene jogosítvány nélküli vezetés és közokirat-hamisítás miatt indult eljárás.
Május 8-án egy 19 éves fiatal Csíkszentkirály és Csíkszereda között, az E578-as úton veszítette el uralmát autója felett, majd az út menti árokba hajtott. A sofőr megsérült, kórházba szállították, alkoholt nem fogyasztott.
A hétvégén a 15-ös országúton összehangolt közlekedésrendészeti akciót is tartottak Hargita megyében, ahol fix és mobil ellenőrzőpontokat állítottak fel. A rendőrök 29 alkoholszondás vizsgálatot végeztek, és
Emellett két esetben szabálytalan előzésért, négy esetben biztonságiöv használatának elmulasztásért, egy esetben ittas vezetésért és további 18 esetben egyéb szabályszegésért büntettek. Tíz jogosítványt vontak be, tizenegy forgalmi engedélyt vettek el, és tizenegy jármű műszaki állapotát ellenőrizték – összegzi a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
