Nem tart sokáig a napsütés – újabb lehűlés és csapadékos időszak következik

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint záporok és viharos szél várható a Bánságban, Körösvidéken, Olténiában, Máramarosban, Erdély nyugati részén, illetve Munténia nyugati és északi térségeiben.

Az elsőfokú (sárga jelzésű) riasztás kedd délutánig van érvényben. Ezekben a régiókban

villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért a felhőszakadások és jégeső várható.

A rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége 15-25 liter, helyenként 30-40 liter között váltakozik.

A légmozgás sebessége elérheti az 50-70 kilométer/órát – ismerteti az Agerpres .

csütörtök reggelig az ország legnagyobb részén villámlásokkal kísért záporokra, helyenként jégesőre és lehűlésre lehet számítani.

A rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége 15-30 liter, elszórtan 40-50 liter között váltakozik. A szél helyenként és átmenetileg megerősödik, sebessége eléri a 45-50 kilométer/órát.

Kedden az ország nyugati és északnyugati részén csökken jelentősen a hőmérséklet, szerdán pedig a többi térségben is, így a szokásosnál hidegebb lesz az idő. A hegyvidéken szerda éjszaka vegyes halmazállapotú csapadék is várható.