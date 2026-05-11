Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják.

Székelyhon

2026. május 11., 12:102026. május 11., 12:10

Az egyeztetések célja egy új parlamenti többség kialakítása, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) úgy döntött, hogy nem lép ismét kormánykoalícióra a PSD-vel – ismerteti az Agerpres.

Az elnöki hivatalból származó források szerint az új kormány megalakításáról szóló első hivatalos konzultációkat pénteken vagy jövő hétfőn tartják a Cotroceni-palotában.

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Nem tart sokáig a napsütés – újabb lehűlés és csapadékos időszak következik

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint záporok és viharos szél várható a Bánságban, Körösvidéken, Olténiában, Máramarosban, Erdély nyugati részén, illetve Munténia nyugati és északi térségeiben.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása

Elkezdődött hétfőn a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában

A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is

Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Áramszünet várható több településen is

Az Electrica villanyáram-szolgáltató vállalat térségünkben több helyszínen is munkálatokat tervez a következő napokban, ami miatt áramszünetre kell számítani.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül

Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót

Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

2026. május 10., vasárnap

