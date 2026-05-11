Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD

Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják.

Az egyeztetések célja egy új parlamenti többség kialakítása, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) úgy döntött, hogy nem lép ismét kormánykoalícióra a PSD-vel – ismerteti az Agerpres.

Az elnöki hivatalból származó források szerint az új kormány megalakításáról szóló első hivatalos konzultációkat pénteken vagy jövő hétfőn tartják a Cotroceni-palotában.