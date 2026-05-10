GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül

Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

Tamás Attila 2026. május 10., 18:052026. május 10., 18:05 2026. május 10., 18:172026. május 10., 18:17

A világ legjobban várt szórakoztatóipari terméke, ami már több mint egy videójáték, hiszen az elmúlt években valóságos jelenséggé nőtte ki magát. A Rockstar Games soron következő videójátékát akkora várakozás és hype előzi meg, amihez fogható még nem volt eddig a szórakoztatóipar történetében. Hirdetés A több mint egy évtizede, 2013-ban, első körben a Playstation 3 és az Xbox 360 konzolokra megjelent Grand Theft Auto V és a 2018-ban a Playstation 4-re és Xbox One-ra megjelent Red Dead Redemption 2 után évekig csak spekuációk szintjén lehetett tudni, hogy a Rockstar Games a példátlan népszerűségű franchise, a Grand Theft Auto hatodik részén dolgozik.

A máig is elképesztő pénzeket termelő GTA V (az online szegmensének és az időközben kiadott, ráncfelvarrt verzióknak köszönhetően) folytatását hivatalosan 2023 december 5-én erősítették meg egy – a mi időzónánk szerint éjszaka közétett – előzetesben.

Ez egy előre ütemezett promóanyag volt, aminek tervezett menetrendje kiszivárgott – a rajongók örömére és a Rockstar bánatára –,

a premier előtt pedig maga az előzetes is felkerült a netre, így annak hivatalos megjelenését a Rockstar kénytelen volt előrébb hozni, hogy ne a kiszivárgott verzió terjedjen.

Ennek a végén annyi derült ki, hogy a játék valamikor 2025-ben érkezik, ami akkor még nagyon távolinak tűnt.

Ekkor nyert megerősítést a korábbi pletyka, miszerint az egyik irányítható karakter egy nő lesz, az előzetesben pedig láthattuk, hogy a Floridára hajazó Leonidában egyfajta Bonnie és Clyde történettel érkezik a Grand Theft Auto 6 Jason és Lucia főszereplésével, akik bankrablásba és különböző bűnügyekbe keverednek (Lucia ráadásul a sztori kezdetén a börtönből szabadul éppen), a képsorokon pedig

láthattunk motoros bandát, autós üldözést, luxusjachtos bulizást, és megannyi, a valóságból ihletődő karaktert, akiknek majd szerepük lesz a játék történetének alakulásában.

2025. május 2-án jött az újabb bejelentés a Rockstartól, miszerint 2026. május 26-án fog megjelenni a játék, amiben a játékosok türelmét kérték, hogy a lehető legjobb formában kerülhessen a kezeik közé, ezt pedig pár napra rá egy újabb előzetes követte, amiben az új képsorok mellett megerősítették a megjelenési dátumot.

• Videó: Rockstar Games

Ez év november 6-án érkezett az újabb, a gamer-közösséget letaglózó hír miszerint tovább csúszik a tervezett premier, a játék pedig 2026. november 19-én fog megjelenni. Azóta pedig „néma csend” van a kiadó háza táján, és bár sokan spekulálták, hogy április végén egy újabb előzetes érkezhet a játékhoz, ez végül mégsem történt meg, de

a remény tovább él, hogy májusban végre gameplay-előzetest is kaphatunk a közeljövőben beinduló marketingkampány első felvonásaként.

A Rockstar Gamest is tulajdonló Take Two Interactive CEO-ja, Strauss Zelnick ez év februárjában ismerte el egy interjúban, hogy továbbra is tartják magukat a kitűzött megjelenési dátumhoz, és a játék marketingkampánya nyáron veszi kezdetét,

több halasztás pedig nem várható.

Azóta iparági elemzések is megjelentek, miszerint tényleg a Grand Theft Auto VI lesz az eddigi legdrágább szórakoztatóipari termék, hiszen mindössze a fejlesztésre eddig 1 és 1,5 milliárd dollár között költhettek, erre pedig rájön majd a több százmillió dolláros marketingbüdzsé, így

a játéknak masszívan nyereségesnek kell lennie ahhoz, hogy visszahozza a ráfordított költségeket.

Ez várhatóan nem lesz gond, hiszen ahogy Paul Tassi, a Forbes szórakoztatóipari újságírója emlékeztetett, 2013-ban a GTA V az első 24 órájában 815,7 millió dolláros bevételt hozott, ami az infláció következtében ma 1,16 milliárd dollárnak felel meg, ez pedig több mint 11 millió eladott példányt jelentett az első napon. Csak hogy legyen egy kis viszonyítási alap: a 2026 eddigi legnagyobb játékmegjelenésének számító, nyílt világú Crimson Desert hetek alatt érte el az ötmillió eladott példányt, a február végén megjelent Resident Evil Requiemből pedig 6 millió darab ment el a megjelenése óta. Természetesen ezek a játékok „kispályásnak" fognak számítani a GTA eladásai mellett, hiszen a Grand Theft Auto 5-ből három konzolgeneráción keresztül 225 milliót adtak el (beleértve a PC-s kiadást is), az eladott példányok mellett pedig

a GTA Online mikrotranzakciói már 10,38 milliárd dollárt hoztak a kiadónak,

tehát volt amiből finanszírozniuk az új rész fejlesztését (nem beszélve a hasonló kaliberű Red Dead Redemption bevételeiről, aminek az online komponense viszont nem lett sikeres).

Strauss Zelnik azóta újabb interjút adott a Bloombergnek, amiben – az egyébként elmondása szerint nem videójátékozó és mindenféle káros szenvedélytől mentes CEO – elmondta, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy lenne olyan felnőtt konzoltulajdonos, aki kihagyná a játékot,

ezzel együtt pedig megerősítette, hogy a játék első körben csak Playstation 5-re és Xbox Series konzolokra jelenik meg, hiszen ez a bázis számít a törzsközönségüknek. A különböző szivárgások arról is szólnak, hogy a fő platform a Playstation 5 lesz, egész pontosan a 2024. novemberében megjelent Playstation 5 Pro, amin várhatóan a lehető legjobb formájában lesz élvezhető a játék, ami majd csak egy évvel a konzolos megjelenés után válhat elérhetővé PC-re is.

A Grand Theft Auto hatodik része tehát várhatóan megdobja majd a konzoleladásokat, azonban sokan ekkor fognak szembesülni a játékpiacon végbement drágulásokkal, hiszen a mesterséges intelligencia használata miatt többe kerülnek ezek komponensei is (főként a memória), így a Playstation és az Xbox is megemelte a konzoljai árát, olyan szinten példátlan, hogy

a több éve piacra dobott masinák gyakorlatilag többe kerülnek mint a megjelenésükkor.

A másik hatalmas kérdőjel az a játék ára, hiszen a játékipar újabb mérföldkövéről van szó, amely várhatóan korábban nem látott mennyiségű és minőségű tartalmat kínál majd a játékosoknak. Állítólag még a Rockstarnál sem döntöttek a játék áráról, ami

iparági becslések szerint 80 és 100 dollár között lehet, a gyűjtői kiadások pedig több száz dollárba is kerülhetnek.

A kiadó tulajdonképpen akármennyit kérhet a játékért az ésszerű határokon belül, mert a játékosok úgyis kifiztetik, a legtöbben pedig majd éveken belül több platformra is megvásárolják majd. Ha a játék ára 100 dollár körül lesz, azzal újabb drágításnak alapoznának meg a játékiparban, hiszen

a konkurens játékfejlesztők új standarndnak vehetik ezt az árat, ami alapján beárazhatják a jövőben megjelenő produktumaikat.

A találgatások részét képezi az is, hogy mi kerül majd rá a játék lemezes változatára. A szivárgások elkerülése érdekében a legvalószínűbb, hogy mindössze az azonosító kód lesz a lemezen, a játékot pedig ennek birtokában lehet majd letölteni. Kiadástól függetlenül várhatóan egyszerre indul majd a letöltés a digitális áruházból november 19-én, hiszen a Rockstar várhatóan mindent megtesz, hogy ne szivárogjon ki a játék a megjelenés előtt, a virtuális áruház pedig nagy valószínűséggel az elképesztő érdeklődésre való tekintettel össze is fog omlani az első órákban.

Több mint egy éve „láttuk" utoljára a játékot, ami az ígéretek szerint nem fog elütni az utolsó előzetesben látottaktól, tehát in-game is erre a grafikára számíthatunk, várhatóan 30 képkocka/másodperc teljesítmény mellett, amiből a Rockstar a Red Dead Redemption 2 óta nem enged, vagyis az, a 2018-ban megjelent, azóta is etalonnak számító játékuk is ezzel a teljesítménnyel fut még mindig a jelen generációs konzolokon is. A Vice City hangulatát visszahozó, Leonidában játszódó Grand Theft Auto hatodik részét tehát elképesztő várakozás előzi meg, a gamer-közösség pedig ki van éhezve arra, hogy újabb infókat tudjon meg az idei ünnepi szezonban megjelenő játékról, aminek

várhatóan akkora impaktja lesz, hogy a többi, hasonló periódusban megjelenő játék eladásait is befolyásolni fogja.

A többi kiadó tehát „sakkozza” a megjelenést, a lehető legtávolabbra téve azt a GTA várható novemberi premierjétől.

November 19-e tehát sokak számára nagy nap lesz, és egyes előrevetítések szerint még a társadalomra is hatása lesz, hiszen rengeteg felnőtt férfi vesz ki szabadságot, vagy kamuz be rosszullétet a munkahelyén a Grand Theft Auto hatodik részének megjelenése miatt. Sokan még a mai napig nem hiszik el, hogy ténylegesen eljön ez a nap és tényleg játszani lehet majd a játékkal, ami jelen állás szerint

még egy beteljesületlen álom, egy mérföldkő, ami elérhetetlen, egy társadalmi jelenség, ami nem a beteljesülésről, hanem az állandó várakozásról szól.