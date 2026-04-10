Az év legjobb nyílt világú játéka a Crimson Desert, de csak amíg a GTA VI mindent leural

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

Ambiciózus vállalkozásnak indult, mostanra pedig a játékpiac egyik meghatározó szereplőjévé vált a dél-koreai fejlesztésű Crimson Desert. A premier nem volt zökkenőmentes, mostanra azonban sikerült elég rendesen „kikupálni” az egyébként is jó állapotban megjelent videójátékot, amit sokan már a Red Dead Redemption 2 óta készült legjobb nyílt világú kalandnak tartanak. Negyven órányi játék után pedig mi is elmondjuk, hogy milyennek látjuk. Kritika.

Tamás Attila

2026. április 10., 10:272026. április 10., 10:27

Milyen lenne egy olyan nyílt világú, fantasy-kaland, ami úgy néz ki, mint egy next-genre moddolt Skyrim a végletekig kidolgozott játékbeli fizikával, de adott lenne benne a Red Dead Redemption 2 világfelfedezése is? Ha ez nem elég, akkor a Zelda: Breath of The Wild játékmechanikái is megtalálhatóak lennének benne, de az általunk írányított karakter MINDENRE felmászhatna, mint a modernkori Assassin’s Creed-ek protagonistái. Csapjunk még hozzá egy olyan harcrendszert, amiben pankrációs mozdulatokkal is földhöz vághatjuk az ellenfeleinket, és a világ legyen úgy bejárható, mint a Witcher 3-ban, a főellenségek pedig legyenek majdnem olyan nehezek, mint az Elden Ringben?

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

Ha a fennebb felsoroltakat összeadjuk, az lesz a Crimson Desert, a dél-koreai Pearl Abyss fejlesztőstúdió mintegy nyolc éve készülő nyílt világú játéka. A saját, BlackSpace grafikus motorral készített, és a március 19-én konzolokra valamint PC-re is megjelent videójáték a fejlesztők által kiadott promóvideók alapján

túl jónak tűnt, hogy igaz legyen,

és majdnem a premierig nem lehetett konzolos gameplayt látni róla (ami értelemszerűen visszafogottabb a PC-s változatnál), ami meglehetősen baljós előjelnek tűnt.

korábban írtuk

Crimson Desert: a videójáték ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen
Crimson Desert: a videójáték ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen

Másfél hét múlva, március 19-én jelenik meg az év egyik legjobban várt videójátéka, a Pearl Abyss által fejlesztett, nyílt világú Crimson Desert, ami 2026 egyik legnagyobb durranásának ígérkezik a játékiparban.

A játékot meglehetősen vegyesen fogadták a kritikusok, ami egy ekkora kaliberű produkciónál a kiadó részvényeinek mintegy 30 százalékos bedőlését eredményezte a megjelenés napján. A kritikusok egyetértettek abban, hogy a hatalmas játék több száz órányi változatos gameplayt kínál, de arra is kitértek, hogy

az irányítás meglehetősen körülményes, több főellenség nagyon nehezen gyűrhető le, és a játék nem fogja a játékos kezét.

Ez azt jelenti, hogy a játékban nincs „sárga festék”, tehát nem mutatják a tereptárgyak, hogy merre van az arra.

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

Ez többek között abban nyilvánult meg, hogy a Crimson Desert nehezebb puzzle-feladványainak megoldására sokszor egymással egyeztetve kellett rájönniük a számukra biztosított tesztidőszakban, ami sok kritikus szerint nem a játék végleges változatát jelentette.

Az egyik legjelentősebb gaming szakportál, a meglehetősen véleményesen pontozó IGN kritikusa 6/10-esre értékelte a játékot, ami azért volt ironikus, mert a tavaly augusztusban megbukott Playstation-exkluzív Concord-ra 7, míg a szintén nem jóra sikerült Dragon Age: The Veilguard-ra is 9 pontot adtak a náluk maximális tízből.

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

Mindezt azonban „kompenzálták” a játékosok, hiszen a nagy hype miatt rengetegen rendelték elő a Crimson Desertet, nem várva meg, hogy mit mondanak az ítészek róla, így a Peal Abyss munkatársainak egyik szeme sírhatott a részvények bezuhanása miatt, míg a másik nevetett, hiszen gyakorlatilag dőlni kezdett a pénz a stúdióhoz,

a hét éves munka gyümölcse pedig anyagilag beérett.

A játékban macskákat is simogathatunk... • Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó Galéria

A játékban macskákat is simogathatunk...

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

A fejlesztők azonban nem töltöttek sok időt az ünnepléssel, hanem rögtön a megjelenés után elkezdték javítani a játékot: a kritikákban és a játékosok által jelzett nehézségeket már az első hétvégén orvosolták, azóta pedig

minden héten kijön legalább egy, nagyobb javítócsomag, ami csak jobbá és jobbá teszi az megjelenéskor még tényleg döcögős játékélményt.

Emellett a konzolos és PC-s teljesítményen is rengeteget javítottak, így már gyakorlatilag nem abba a játékba vetik bele magukat a gamerek milliói, mint amilyen az a tesztidőszakban és a megjelenéskor volt.

...vagy épp medvét tehetünk a hátasunkká • Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó Galéria

...vagy épp medvét tehetünk a hátasunkká

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

A játék az első 5-6 órában megismertet minket a világgal, az irányítással, és a történet alapjaival. Az élmény pedig röviden: MASSZÍV, de nem totálisan lehengerlő. A Crimson Desert egy power-fantasy, ahol

seregeket legyaluló egyszemélyes haderő lehetünk,

karakterünk pedig egy idő után akár sárkányon is repülhet, ennek eléréséhez azonban nagyon sok küldetést és feladatot kell előzőleg teljesíteni.

Amikor megnyílik a játéktér, akkor gyakorlatilag bárhová el lehet indulni, bár minél messzebb kerülünk az első küldetések helyszínétől, annál valószínűbb, hogy a későbbi játékórákra szánt ellenfelek nagyon hamar legyőzik az általunk irányított Kliffet.

A játékosok többsége (engem is beleértve) több mint negyven óra után el sem hagyta még az első régiót, Hernandot,

sokan pedig viccesen megjegyezték, hogy a játékot Hernandnak kellene nevezni, hiszen a játékosok többsége még nem is látta a névadó Karmazsin Sivatagot, vagyis a Crimson Desertet.

Itt gyakorlatilag az alapokat lehet elsajátítani, és összeszedni az első, valamirevaló felszereléseket, legyűrni az első olyan főellenségeket, akik ízelítőt nyújtanak abból, hogy milyen taktikus összecsapások várnak ránk a későbbiekben.

A Crimson Desert a felfedezést jutalmazza, vagyis azt, amikor letérünk a kijelölt útról, hogy megnézzük, mi van egy vízesés mögött, vagy éppen egy hatalmas épületegyüttes valamelyik padlásszobájában. Az általunk bejárható játéktér pedig tényleg hatalmas,

az egyik pillanatban még egy erdőben bóklászunk, míg a következőben egy város utcáinak kockakövein szaladunk, áthatolhatatlan falak pedig nincsenek oda és akkor megyünk, ahová és amikor kedvünk tartja.

A játékban a helyváltoztatási lehetőségeink is változatosak: szaladva, lóháton (később pedig az általunk betört vagy feloldott, különböző hátasokon) tehetjük meg az A és B közti távolságokat, de különleges képességünknek köszönhetően, az állóképességünk függvényében lebeghetünk, sőt, egy laza mozdulattal akár háromszor fel is lőhetjük magunkat a levegőbe, ahogy ezt az alábbi játékmenet-videón is bemutatom.

A felfedezésen és az egyáltalán nem magától érthetődő puzzle-feladatok megoldásán túl a játék sava-borsa a harcok, amik sokáig tarthatnak, hiszen egy-egy helyőrség felszabadítása rengeteg időt igényelhet. A játéktér folyamatosan önti ránk az ellenfeleket, ráadásul még egy főellenség is várhat minket a felszabadítandó terület valamely pontján.

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

A rengeteg helyszínen felszedhető Abyss-varázstárgyakért kioldható vagy épp katonáktól és főellenségektől megtanulható képességekkel a lehető legváltozatosabb formában gyalulhatjuk le ellenfeleinket: ha kell két karddal csapunk oda, ha kell a pajzsunkkal hárítunk, mágikus támadásokat viszünk be, vagy épp

pankrációs mozdulattal döngölhetjük a földbe, de akár megragadhatjuk és a tereptárgyak közé dobhatjuk az ellenünk kardot rántó NPC-ket.

Mindezek egyvelege pedig taktikus csatákat és összecsapásokat eredményez. Ha pedig nem csak egymagunkban kaszabolnánk, a játék lehetőséget ad arra is, hogy a másik két játszható karaktert, csatlósaink egyikét is megidézzük, így ők is részesei lehetnek a hamar kaotikussá váló csatajeleneteknek.

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

A játékmenettel ellentétben sokan a játék sztoriját kritizálják, mivel az szerintük nem elég izgalmas, szerteágazó, és az általunk irányított karakter mondhatni a komor arckifejezésen túl sehogy nem reagál a világra. Bármit fedezünk fel vele, az mondhatni semmilyen reakciót nem vált ki belőle, egyszóval nincs meg az egész sztoriban az a plusz, ami például a The Witcher 3-at annyira élvezetessé tette, ahol

főhősünk, Geralt szinte mindent megkérdőjelezett, vagy a helyzetnek megfelelően reagált a különböző szituációkban.

A Pearl Abyss vezetője ezt el is ismerte, és elmondta, hogy a történeten és a főhős karakterén többet is dolgozhattak volna, és ígéretet tett arra, hogy a játékot a továbbiakban még jobbá fogják tenni, egyelőre ingyenes javítócsomagok és nem fizetett DLC-k (kiegészítők) formájában.

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

Ami engem illet, hajlandó vagyok ezt elnézni a stúdiónak, hiszen egy felfedezésekkel teli, hatalmas sandbox-élményt tettek le az asztalra, aminek nincs két egyforma pillanata. A Crimson Desert világában jó elveszni, még úgy is, ha ez azzal jár, hogy egy órán keresztül keresgéljük, hogy mit rejt egy barlang mélye, vagy épp YouTube-on nézzük nálunk találékonyabb játékosok útmutatóit, puzzle-megfejtéseit vagy épp a játék rejtett titkainak leleplezését, amiknek mi is hasznát vehetjük, ha nem bánjuk, hogy a felfedezés élményét rontjuk el ezzel.

Merthogy a játékban van felfedeznivaló bőven: még az első régió alig egyharmadát ha bejártam – át-átportyázva a szomszédos területekre is –, és úgy vagyok vele, hogy

a töredékét tapasztaltam meg eddig annak, amit a játék kínál.

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

Nem szedtem össze még a ládákba pályaszerte elrejtett, nagyon jól kinéző páncélokat és fegyvereket (amiket a Ubisoft simán mikrotranzakciók mögé rakott volna), ehelyett viszont véletlenszerűen fedeztem fel egy erdőmélyi kolóniát, ahol manószerű lények küldenek el felfedezőútra, de csak úgy belebotlottam egy borkészítő falucskába, ahol kihallgathattam két ember susmutolását, nem messzire onnan pedig egy kolostorba is betértem, ahol a kontinens hitvilágának papjai végezték ügyes-bajos dolgaikat.

Ezek a felfedezések pedig mindent megérnek, hiszen a Rockstar által készített Red Dead Redemption második részének élményét idézik:

amikor egy festői környezetben órákra elveszel, és csak nézed, hogy mi minden kerül a szemed elé.

Eközben természetesen próbálod mikromenedzselni a karaktered, az általa felszedett tárgyakat, és persze azon is rajta vagy, hogy haladj a küldetésekkel, de mégsem akarod hogy ez az egész véget érjen.

Az átlag játékosokat ez a veszély nem fenyegeti, hiszen a Crimson Desert készítői annyi tartalmat belepakoltak a játékba, hogy simán eltölthetünk benne annyi szabadidőt, ami kitart ha nem is a GTA VI, de a szeptemberben érkező Playstation-exkluzív, a Wolverine érkezéséig.

Fotó: Crimson Desert/Képernyőfotó

Azt viszont érdemes tudni, hogy a Crimson Desert két hónap múlva már egy sokkal kézreállóbb, szebb és jobb játék lesz, rengeteg, a játékosok által kért funkcióval és játékelemmel, ahogy ez történt a megjelenés óta eltelt hetekben.

Jó tudni, hogy ez idő alatt már több mint négymilliót értékesítettek a Pearl Abyss játékából, amit már egyesek úgy jellemeznek, hogy a legjobb nyílt világú kaland a Red Dead Redemption 2 óta. És ez az eddig látottak és tapasztaltak fényében egyáltalán nem tekinthető túlzásnak, hiszen

az év egyik legjobb játékáról van szó még annak tudatában is, hogy az év első negyedén vagyunk túl.

A Crimson Desert az összetettsége és az egyetlen nehézségi fokozata miatt nem való mindenkinek, és már sokan vannak, akinek nem nyerte el a tetszését. Akiket viszont beszippantott, azoknak felejthetetlen játékórákat fog szállítani.

2026. április 10., péntek

Sokan lemaradhatnak: így juttatható el időben a levélszavazat

Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.

2026. április 10., péntek

Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.

Két betörés elkövetőjét is sikerült azonosítaniuk a rendőröknek

Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.

A kórusmuzsika ünnepe Kézdivásárhelyen

Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.

Felelősségre vonnák Mihai Tîrnoveanut, amiért magyarellenes uszítással gyalázta meg a húsvét ünnepét

Az unitáriusok Rómája – így emlegették régen Bölönt, amelynek vártemplomáról a Nemzet útja vezetője az állítja, hogy korábban ortodox volt. Mihai Tîrnoveanut történelemhamisítással vádolják és panaszt tesznek ellene a diszkriminációellenes tanácsnál.

Kifogásolható és rosszul tárolt élelmiszerek miatt közel 4 millió lej értékben bírságolt a fogyasztóvédelem

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.

Semjén Zsolt: szükség van minden magyar kiállására

Részvételre buzdítja a határon túli magyarokat az országgyűlési választásokon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Új korszak kezdődik: megérkezett a Da Vinci robot a csíkszeredai kórházba

Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.

Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

