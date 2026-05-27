Brüsszeltől kér jóváhagyást a kormány az állami tisztségviselők bérének fokozatos emeléséhez

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter megpróbál megállapodni az Európai Bizottsággal arról, hogy az új közalkalmazotti bértörvény tegye lehetővé a következő években az állami tisztségviselők fizetésének fokozatos emelését – számolt be szerdán Ilie Bolojan.

A Digi FM-nek nyilatkozó ügyivő miniszterelnököt azzal szembesítették, hogy az új jogszabály jelentős béremelést irányoz elő az állami tisztségviselőknek, miközben az alacsonyabb beosztású közalkalmazottak fizetése kisebb arányban vagy egyáltalán nem emelkedik – írja az Agerpres.

Bolojan elmondta, hogy „tetszik, nem tetszik” a közszféra bérpiramisába az állami tisztségviselők is beletartoznak, ezért az ő fizetésüket sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Ezért Pîslarut azzal bízta meg, hogy kérje Brüsszel jóváhagyását a tisztségviselők bérének fokozatos emelésére.