Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre

Fotó: Olti Angyalka
Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.
A katasztrófavédelmi felügyelőség szerint a katonai tűzoltókat egy rudályi házhoz riasztották, ahol tűz ütött ki egy melléképületben.
A tűzoltók kiérkezésekor a melléképület lángokban állt, és bár a tüzet gyorsan eloltották a mintegy 80 négyzetméteres alapterületű épület teljesen leégett.
A Szeben megyei mentőszolgálat tájékoztatása szerint az áldozat első-, másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a fején, a hátán és a végtagjain. A helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd
A rendőrség nyomozást indított az ügyben.
Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.
Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.
Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
Halálos vasúti baleset és mozdonytűz is történt kedden este: Hunyad megyében egy nőt gázolt el a vonat, Máramaros megyében pedig több mint hatvan utast kellett biztonságba helyezni egy kigyulladt szerelvény miatt.
Elkezdődött a bölcsődei és óvodai iratkozás a 2026–2027-es tanévre, Székelyföldön csak néhány intézményben számítanak túljelentkezésre. A felvétel nem jelentkezési sorrendben dől el.
Egészséges életmóddal és a módosítható kockázati tényezőknek való kitettség csökkentésével megelőzhető a rákos megbetegedések mintegy 40 százaléka – hívták fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei.
A készülő egységes bértörvény nem megfelelő az egészségügyben dolgozók számára, a kórházakban tervezett ágyszámcsökkentéssel pedig munkahelyek kerülnek veszélybe, állítja a Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelem tiltakozásba kezd.
Medve jelenléte miatt kaptak Ro-Alert riasztást kedden az esti órákban Székelykeresztúr, Csíkcsicsó és Parajd lakói.
Több mint száz utas volt azon a vonaton, amelynek kigyulladt a mozdonya kedden délután.
Tiltakozik a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen, amely a testület szerint „végérvényesen aláássa” az igazságszolgáltatás működését.
szóljon hozzá!