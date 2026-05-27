Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre

Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.

A katasztrófavédelmi felügyelőség szerint a katonai tűzoltókat egy rudályi házhoz riasztották, ahol tűz ütött ki egy melléképületben.

A tűzoltók kiérkezésekor a melléképület lángokban állt, és bár a tüzet gyorsan eloltották a mintegy 80 négyzetméteres alapterületű épület teljesen leégett.