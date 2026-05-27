Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház

Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.

Székelyhon 2026. május 27., 11:382026. május 27., 11:38

Az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerdai közleménye szerint szerdára virradóra riasztották a tűzoltókat, hogy Kürtösön tűz ütött ki egy házban. A tűzoltók kiérkezésekor a ház egyik melléképülete teljesen lángokban állt, és

a lángok már átterjedtek a lakóház tetőzetére is, mintegy 150 négyzetméteres területen.

Az Arad megyei hivatásos tűzoltóknak és a kürtösi önkéntes tűzoltó egységnek sikerült megállítaniuk a tűz tovább terjedését, majd eloltaniuk a lángokat. Emberi áldozatokat nem követelt a tűz – tájékoztatott a katasztrófavédelem amely szerint a tüzet egy töltőn hagyott akkumulátor okozta rövidzárlat idézhette elő. Az Agerpres kérdésére a tűzoltóság képviselői elmondták, hogy

egy elektromos roller akkumulátoráról van szó, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.