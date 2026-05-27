Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház

Fotó: Pinti Attila
Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.
Az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerdai közleménye szerint szerdára virradóra riasztották a tűzoltókat, hogy Kürtösön tűz ütött ki egy házban.
A tűzoltók kiérkezésekor a ház egyik melléképülete teljesen lángokban állt, és
Az Arad megyei hivatásos tűzoltóknak és a kürtösi önkéntes tűzoltó egységnek sikerült megállítaniuk a tűz tovább terjedését, majd eloltaniuk a lángokat. Emberi áldozatokat nem követelt a tűz – tájékoztatott a katasztrófavédelem amely szerint a tüzet egy töltőn hagyott akkumulátor okozta rövidzárlat idézhette elő.
Az Agerpres kérdésére a tűzoltóság képviselői elmondták, hogy
Az első vizsgálatok szerint a ház elektromos hálózata nem volt meghibásodva.
A tűz tetemes anyagi károkat okozott, a melléképület teljesen, a lakóház tetőzete nagy részben leégett, és a helyiségekben is pusztítottak a lángok.
