Százhúszan voltak a vonaton, amikor kigyúlt a mozdony

Fotó: Máramaros megyei tűzoltóság
Több mint száz utas volt azon a vonaton, amelynek kigyulladt a mozdonya kedden délután. A Nagybánya–Bukarest útvonalon közlekedő személyvonat utasait biztonságban kimenekítették, senki nem sérült meg, a vasúti forgalom viszont leállt Máramaros megye érintett részén.
Több tűzoltó és mentőegységet vezényeltek ki a Máramaros megyei Sülelmed (Ulmeni) területére kedden délután, miután kigyulladt a hat kocsiból álló, százhúsz utast szállító Nagybánya–Bukarest vonatjárat – közölte a megyei tűzoltóság.
– tették hozzá. A tüzet lokalizálták, és az csak a mozdony szintjén jelentkezik, így megszűnt a lángok továbbterjedésének veszélye a kocsikra – írta délutáni közleményében a tűzoltóság.
Az Infotrafic közlekedési tájékoztatóközpont közlése szerint a személyvonat Sülelmed területén, a Szamos-folyó feletti hídon gyulladt ki. A vasúti forgalom mindkét irányban leállt, és várhatóan este hét óra után áll helyre a normál közlekedés.
